这才是主旋律电影正确的打开方式啊，没有一味强调家国情怀，几乎都是以普通人，小人物视角去切入，共鸣感和好看程度一下就上来了。戏剧化夸张也都在可接受范围内，不会有“假大空”之感。而且比较难得的是，虽然风格各异，作为故事合集却都维持在了水准之上，最喜欢的是徐峥导演的《夺冠》，明快又充满童趣。

个人评价：B