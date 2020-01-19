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编辑 | 删除 《我和我的祖国》：冢国情怀

gogocash 发布于：

    这才是主旋律电影正确的打开方式啊，没有一味强调家国情怀，几乎都是以普通人，小人物视角去切入，共鸣感和好看程度一下就上来了。戏剧化夸张也都在可接受范围内，不会有“假大空”之感。而且比较难得的是，虽然风格各异，作为故事合集却都维持在了水准之上，最喜欢的是徐峥导演的《夺冠》，明快又充满童趣。

 

个人评价：B

我和我的祖国 My People，My Country(2019)

7 .6 / 7 .0

我和我的祖国(2019)

影评(222)

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