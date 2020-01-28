全程都是朱丽太美了！！！受伤苏醒后那段简直惊为天人！！！光是朱丽的锁骨都够值回票价了，何况还有大长腿。但是结尾略崩坏，虽然羊很讨喜，但是坏人变好的太突然了吧。看一半被剧本气疯了，迪士尼的编剧团队能不能换一个？人类的善良永远被解读为愚蠢，看个开头就知道结尾的故事讲上一百遍也不会令人感动，只会令人气愤。总结：本片最大赢家就是那个傻不愣登的王子，睡一觉起来啥都有了，怕不是手握剧本的男人哈？

个人评价:B