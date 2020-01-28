一边是水淹陋室，一边是生日聚会。 一边是冰冷坚硬的体育馆，一边是豪华柔软的后花园。 钱就是熨斗，把一切都烫平了。 他们蹭网、住地下室、为了一份工作不择手段。 当你觉得他们已经够惨的时候，电影突然反转：他们还不是最惨的，还有更惨的。 你富，就一定有比你更富的；你穷，也一定有比你更穷的。 贫富差距就像无数面墙，将人分为了三六九等。 这面墙，任凭风吹日晒雨淋也岿然屹立，纹丝不动。 朴夫妇看起来傻乎乎的，可他们还是越来越有钱； 金基泽一家聪明过人，可还是翻不了身。 你以为找个好工作，有份好薪水，就摆脱了贫穷的身份，其实还差了十万八千里。 你能洗掉衣服的汗味，却洗不掉已经融入血液的地下室的气味。 你爬了十层楼、二十层楼，可能才刚刚到达别人的地下室。 他们是虫子，所以他们生活艰难； 他们是虫子，所以什么都杀不死他们。沐浴庭院里的阳光就能进化成人，呼吸暗室里的空气只会走肉如鬼。抱上贫穷的石头终生无法脱手，染上廉价的气味永世不能消除。蜷缩地下的臭虫，用药剂开窗替自己杀菌；位居高处的宿主，用金钱雇人给自己消毒。富人吸着穷人的血高升，穷人寄在富人的屋苟活，人鬼同处一室分享食物，虫兽寄生一体发育恩仇。

主题讲韩国社会的贫富差距，但没讲阶级斗争，富人因为有钱，所以善良从容，根本看不见眼皮子底下的寄生虫，因为富人不需要争抢，他们身居上流生来就是是赢家。在下流的穷人群体里，有盲目崇拜富人，安于现状，不去想改变阶级属性的群体。只是主角一家这种想去改变现状的人，他们才是真正的痛苦，抢到的却是更下层人群的利益，再怎么折腾，也处于富人的平行世界，努力到最后却只能沦为更下流的群体。想要改变阶级属性寄生上流，就只能靠发梦了，所以这个故事才冷酷可怕。本质上是一部类型片，但奉俊昊的视听语言极其的精准，一直在利用空间内的高低调度两个阶级的状态。从剧本的角度，前一个小时有很多功能性的叙事节奏处理，但前后在隐喻性的细节上又处理的非常工整，一直拿两个群体的生活细节做对比，朝着电影的主题表达而去，视听技巧上赏心悦目。

个人评价：A