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编辑 | 删除 《爱尔兰人》：我听说你漆房子

gogocash 发布于：

      最后实在是，，，太伤感了。终究，我们敌不过时间，这才是最可怕的杀手。其实这是一部老年人心态的黑帮片，相比马丁之前的黑帮作品，少了狠辣，多了些温柔与情义，以及一个时代逝去之后的感伤。片子节奏很慢，入戏更慢，前面各种铺线索，差不多一个多小时之后才真正入戏。最后一小时才真正精彩，有犯罪的紧张感，还有最后的感伤。“找我的律师”“他死了”“谁干的”“癌症”。这样的台词，真是笑过之后又难过得想哭。能重看罗伯特德尼罗、阿尔帕西诺、乔·佩西、哈维·凯特尔等人重聚，已经很难得了。

   关于黑话， ”I heard you paint houses“，我听说你刷房子，是黑帮黑话，杀人时血溅墙壁之意。”I do my own carpentry work, too.” 双关，除了指会做木工，也意为“包办棺材，尸体处理都不用你担心”。嗯，金风玉露。Kiss of death（意语作 Il bacio della morte）：帮派老大发给黑帮成员的死亡预订，西西里传统，起源并不可考，有人认为是犹大亲吻耶稣。通常而言，帮派成员，尤其是made man，是动不得的，除非上头达成一致要除掉他，给杀手下了命令，“have him KISSED”。Ticket to Australia：“送他去下边”的意思，很好理解，也是暗杀指令。La Cosa Nostra：西西里黑手党，家族式犯罪帝国，美国1957年开始调查他们时，在政府电报里这么称呼他们，意为“this thing of ours”。黑手党则自称“the honoured society”。Made man：正式黑帮家族成员。纯意大利血统（所以《好家伙》里只有乔佩西的角色有资格被made，而《爱尔兰人》Frank Sheeran即使是当时全美黑帮人物top26之一也不是made man），有两个担保人（其中一个至少认识10-15年），完成一次家族指派的暗杀（earning one's button，所以made man也叫button man），经家族同意，被带去参加一个流程因家族而异的秘密宣誓祭典后，才算是入会，从此享受家族的所有特权。Friend：黑帮成员互相介绍时称”friend”/“friend of ours”（影片中Frank和Jimmy对话提及Russell时多次使用“friend”指代），如果是介绍平民朋友则会特意说明是“friend of mine”。

    《爱尔兰人》是马丁熟悉的黑帮犯罪题材电影，改编自查尔斯.布朗特2004年的《我听说你漆房子》这部回忆录。相同的《爱尔兰人》相比较于马丁的《好家伙》，在不少人眼里，也指出《爱尔兰人》少了马丁式的疯狂和夸张，节奏变得相对舒缓，甚至连粗话都变得轻描淡写。

 

个人评价：A

爱尔兰人 The Irishman(2019)

8 .4 / 9 .0

爱尔兰人(2019)

影评(40)

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