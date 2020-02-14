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编辑 | 删除 《婚姻故事》：真实的美国式离婚

gogocash 发布于：

    在这个过程中，也有往日温情的闪光，有尘埃落定的平静，以及站在爱情的终点上回望起点，回望整段爱情的发生、演化和发展后，对于自我的重新审视和对曾经亲密爱人的珍重和放手。正是这样成熟而温情，情绪饱满又带人味儿的底色，让《婚姻故事》成为一部真正属于成年人的现代婚姻童话。拆下家庭和父母身份的温情壁垒，《婚姻故事》得以聚焦两个经历离婚的主角自身，用更精准也更残酷的笔触描摹一段亲密关系的终局。在这个过程中，有眼泪和争吵，有攻击与职责，矛盾铺陈又不断升级，按小时收费的律师像解剖尸体一样解剖一段婚姻，夹在其中的孩子被用作道具，错误和委屈被无限放大，而曾经真实的美好被无情否定和撕毁。

    看到最后眼眶湿润，一场漫长、繁琐、时而撕得很难看时而又充满温情的美国式离婚，关系的破裂虽然不太容易做到体面，但他们还给彼此和孩子留足一份爱。美国这套制度虽然很复杂有时还有些荒谬（比如派个观察员上门观察父亲跟孩子如何相处时的慌乱和尴尬），总体还是蛮人性化的，不能一起生活也依旧是最亲密的家人，不会拒绝承认已有的感情。演员方面，寡姐的表演已经很程式化了，走不出她早就炉火纯青的那套；而男主Adam才是宝藏演员，他太好了，戏全在他身上。很多火花四射的飙演技段落，很多金句台词，很多幽默瞬间，一部悲伤又颇有幽默感的片子，对现代夫妻关系提出新的思考：“圣母玛丽亚还是处女就生出耶稣，人们要求女人完美无暇，可耶稣他爸呢？根本就不露面，连fuck都没有！”

 

个人评价：B+

婚姻故事 Marriage Story(2019)

8 .1 / 7 .6

婚姻故事(2019)

影评(18)

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