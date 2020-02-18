网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

光影时刻

看部电影截下图，做个笔记写篇日志。

http://i.mtime.com/gogocash/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的豆腐块 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《利刃出鞘》：英式喜剧、政治讽刺

gogocash 发布于：

    虽然案件真相没什么新意，但胜在结构玩得转，节奏上佳，台词笑点不断，连续反转让剧情不断攀升；家族里的每个人都人设丰满，感觉有很多可以挖掘，能做迷你剧的水平，所有配角从警察到女佣都太有戏了，群戏优秀，呈现了非常舞台剧的效果，极具观影娱乐性。《罗生门》般的众说纷纭、层出不穷的反转已经足够精彩，更精彩的是对人性的揭露入木三分。 最黑暗的不是哈兰的死因，而是每个人面具下的心机和城府。 大家都说玛尔塔是家人，哈兰将遗产给她后，他们又说她是骗遗产的贱人。 沃尔特亲口说要好好照顾她，结果说翻脸就翻脸，甚至用她母亲来威胁她。 你犯了罪，有好处我就睁一只眼闭一只眼，没好处我就要报警抓你。 一开始大家都说哈兰是自杀，听完遗嘱却又叫布兰克继续查下去，巴不得是玛尔塔杀了他。 和自己无关就无所谓，哪怕是父亲的死因，关系到自己的利益了才会在乎。 一家人可以天天吵架，也可以为了遗产联合起来一致对外。 因为他们知道，可以和家人过意不去，但不要和钱过意不去。没有永远的家人，只有永远的利益。 玛尔塔的话真是一针见血：为什么哈兰把遗产给我，不是因为我，而是因为你们。

 

    太好看了，剧本扎实，十多个人物个个出彩，各种细节和铺垫需要二刷才能全部Get；更难得的是在如此严密的剧作之上有讽刺幽默，之下是个政治内核，尤其是第二幕之后，悬念退场，政治讽刺开始主导语调，把整个电影提升到另一个层面，精彩纷呈。莱恩·约翰逊的执导能力依然不同凡响，这个卡司更是牛逼闪瞎眼，全是硬核戏精，托妮·科莱特演的网红婊太抢眼~~

 

个人评价：A-

利刃出鞘 Knives Out(2019)

8 .0 / 8 .0

利刃出鞘(2019)

影评(74)

收藏(597)

回复 (0) | 收藏 (0) | 5 次阅读 |
下一篇：《小丑回魂2》：骂死你 >> << 上一篇：《乔乔的异想世界》：娱乐中伤感

gogocash

gogocash (温州)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
影评 电影 喜剧 韩国 日本 3d 爱情 情色 美国 经典 血腥 科幻 香港 动作 悬疑 动画 青春 游戏 搞笑 迪斯尼 恐怖 吸血鬼 皮克斯 感动 梦想 漫画 暴力 杀人 泰国 史泰龙
更多 >>