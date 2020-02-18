虽然案件真相没什么新意，但胜在结构玩得转，节奏上佳，台词笑点不断，连续反转让剧情不断攀升；家族里的每个人都人设丰满，感觉有很多可以挖掘，能做迷你剧的水平，所有配角从警察到女佣都太有戏了，群戏优秀，呈现了非常舞台剧的效果，极具观影娱乐性。《罗生门》般的众说纷纭、层出不穷的反转已经足够精彩，更精彩的是对人性的揭露入木三分。 最黑暗的不是哈兰的死因，而是每个人面具下的心机和城府。 大家都说玛尔塔是家人，哈兰将遗产给她后，他们又说她是骗遗产的贱人。 沃尔特亲口说要好好照顾她，结果说翻脸就翻脸，甚至用她母亲来威胁她。 你犯了罪，有好处我就睁一只眼闭一只眼，没好处我就要报警抓你。 一开始大家都说哈兰是自杀，听完遗嘱却又叫布兰克继续查下去，巴不得是玛尔塔杀了他。 和自己无关就无所谓，哪怕是父亲的死因，关系到自己的利益了才会在乎。 一家人可以天天吵架，也可以为了遗产联合起来一致对外。 因为他们知道，可以和家人过意不去，但不要和钱过意不去。没有永远的家人，只有永远的利益。 玛尔塔的话真是一针见血：为什么哈兰把遗产给我，不是因为我，而是因为你们。

太好看了，剧本扎实，十多个人物个个出彩，各种细节和铺垫需要二刷才能全部Get；更难得的是在如此严密的剧作之上有讽刺幽默，之下是个政治内核，尤其是第二幕之后，悬念退场，政治讽刺开始主导语调，把整个电影提升到另一个层面，精彩纷呈。莱恩·约翰逊的执导能力依然不同凡响，这个卡司更是牛逼闪瞎眼，全是硬核戏精，托妮·科莱特演的网红婊太抢眼~~

个人评价：A-