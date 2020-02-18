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编辑 | 删除 《乔乔的异想世界》：娱乐中伤感

gogocash 发布于：

      一个从小被洗脑的男孩，偶然之下发现整个世界都是一个谎言。 犹太人就站在秘密警察面前，秘密警察居然认不出来。 那一刻，他对身边的一切产生了怀疑。 也许他狂热追随的纳粹并不是正义的化身，也许人们口中邪恶扭曲的犹太人和其它人没什么区别。 然而最难的不是被蒙在鼓里，而是知道真相后的抉择。 你可以随波逐流，假装什么都没发生；也可以逆流而上，和黑暗抗争到底。 正如母亲和克伦森多队长在时代洪流中保持清醒，没有迷失自我。 有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。 他终于自我意识觉醒，从前辈手中接过责任和担当的接力棒，和过去的自己挥手告别，投入自由的怀抱。 要跳舞，不要战争。当“美丽人生”遇见“月升王国”，又温暖又悲伤的反战童话。前半段色彩斑斓得就像韦斯·安德森附体，后半段温柔撕开糖衣包裹的真实世界。不但有影史最人畜无害的希特勒，还有最让人心塞的寡妇姐。做一只乔乔兔，经历人性的美丽与恐怖。影片以儿童视角切入二战以及纳粹题材，并以略童话，恶搞喜剧的方式处理，难怪有不少人会提起《美丽人生》，当然，也不一样。影片其实非常塔伊加·维迪提的风格，才会在这样一个严肃题材如此的胡闹与肆意疯癫。表面是恶搞喜剧，骨子里却又是伤感的。故事并不深，重要的还是孩子的视点很容易让大众共鸣吧。几个配角表现其实更出色，斯嘉丽·约翰逊的服装和发型都美呆了，完全看不够；山姆·洛克威尔则用仅有的几场戏证明着自己的表演才华。属于整体很娱乐，却又暗暗伤感的电影，也是因为这种元素混搭，才会让观众在看完后的情绪会非常复杂，很难用好笑抑或感动的单一情绪来描述。虽然，我一直不是特别能领悟导演的笑点。另外，这片配乐才是亮点啊，各种经典摇滚乐，太舒服了。

 

个人评价：B+

 

 

乔乔的异想世界 Jojo Rabbit(2019)

8 .0 / 7 .7

乔乔的异想世界(2019)

影评(13)

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