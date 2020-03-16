故事太简单了，跟惊艳的首部曲没得比，但作为完结篇还算不错。讲清楚了一件事：龙不该是人类的宠物，而应该是朋友。无牙仔泡女友的过程真是萌翻了，让龙回归也算是配得上大结局的处理。所有的传奇到最后都会回归正常的生活。好歹音乐，失落大陆，极光，云海弥补了情节的脆弱。

个人评价:B+