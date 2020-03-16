网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

光影时刻

看部电影截下图，做个笔记写篇日志。

http://i.mtime.com/gogocash/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的豆腐块 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《驯龙高手3》：故事简单，视效不错

gogocash 发布于：

     故事太简单了，跟惊艳的首部曲没得比，但作为完结篇还算不错。讲清楚了一件事：龙不该是人类的宠物，而应该是朋友。无牙仔泡女友的过程真是萌翻了，让龙回归也算是配得上大结局的处理。所有的传奇到最后都会回归正常的生活。好歹音乐，失落大陆，极光，云海弥补了情节的脆弱。

 

个人评价:B+

驯龙高手3 How to Train Your Dragon: The Hidden World(2019)

7 .5

驯龙高手3(2019)

影评(43)

收藏(542)

回复 (0) | 收藏 (0) | 2 次阅读 |
下一篇：《徒手攀岩》：牛比的人生 >>

gogocash

gogocash (温州)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
影评 电影 喜剧 韩国 日本 3d 爱情 情色 美国 经典 血腥 科幻 香港 动作 悬疑 动画 青春 游戏 搞笑 迪斯尼 恐怖 吸血鬼 皮克斯 感动 梦想 漫画 暴力 杀人 泰国 史泰龙
更多 >>