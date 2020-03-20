不是拍成了烂片，而是拍成了另外一部电影。原本适合阳光少年观看的超级英雄片，硬生生搞成了阴郁极客的成长传纪，“神奇”的部分太写实，而“侠”的部分基本上没有，剧本节奏真是太伤心了，一句抖机灵的台词都没有，配乐也不上进，谁允许乃们主角们长得丑剧情还敢这么无聊！故作高深的科技术语和中二气息的稚气对话，醉人特效磨逼显摆了一个多小时然后花五分钟解决大boss！福克斯你好意思再拍嘛！

个人评价:B-