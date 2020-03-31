看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
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看着满脸皱纹的金凯瑞和杰夫还在挣扎着做各种面部表情也蛮感辛酸的，但真的很秀下限很爆笑很屎尿屁，尤其是恶搞霍金真的贱到不行。想想过去的恶搞貌似也是这番样子，但是20年过去了，现在看觉得二二的傻傻的，一点也不好笑了，但仍旧稍稍怀旧了下当年金凯瑞的搞笑时代，这其实不是新作，而是回忆，两个老家伙聚在一起，聊聊玩玩，一部戏就演完了。
个人评价：B
7 .0
阿呆与阿瓜2(2014)
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gogocash (温州)
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