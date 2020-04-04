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编辑 | 删除 《恶老板》：又扯又蠢又烂又癫

gogocash 发布于：

     太欢乐了，史上最骚安妮斯顿，最丑科林法瑞尔，加最腹黑阴暗的凯文史派西！故事还算完整，笑料也算满，但最亮的还是倾力出演的各位明星了，boss们演技完胜那仨衰鬼。各种屎尿屁，三位老牌当配角：凯文史派西无耻小人，詹妮弗安妮斯顿色情狂，科林法瑞尔流氓小瘪三，个个极品到头笑话接二连三！不看白不看，真实好笑！

 

个人评价：B+

恶老板 Horrible Bosses(2011)

7 .5 / 7 .6

恶老板(2011)

影评(586)

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