太欢乐了，史上最骚安妮斯顿，最丑科林法瑞尔，加最腹黑阴暗的凯文史派西！故事还算完整，笑料也算满，但最亮的还是倾力出演的各位明星了，boss们演技完胜那仨衰鬼。各种屎尿屁，三位老牌当配角：凯文史派西无耻小人，詹妮弗安妮斯顿色情狂，科林法瑞尔流氓小瘪三，个个极品到头笑话接二连三！不看白不看，真实好笑！

个人评价：B+