相当娴熟的一次改编，非线性平行剪辑打破传统的流水账式叙述，在时空切换中不自觉地感受到美好和怅然若失。Greta用独立、成长等议题将这个古典故事做以现代性的注解。罗南妹子太优秀了，在这样饱满的女性群像中呈现出的灵动和层次感也几乎是碾压式的。这一次的改编，也有意在传统的同时，加入了更多现代意识，是更当下的。包括在剧作结构上做的大量花样，以及结尾的修改，都很有心思。一部特别真善美的电影，期间会因为一些温暖所感动。几个演员都很出色，西尔莎·罗南找到了新的、属于她的、成年人的美，是另一种好看。实际上，几个女孩不在于她们各自选择了什么样的人生，而在于，可以自由随心的做出想要的选择，这才是最重要的。名著翻拍很难太好，但要拍的难看，也很考验导演功力，这部电影属于拍的很好的那种。好在哪儿呢？首先是叙事结构，一改之前版本以及原著按时间叙事的方式，采用过去和现在双线叙事，最后合二为一。其次在电影里加入当下社会的观点，有许多直击人心的灵魂拷问。最后是开放式的结局，在原著以及之前的版本里，Jo最后和Friedrich毫无疑问地走到了一起，算是大团圆，可在这部电影里，Jo和出版社老板的一番话，让结局有些迷惑。总而言之，虽然有薇诺娜的珠玉在前，这依旧是一部超乎预期的佳作！

个人评价：A-