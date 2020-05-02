最后突然开始走心了，果然是老了啊。马丁·劳伦斯胖到好像史皇的二舅，而且他的角色已经是爷爷了，也是很唏嘘。片子卖了不少老年梗，包括引入一群小年轻来增加观赏性。作为娱乐动作片，可看性还是不错的。卖拷贝虽然没当导演，中间还是客串了一小下下，又是喜当爹的故事，这个创意是从《双子杀手》过来的吗？性感痴情的墨西哥巫婆死得很不值。马丁爷爷退休去水疗了，续集的话就看父子俩折腾了，突然想到了布鲁斯·威利斯的虎胆龙威。

个人评价：B