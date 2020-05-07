几乎是莫斯的独角戏，演技真神。有几处剧情设计得还挺让人意外的。不过吧，我觉得高富帅科学家发明出隐身衣就只是为了吓女友，这......为毛科学家他哥也出来穿隐身衣吓他弟女友？一对变态兄弟吗？去干点其他有意思的事情不好吗？刺杀总统之类的，多酷？隐形也就意味着威胁无处不在，也刚好代表女主的心境。主要好在氛围的营造，很多缓慢移动的空镜头，会让你跟着主角一起疑神疑鬼，会觉得那看似空无一人的地方，是否真的藏着什么。女主的表演也很厉害，毕竟有多段无实物动作戏，还是很考验表演能力的。以及，还要努力演出虽然我没疯但是其他人都以为我疯了的奇怪表情。男性PUA及家暴主题与这个传统恐怖题材的结合也算密实，起码是合理且说得通的。结尾的处理还是很女性主义，很过瘾。整体可看性还是不错的，在经典恐怖设定基础上，加入更生活、更真实的元素，让你发现，这样的恐怖事件，其实一直发生在我们身边。影片贡献了精彩的前40分钟，通过摄影机的运动，完美完成了“隐形人”视角，创造出了无处不在的压抑感与神秘性。每一次镜头的摇移与推拉，都是一次窒息般的视听体验。可惜这种气质没能保持到最后，从“隐形人”逐步被揭秘，剧情也就落入了俗套的类型片窠臼。即使最后进行了两次反转，也依然拯救不了遗憾的观感。

个人评价:B+