片子还是挺切题的，绅士们。属于那种好看的电影，盖·里奇回到了早期风格：多线索、多人物，出色的节奏控制，各种黑色幽默与讽刺，过瘾的暴力场面，以及对情节与观众的玩弄。再加上几个男演员都特别帅，可看度还是很高的。查理·汉纳姆演了一个特别讨好的角色，真讨人喜欢。科林·法瑞尔与他的团队更是强到不行。还各种恶搞小青年与互联网一代，配乐也很赞。

弗莱彻想敲诈米奇，结果反而米奇被利用。 他只知道他在调查米奇，不知道雷蒙德早就知道他在调查米奇了。 反过来说，雷蒙德早就知道他在调查米奇，却不知道弗莱彻还把情报告诉了老阿斯兰。 每个人都以为自己无所不知，但每个人都只能看到整个事件的一部分。 马修利用干眼压低米奇的农场的价格，自己却不用承担任何风险。 至于他承诺让干眼当二把手，干眼能不能活到那个时候还不一定呢，妥妥的空手套白狼。 干眼知道马修在利用自己，所以要单干，结果加速了死亡。 教练主动要帮米奇收拾残局；老阿斯兰要报复米奇，被小混混们解决了；弗莱彻“主动”把情报送上门来……所有好事都被米奇遇到了。 所有人都煞费苦心想分一杯羹，但结果往往都是遭到反噬；米奇没做什么反而笑到了最后。 完全不按套路出牌，完全不讲道理，这就是盖·里奇的黑色幽默。

个人评价：A-