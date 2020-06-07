温导这次果然又没有让人失望，你不得不承认很多桥段和手法都是他用惯的东西，但我们总能在看的时候尽情享受那种接近临界的极端恐惧，那份摧枯拉朽的恐怖音乐和主角歇斯底里的呼喊，似乎成了我们与温子仁一年一度的恐怖之约，如果在影院看估计效果会超棒，不过带着耳机关了灯看也是被吓得不轻，酸爽效果一流。

个人评价： B+