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编辑 | 删除 《招魂2》：温导又来吓破胆

gogocash 发布于：

    温导这次果然又没有让人失望，你不得不承认很多桥段和手法都是他用惯的东西，但我们总能在看的时候尽情享受那种接近临界的极端恐惧，那份摧枯拉朽的恐怖音乐和主角歇斯底里的呼喊，似乎成了我们与温子仁一年一度的恐怖之约，如果在影院看估计效果会超棒，不过带着耳机关了灯看也是被吓得不轻，酸爽效果一流。

 

个人评价： B+

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7 .8 / 7 .8

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