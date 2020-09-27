这是一部关于童年的电影，一部关于成长的电影，关于夏天的电影，一部非常有趣而诚挚的作品，以照片童字分章节，隔杯镜头凸显赌胜后的张狂，蜻蜓复眼视点纷乱而瑰丽，久石让的绝美配乐时刻萦绕于耳畔，几段超现实梦境及奔跑镜头是为锦上添花之笔。路遇人间善恶，体味成长悲喜，缺失母爱或许遗憾，但那并不是通往快乐唯一的路，那些有趣的善良的人，就像流淌在空气里的音乐，光回忆起来就觉得赚了。

个人评价：A-