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光影时刻

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编辑 | 删除 《月光男孩》：那啥正确拿了那么多奖项

gogocash 发布于：

    细腻而克制，性觉醒性接触到性取向的自我接纳全都发生在海边，湿润又温柔，童年、少年、青年，如此残酷的人生中又闪耀出“坚持做自己想做的”的美好，简洁是优点，也带来了单薄的不足，没想到它会得那么多奖项，最令人感动的其实是小黑长大之后他挣扎、飘摇于世，武装到牙齿，可见到凯文的一霎那他怯懦的神情，本质上是对自我的探讨，牙套、车、月光其实都是掩盖了真实的自己。

 

个人评价：B+

月光男孩 Moonlight(2016)

7 .4 / 7 .7

月光男孩(2016)

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