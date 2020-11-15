细腻而克制，性觉醒性接触到性取向的自我接纳全都发生在海边，湿润又温柔，童年、少年、青年，如此残酷的人生中又闪耀出“坚持做自己想做的”的美好，简洁是优点，也带来了单薄的不足，没想到它会得那么多奖项，最令人感动的其实是小黑长大之后他挣扎、飘摇于世，武装到牙齿，可见到凯文的一霎那他怯懦的神情，本质上是对自我的探讨，牙套、车、月光其实都是掩盖了真实的自己。

个人评价：B+