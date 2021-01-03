我们不是平庸的在活着，我们从生下来的那一刻，就已经有了意义，而那意义就是，珍惜当下的每一刻，未必有所成才算活着，梦想也不是什么了不起的东西，只喜欢看天、走路、吃披萨的人生也很好。又挤又破的地铁，黄色的出租车，雄壮的布鲁克林大桥，哈德逊河上远眺万家灯火，曼哈顿的秋色，小酒吧里的爵士乐，这就是纽约啊。理想如果都实现了，那然后呢？你会继续问自己，人活着最重要是什么？不是爱，不是恨，不是痛，也不是成功与失败，而是感知，有些人把它看作是庸俗的生活，有人却认为它是活着的全部意义。两首歌太好听了，听完瞬间觉得生活美好了起来。千年的厌世灵魂在世间走一遭，体会到了生活的乐趣；世俗意义上过着无趣日子的“音乐打工人”也在变换人生的反观后，意识到生活的本质不是苦追目标而是“活在当下”。两个故事都挺暖心，同时也稍显保守，后半段“美式畅销生活哲学”的气息扑面。不过“在世”也确实应如此， “寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之须臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，抱明月而长终。”一生的光阴就在每一瞬，我们与世界的关系很多时候是“时隐时现”的，隐时如风吹过，现时啃个披萨，没有目标就是目标，没有意义也是意义。那些可以深刻在记忆中的生命碎片，就是你人生的全部意义啊！不是每个人都能成为伟人，但普通的一生仍弥足珍贵。生而为人，莫留遗憾。这是一部属于普通人、属于你我的励志片。仍然保持了适度的有趣，以及戳心式的感动。当树叶落入男主手心，我和主人公一起顿悟：原来生活本身就是幸福。当我们渴望大海，却忘记了我们一直身处海中央。无需台词，甚至无需配乐，几个闪回镜头足以扣人心弦。《寻梦环游记》用音乐找回亲情，而《心灵奇旅》用音乐拥抱生活，拥抱真实的人生。

个人评价：A