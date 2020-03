slash/violence/dark themes



https://www.fanfiction.net/s/13392289/1/Your-Light-in-the-Dark



(没精力翻译,整理了一部分故事梗概。For Fun only. )

今天托尔金阅读日,没读什么,把这个放在这里吧。



----------------------------------------------

金花领主格罗芬德尔带了一小队人马从林谷去黑森林,任务是与瑟王取得联络。瑟王一直在北方单干,不太想跟其他地区的精灵有什么瓜葛。爱尔隆认为有必要了解瑟王那方面的情况,如果可能的话结盟更好,于是派了金花前往。





快到的时候,金花一行人在黑森林里遇到半兽人狙击,金花本人腹部受重伤。幸好遇到黑森林王子莱格拉斯率队巡逻,莱格拉斯他们救下金花,迅速送往国王所在的要塞施救。有一个林谷的精灵被掳走,小莱虽然肩头中箭,仍然带人前往营救,未果。





金花醒来时,在瑟王王宫的太医院病房,显然本来是给国王和王子预留的。由于伤势严重,他在半昏迷状态中恍惚觉得有时另一张床上有人,是黑森林王子。王子有时住几天,然后又上了战场,过几天又回来住院。金花不知道自己是不是有幻觉,总弄不清王子到底在不在那儿。有时候,王子倔强地跟太医争辩,有时候他只看到王子带伤的肢体,有时候,王子在病床上处理公务。金花用自己的超能力去探求被掳精灵Nestadis的所在,然而感觉告诉他:她已经死了。



身体状况稍好的片刻,金花见了瑟王。确切地说,是瑟王坐在了金花床前的椅子上。瑟王表示,黑森林并不欢迎他。一来,他们的到来引来了半兽人,置黑森林精灵于险地,王子须得犯险带领本来就不多的部下去营救。二来,瑟王认为有魔戒护佑的林谷体会不到黑森林精灵每天在刀头上挣扎的苦难,白道会更是一个官僚机构。他不稀罕他们的善意,更不想与他们交换情报。金花后来发现王子并不太同意父亲如此固执拒绝的态度,但是他有自己的理由与金花保持距离。



斩过炎魔,从曼督斯神殿返回的金花领主,能够感受身边精灵的灵魂。他感到瑟王父子都带着逼人的光芒,区别在于国王是炽热的将近傍晚的太阳,王子则是从晨幕中升起的朝阳。



当他问瑟王他们怎么在战场上一眼认出了他,瑟王略带嘲讽地说:金花领主的纯色光芒,在弊处黑暗的森林里当然引人注目。



这时王子又被送到病房,他上次伤势没好就跑回去前线,现在自然又是遍体鳞伤。瑟王不但没有表示关心,还把小莱修理了一顿,指责他没有责任心。金花在一旁忽然明白自己才是真正被修理的对象。他开始明白瑟王的手段,以及黑森林王国的严酷处境。王子抗辩父亲,伤势发作昏了过去。



金花和王子各自挣扎在伤势中,有一晚,他醒过来看到对面床上的小莱在嘶喊,却没有声音。他以为自己的耳朵出了问题,然后才发现王子是在无声地嘶喊。发现金花在看他,小莱控制住了自己。对金花说:痛苦会过去的。金花不禁对黑森林精灵的处境深思起来。



好不容易一个退烧了,一个可以下床。金花发现王子没有穿戎装,而是全身黑色丧服,要去追悼在近期军事行动中阵亡的战士。他的脸色在丧服衬托下愈发苍白。金花向他表示慰问,为他失去的战友哀悼,王子若有所思地说:我也哀悼你失去的战友。金花要求见自己的手下,王子答应安排。



过了不久,金花领主就见到了自己的手下Istor。Istor告诉他,林谷精灵Nestadis被半兽人抓走时还活着,莱格拉斯带了一小队人去营救,没有救回,并且明确告诉他们她已经死了。黑森林精灵说他们尽力了,但救不回她。而且不肯再派人去救。金花说她的确死了,不然我会感觉到。Istor认为是莱格拉斯杀死了林谷精灵。因为他说他确认过。他说她在半兽人手里将生不如死,还是死去比较好。



Istor这番话的信息量让金花再也无法入睡休息。



当晚,从追悼活动回来的王子酩酊大醉,伤口缝线绷裂、是被手下扛进来的。士兵们吓着了,因为王子从不喝醉。太医接手,又恼又疼又气,一副“我跟你说了无数遍”的神情。由于要重新缝线,他想叫人来帮忙按住王子。这时金花说:我可以帮忙,化解疼痛的方法不止有一种。他走到王子床边,握住后者手腕,向他输入温暖、力量和光明,与他一起抵抗悲伤和痛苦。



第二天早上,王子醒来,带着宿醉,看见守在床前的金花领主。金花说:我希望殿下不要对我隐瞒关键信息。莱格拉斯于是和盘托出。他们如何在人手不足的情况下前去营救,如何发现半兽人已经把Nestadis带到半兽人地界,马上要躲进巢穴,莱格拉斯如何迅速做出判断,必须放弃营救,而且带增援来救也不现实,于是他亲手飞箭杀了她。



金花认为无论如何不应该杀了Nestadis,死亡太绝对太无可挽回,只要活着就有希望。莱格拉斯讽刺道,死亡太无可挽回这句话由金花嘴里说出来可不太令人信服。在黑森林,被俘意味着更惨的命运,他们有血的教训。因此这种“慈悲谋杀”是一般操作,而且只要可能,都由他自己来执行。



她死得很快,没有痛苦。小莱补充。金花仍然认为被俘无论如何比死亡强。只要活着就有被救的机会。王子说,你知道被俘在这里意味着什么?你对我们这个地方知道多少?这里豺狼当道,连地名都被改了。不管你多么强壮高贵,落到半兽人手里必定崩溃甚至腐化,转而成为对自己人的威胁。所有的精灵都赞成这种牺牲。



金花不再争辩,他觉得自己还不了解这里,不能做出判定。但他不同意王子对林谷的误解,爱尔隆夫人被俘虏凌辱以致必须西渡的遭遇,是所有的林谷精灵至今都无法摆脱的痛苦记忆。但他没有争辩。只是说:Nestadis不是你们黑森林精灵,不应该如此被对待。



王子回答,既然来到黑森林,就应该照黑森林的规矩。金花问:那是不是说即使国王被俘,也会被处死?王子平静地回答:国王所掌握的信息和所处的地位太重要,他不能上战场杀敌。不过如果你想问的是我们是否公平地对待每个被俘的精灵,你以为我为什么被派出去打仗?



金花说:因为你是可以被牺牲的?莱格拉斯说:恰恰相反,因为我也是不可被牺牲的。但父王派他唯一的儿子出生入死,他就可以命令任何人为国牺牲。当然,我必须足够好,才不会让父亲精神崩溃。



金花讽刺道:如果这不是傲慢的话……



王子平静地说:我是蛮厉害的。我能人所不能。



金花说:比如杀死自己的士兵。



王子说:我的手很稳,目力很准,你的精灵绝对没有受苦。



金花说:你这样杀过多少个了? 他想起深夜在病床上无声嘶喊的王子,深知尽管现在他可以若无其事地述说,其实这种事对王子当然是深重的折磨。但是眼前金花要照顾自己心中的愤怒,他没办法体恤王子。



莱格拉斯说:很多个吧。以后还会有很多。每个士兵都要我保证我会在他们被俘时杀了他。



金花说:那么谁保证来杀你呢?



王子笑了:我不是没有试过。但谁会愿意面对精灵大王,来解释他儿子的慈悲谋杀?我自己有准备。说着他给金花看他藏在身上的毒药。



谈话/盘问终于告一段落。王子休息了一下,竟然又出去工作了。







下午,金花的手下Istor又来见他,同来的还有瑟王的领衔太医(也就是小莱的主治太医)和内务总管。他们分别向金花汇报了他的伤势(镜舞详细描写了金花的腹部伤势和治疗手段),以及伤愈后他的高规格招待安排。



接着,他们提到了为阵亡林谷精灵安排的一个特殊仪式,一个习俗。每次慈悲谋杀之后,下手之人要在国王和整个王廷面前,面对死者的亲朋,陈述事情的经过,然后由死者的一个亲友出面,在“杀手”身上留下伤痕,以示“复仇”。两者可以决斗,但王子通常不会还手,而是把刀子递给死者亲人。这是仪式,不是真的惩罚。但金花心里明白,这在心理上是对王子最严厉的惩罚。同时他也意识到:瑟王父子是万人之上的贵族,也是人民最彻底最卑微的仆人。



做为林谷精灵的首领,金花当然是执行这个仪式的人选。他同意仪式越快进行越好。



几天后,在瑟王的廷上,他和臣仆站在一起,没有坐龙椅。另一边是所有的林谷精灵。莱格拉斯身穿朴素的便装,面对金花领主。瑟王说了开场白之后,王子客观冷静地叙述了事发经过,跟几天前告诉金花的基本一样,只有在最后表达歉意时,才能察觉他心里的波澜。说完后,他袒开自己的胸膛,准备对方给他致命一击,也袒开右臂,以便对方只想留下轻伤。



金花看到王子右臂布满伤疤。深浅不一,长短不一,有的看上去是孩子划的。“你杀过多少个了” 那天王子对这个问题没有直接回答,现在答案明白写在他的右臂上。莱格拉斯的目光深不可测,默默拿出自己的短刀,刀柄向外递给了金花。



金花稳稳托住王子的右臂,手法非常娴熟地用刀尖在上面点了一下,一个血珠冒出来,然后就没有了。这个小伤口明天就会消失,不留疤痕。与此同时,金花也向王子传输温暖和光明,想象他的心结被打开,治愈……



但是莱格拉斯发出一声只有他俩能听见的低吼,眼睛里突然似有火焰在燃烧。他拒绝被治疗,被原谅。金花没有坚持,开始放开王子的手臂,但王子却紧紧抓住他的手臂,甚至微微拉近了一点,他的眼神向金花命令:割啊!



金花正视着他,没有让步。他不愿意再伤害已经自我苛责的王子。他低声说:不应该。王子咬牙说:我需要。



两人对望着。王子最终控制住自己,放开了金花。金花也刀柄向外,把刀还给王子。缓缓走回自己的队伍。瑟王宣布:事情已经解决。现在让我们一起哀悼我们共同的损失。





格罗芬德尔继续养伤。莱格拉斯没有再出现。每天换过绷带睡过长觉之后,金花在病房里百无聊赖,某一日在另一张病床下面找到一些书,轻小蔽旧的口袋版,显然是莱格拉斯遗落或常备在这里的。金花如获至宝,遂读之。





(To be continued... or not)