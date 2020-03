这几天进一步备份豆瓣的各种发布,留在户头上的东西,都是即使豆瓣没有了或被炸号了也无妨。(其实大量的留言和互动没了还是非常可惜的,但天下没有不散的宴席,绝大部分的记录总归是无用并终将烟消云散。)

然后梳理所有的广播,删掉可有可无的记录、吐槽和转发。从2007年注册,到2011年左右开始认真发东西,看到自己使用豆瓣的瘾头越来越大。2011到2012全都是Colin。2013年开始有魔戒、星战和书评,也有零星记录花生米和花生。2014年,开始关心女权。大家也开始担心豆瓣会不会完蛋,也是那一年,he who must not be named出现了。嗯,到现在六年了,豆瓣并没有完,不过可能比完蛋还要糟糕,现在它已经变成了另外一个东西,一个扭曲的千疮百孔的伤心地。

不少早年聊得很开心的ID,如今已经不来豆瓣,或更糟,双取关或拉黑了。女权是一个分水岭。只有很少数的几位一直是好好的。

深深深深地叹息。欲哭无泪。

It's a downright decay.