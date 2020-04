今天新病例70多,总数正好1000。无源头病例越来越多,社区传播已经是事实。心底暗暗panic,不过还是决心照常度日,直到整个社会决定停下来,或决定无论如何不停下来。

听周深和李克勤的歌安慰心灵。上帝保佑这些天使。

清楚记得大年三十开始,就认真对待这个新冠病毒。两个多月来,个人经历了观望、警惕、谨慎、过虑、愤怒(对国内瘟疫期间的种种现象,也对坡国所承受的压力和委屈)等等情绪,也努力在思考,领悟了一些道理和现象。而瘟疫已经一步一步包围了每个人的现在,我只剩下决心和沉静。做该做的事情,直到做不了。与这城的人共生死。

读了《末日之书》学到全面地看待一场瘟疫。不管科技发展到什么程度,人性使得任何一场瘟疫都遵循一定的行为模式。有人否认,有人推诿,有人逃离,有人指责,有人无视,有人咬牙抗争到底,所有人都可能同时是前面的几种人,所有人都害怕,所有人都露出比平时更深更本真的底色。此之为瘟疫。

还是这句话:

“I wish it need not have happened in my time,” said Frodo.





“So do I,” said Gandalf, “and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given us.”

明天正常去上班,不戴口罩。但准备着。