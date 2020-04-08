网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

花痴袭人知昼暖

我是个幸运的人。我要健康乐观，并以自己的能力帮助他人。

http://i.mtime.com/huaxiren/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 Duang

花袭人 发布于：

好了，今天第一天在家上学。神兽们都回家了。老师也回家了，所有人都手忙脚乱适应网上教学。推动多年的ICT教学法，现在速成了。反正成也得成，不成也得成。

 

上个星期有过一天Home based learning演练，一天下来，发现网上视频会议是最没有效率且磨人的。经过一轮反馈（抱怨），现在真的开始居家学习，学校就没有安排那么多Google Meet或Zoom会议。而且自从上个星期五下午总理宣布要停学，大家就疯了一下计划做课件，还得紧急教学生进行视频教学时的步骤礼仪，忙得自己已经不觉得自己在忙，有点超现实梦游感。今天第一天运行下来，不开会是好的，但是WhatsApp的信息还是很多，效率还是低下。学生倒都很乖。作业完成得不错，沟通也顺畅。我一直都有经营Edmodo虚拟课室，终于派上了大用场，学生不用再训练，就知道去哪里问问题，找资源。现在需要摸索可持续的反馈方式。

 

总之呢，虽然人呆在家里，但是脑子里同时顾着好几头，除了下午犯困睡了一觉，其他大部分时间都在工作，也就是晚上做了一顿饭，饭后陪她爹打了一会儿乒乓球（把餐桌当成球桌）。差不多十点，意识到这样下去没完，不再做了。下去绕小区跑了三公里。一个人锻炼是允许的。今天跑到了一公里八分钟的速度，挺高兴的。再跑一阵，就可以达到半小时四公里的小目标了。

 

那天在朋友圈跟好友聊，大家得出结论，封城能够筛出真宅。对我来说，新加坡这种封城，基本没有造成不便，可以去超市买日用品和食品，可以出去锻炼。理发店也开着，煤气供应也有。家里有水有电。成家这么久我俩破天荒囤了20公斤米。自家养的神兽属性真宅，也不会制造麻烦。倒是她爹有几分坐立不安，但应该还管得住。So，无所求。希望接下来心定一些，能enjoy她爹刚给我弄好的书房兼娱乐室，好好看它几部Netflix. 

 

My needs are mostly essential ones. Good to know. 

 

唯每两周来打扫的清洁工人不能来了，我得自己打扫屋子。这个算是一个比较奢侈的生活方式。不过也不是问题，现在不用去学校跟小屁孩搏斗，打扫的力气就有了。

回复 (0) | 收藏 (0) | 4 次阅读 |
下一篇：落泪 >>

花袭人

花袭人 (新加坡)

女 

日志分类

我的所有分类(926)

电视剧(3)

花生米(142)

读书(106)

乱谈(109)

游记(11)

电影(306)

翻译(56)

花语(123)

魔戒(36)

Keanu(34)

日志标签
电影 花生米 新加坡 图片 学校 读书 魔戒 keanu goodshit 哈利波特 翻译 动作片 剧情片 旅游 新西兰 动画片 转文 环保 Franco 科幻 哈比人 colin bloom 音乐剧 Merlin 蜘蛛侠 励志片 不靠谱 东南亚 儿童片
更多 >>