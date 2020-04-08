好了，今天第一天在家上学。神兽们都回家了。老师也回家了，所有人都手忙脚乱适应网上教学。推动多年的ICT教学法，现在速成了。反正成也得成，不成也得成。

上个星期有过一天Home based learning演练，一天下来，发现网上视频会议是最没有效率且磨人的。经过一轮反馈（抱怨），现在真的开始居家学习，学校就没有安排那么多Google Meet或Zoom会议。而且自从上个星期五下午总理宣布要停学，大家就疯了一下计划做课件，还得紧急教学生进行视频教学时的步骤礼仪，忙得自己已经不觉得自己在忙，有点超现实梦游感。今天第一天运行下来，不开会是好的，但是WhatsApp的信息还是很多，效率还是低下。学生倒都很乖。作业完成得不错，沟通也顺畅。我一直都有经营Edmodo虚拟课室，终于派上了大用场，学生不用再训练，就知道去哪里问问题，找资源。现在需要摸索可持续的反馈方式。

总之呢，虽然人呆在家里，但是脑子里同时顾着好几头，除了下午犯困睡了一觉，其他大部分时间都在工作，也就是晚上做了一顿饭，饭后陪她爹打了一会儿乒乓球（把餐桌当成球桌）。差不多十点，意识到这样下去没完，不再做了。下去绕小区跑了三公里。一个人锻炼是允许的。今天跑到了一公里八分钟的速度，挺高兴的。再跑一阵，就可以达到半小时四公里的小目标了。

那天在朋友圈跟好友聊，大家得出结论，封城能够筛出真宅。对我来说，新加坡这种封城，基本没有造成不便，可以去超市买日用品和食品，可以出去锻炼。理发店也开着，煤气供应也有。家里有水有电。成家这么久我俩破天荒囤了20公斤米。自家养的神兽属性真宅，也不会制造麻烦。倒是她爹有几分坐立不安，但应该还管得住。So，无所求。希望接下来心定一些，能enjoy她爹刚给我弄好的书房兼娱乐室，好好看它几部Netflix.

My needs are mostly essential ones. Good to know.

唯每两周来打扫的清洁工人不能来了，我得自己打扫屋子。这个算是一个比较奢侈的生活方式。不过也不是问题，现在不用去学校跟小屁孩搏斗，打扫的力气就有了。