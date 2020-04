好了,今天第一天在家上学。神兽们都回家了。老师也回家了,所有人都手忙脚乱适应网上教学。推动多年的ICT教学法,现在速成了。反正成也得成,不成也得成。

上个星期有过一天Home based learning演练,一天下来,发现网上视频会议是最没有效率且磨人的。经过一轮反馈(抱怨),现在真的开始居家学习,学校就没有安排那么多Google Meet或Zoom会议。而且自从上个星期五下午总理宣布要停学,大家就疯了一下计划做课件,还得紧急教学生进行视频教学时的步骤礼仪,忙得自己已经不觉得自己在忙,有点超现实梦游感。今天第一天运行下来,不开会是好的,但是WhatsApp的信息还是很多,效率还是低下。学生倒都很乖。作业完成得不错,沟通也顺畅。我一直都有经营Edmodo虚拟课室,终于派上了大用场,学生不用再训练,就知道去哪里问问题,找资源。现在需要摸索可持续的反馈方式。

总之呢,虽然人呆在家里,但是脑子里同时顾着好几头,除了下午犯困睡了一觉,其他大部分时间都在工作,也就是晚上做了一顿饭,饭后陪她爹打了一会儿乒乓球(把餐桌当成球桌)。差不多十点,意识到这样下去没完,不再做了。下去绕小区跑了三公里。一个人锻炼是允许的。今天跑到了一公里八分钟的速度,挺高兴的。再跑一阵,就可以达到半小时四公里的小目标了。

那天在朋友圈跟好友聊,大家得出结论,封城能够筛出真宅。对我来说,新加坡这种封城,基本没有造成不便,可以去超市买日用品和食品,可以出去锻炼。理发店也开着,煤气供应也有。家里有水有电。成家这么久我俩破天荒囤了20公斤米。自家养的神兽属性真宅,也不会制造麻烦。倒是她爹有几分坐立不安,但应该还管得住。So,无所求。希望接下来心定一些,能enjoy她爹刚给我弄好的书房兼娱乐室,好好看它几部Netflix.

My needs are mostly essential ones. Good to know.

唯每两周来打扫的清洁工人不能来了,我得自己打扫屋子。这个算是一个比较奢侈的生活方式。不过也不是问题,现在不用去学校跟小屁孩搏斗,打扫的力气就有了。