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花痴袭人知昼暖

我是个幸运的人。我要健康乐观，并以自己的能力帮助他人。

http://i.mtime.com/huaxiren/

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编辑 | 删除 CB Day 14/HBL Day 13

花袭人 发布于：

今天单日1426新病例，总计8014例。是主动全面检测客工的结果。ICU仍然是22人，死亡也仍然是11人，稍可安慰。虽然，客工没有照顾好就是没有照顾好，就是错了，不过，社区之间的传播还不是很严重，必须保持啊。亲友之间，大家已经不谈数字了，每个人都在关心，但是只自己承受就好，谈论图增彼此的忧虑。现在能做的，就是保持心态平稳，保证自己好好的，跟所有人一起度过这个时期。

 

上次她爹买了很多笋，送了一些给朋友。结果第二天下午，我正趴在客厅桌上专心涂色，忽然一阵脚步声停在家门口，一个人叫我的名字。我抬头看到一张被口罩遮住大半的脸。看着他的眼睛，他的身高，回忆刚才那一声叫声的声音，我才有把握地叫出来：Daniel! What are you doing here?

 

虽说这个时候不应该串门，但是朋友突然来访的惊喜真是久违了。很多很多年来，去朋友家或朋友来家，都是事先约好的。没想到在半封城的时候，重新品尝到这个滋味。Daniel是奉老婆之命来送回礼，一些干粮和水果。他在门外把东西交给我，然后快乐地走了。我看着他的背影，忽然无比地喜欢他。去微信谢他老婆，朋友说Daniel每天关在家里闷煞了，出来溜一圈别提多开心。

 

做为内向真宅，并不妨碍看到朋友真心高兴。很好。

 

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