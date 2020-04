今天单日1426新病例,总计8014例。是主动全面检测客工的结果。ICU仍然是22人,死亡也仍然是11人,稍可安慰。虽然,客工没有照顾好就是没有照顾好,就是错了,不过,社区之间的传播还不是很严重,必须保持啊。亲友之间,大家已经不谈数字了,每个人都在关心,但是只自己承受就好,谈论图增彼此的忧虑。现在能做的,就是保持心态平稳,保证自己好好的,跟所有人一起度过这个时期。

上次她爹买了很多笋,送了一些给朋友。结果第二天下午,我正趴在客厅桌上专心涂色,忽然一阵脚步声停在家门口,一个人叫我的名字。我抬头看到一张被口罩遮住大半的脸。看着他的眼睛,他的身高,回忆刚才那一声叫声的声音,我才有把握地叫出来:Daniel! What are you doing here?

虽说这个时候不应该串门,但是朋友突然来访的惊喜真是久违了。很多很多年来,去朋友家或朋友来家,都是事先约好的。没想到在半封城的时候,重新品尝到这个滋味。Daniel是奉老婆之命来送回礼,一些干粮和水果。他在门外把东西交给我,然后快乐地走了。我看着他的背影,忽然无比地喜欢他。去微信谢他老婆,朋友说Daniel每天关在家里闷煞了,出来溜一圈别提多开心。

做为内向真宅,并不妨碍看到朋友真心高兴。很好。