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花痴袭人知昼暖

我是个幸运的人。我要健康乐观，并以自己的能力帮助他人。

http://i.mtime.com/huaxiren/

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编辑 | 删除 拐点？

花袭人 发布于：

今天病例没有过千，897。朋友说：喜大普奔。我说：再看几天吧。还有，有一个人好像似乎可能已经翘辫子了。seems too good to be true. 

 

Things get worse before they get better. For all I see 2020 is not willing to satisfy our longings. 

 

早上上了半个小时的网课，可以用多一点技巧了， 学生不在眼前的事实，也不是那么unnerving. 然后拍了一个几秒钟的视频，发给同事，他们要做一个cheer up视频。每个人贡献一个片段。

 

然后就没完成什么，读了一点《The Subtle Art of Not Giving a F*ck》。这书热门到什么程度？在Overdrive的waiting list排了半年才借到。喜欢书名。可能就纯粹是被书名吸引。里面的东西读了两章，发现还是佛教以及斯多格派的东西。而且读起来很容易。

 

上个月尝试读《乌合之众》的英文版，读了半天不得要领，后来想起原文是法文，英文也是翻译的，看起来翻得还不咋地，于是果断找了中文版来读，就清楚了。

 

今天没心情做工。不做了。写个博客。

 

 

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花袭人

花袭人 (新加坡)

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