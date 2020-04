今天病例没有过千,897。朋友说:喜大普奔。我说:再看几天吧。还有,有一个人好像似乎可能已经翘辫子了。seems too good to be true.

Things get worse before they get better. For all I see 2020 is not willing to satisfy our longings.

早上上了半个小时的网课,可以用多一点技巧了, 学生不在眼前的事实,也不是那么unnerving. 然后拍了一个几秒钟的视频,发给同事,他们要做一个cheer up视频。每个人贡献一个片段。

然后就没完成什么,读了一点《The Subtle Art of Not Giving a F*ck》。这书热门到什么程度?在Overdrive的waiting list排了半年才借到。喜欢书名。可能就纯粹是被书名吸引。里面的东西读了两章,发现还是佛教以及斯多格派的东西。而且读起来很容易。

上个月尝试读《乌合之众》的英文版,读了半天不得要领,后来想起原文是法文,英文也是翻译的,看起来翻得还不咋地,于是果断找了中文版来读,就清楚了。

今天没心情做工。不做了。写个博客。