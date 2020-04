被周深这首新出的歌彻底震傻。

他无所不能。这首歌唱得既妖娆又疯狂,既哀伤又敞亮。技巧华美无懈可击,作曲其实相当普通但他把它唱成了夜空中壮丽炫彩转瞬即逝的寂寞烟花。

歌词说:

冬天来得很迟

你有我的地址

信箱里有钥匙

没人知

(没人写信,没人联络,孤独)

你是我的眼泪

琴弦上的玫瑰

天亮时的派对

好滋味

(回忆曾有的相聚和热闹)

我会自己按门铃自己听

自己茂盛了

自己凋零

自己的眼睛

自己的病

自己的狰狞

(回到孤寂的现在。自己茂盛了自己凋零这句,非常击中我。意象是败落的小树林,自生自灭。也联想到所有远近大小的孤独和破败。自己的病和自己的狰狞,则是中年以后时时意识到的面目。)

我们自己按门铃自己听

自己茂盛了

自己凋零

自己的眼睛

自己的病

自己的狰狞

嘘

自己平静

(人称换成了“我们”,瞬间故事就不一样了。我的解读,是类似Gollum的故事,跟自己说话,以自己为伴,难怪这首歌的调子让我想起了《双塔》最后的《Gollum之歌》。自己的狰狞后面继之以自己平静,是神来之笔。周深在这小段之后的几声喘息,让AO3最好的肉文顿时黯然失色。)

然后是一小段无歌词吟唱。(我已卒)

你死以后我要

整理你的手稿

把它们都卖掉

换船票

我是你的孩子

我懂你写的诗

我是你的橡皮

你的纸

(出现第二次人称转变,来了第一个人心中想念的人。他的眼泪和琴弦上的玫瑰。他可能是他的孩子,也可能是他的爱人,也可能是文学继承人。但是他要处理掉第一个人留下的手稿。其实这段有点太过写实,孤独的不只是写东西的人。)

你要自己按门铃自己听

自己茂盛了

自己凋零

自己的眼睛

自己的病

自己的狰狞

我们自己按门铃自己听

自己茂盛了

自己凋零

自己的眼睛

自己的病

自己的狰狞

自己平静

(人称融为一体,最初的孤寂转成愤怒失落。周深的演绎层次分明而丰富,各种音调转换自如。)

谁在门外醒来

谁在门外离开

(是啊,谁呢?又怎样呢?)

好了就写到这儿

想你现在在哪儿

你一定不安宁

我证明

(拔麦!飙高音~~ 华彩段~~)

谁在门外离开

(最后有一个既怨又怒的“啊”。无法形容。you have to listen to it yourself. )

I totally get this song. It hits me in the face. I am exhausted just by listening to it.

在微信里向深粉朋友推荐,有一位说他还是喜欢勤深深那些歌,不喜欢这首的调子。

It's ok. 勤深深那些歌唱的是pleasure and fun,这首唱的是pain, loneliness, anger, decay, darkness. It's not for everyone but it's so damn good!!!

B站链接:https://www.bilibili.com/video/BV1GA411b7Xm?from=search&seid=1801072162399585604

明明可以从网上copy歌词,却还是自己一边听一边打出来。the least I can do?

