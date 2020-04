生活新常态:在家里上网课,给学生打电话。

闺女说:Why are you speaking like that?

我说:Like what?

闺女说:You sound like 新闻联播.

我(震惊):我有咩?

她耸耸肩,做个鬼脸走掉了。

刚才给学生打电话。打完回想了一下,的确我听起来overly nice and soft and official. But 新闻联播?seriously? How dare she!

昨天新病例799。 学校开展了一些思想教育,比如如何在疫情期间保持积极正面,如何不要太过专注于疫情而忽略其他重要的事情。这样做无疑是对的,但是positivity makes me uncomfortable.