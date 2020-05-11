不小心读了《天官赐福》，算是家里蹲时期的一个意外收获吧。本来是因为闺女说她在看《陈情令》的原文，让我喜出望外。只要她有读中文，我都赞成（要求已经低到尘埃）。为了了解她在读的东西，就跟朋友讨教了一下，朋友推荐了《天官赐福》，说是同一个作者的。我兴冲冲把它推给闺女，她说：你怎么知道这个？我已经读了三分之一了。

哇，好精准的推荐。于是我也读了一下，谁知一读就读了整整两天，读完才罢。对于让我手不释卷（机）的文，向来是佩服的，因此这书值得一记。

这书最无味的其实是第一章，后来发现它原来是故事大纲。怪不得。一旦开始细部描述谢怜的日常，也就跟我这一辈人读的架空小说没有很大的差别了。奇幻+武侠+悬疑+侦探，这书里还有很多恐怖+喜剧元素。作者驾驭得还蛮好的。有些新生代的遣词用句，综艺节目模式的插科打诨，习惯一下也就ok了。

精华是写了一种理想的爱情。对一个人彻底的信任和爱戴。当然套了BL的壳，比较容易下饭。其本质是王尔德《快乐王子》里小燕子对王子雕像的奉献与追随，至死不悔；还有王子对世界和本身的反思与认识。《天官赐福》可以看作《快乐王子》的延申：如果小燕子和王子还有下文，如果它们要继续渡劫，会发生什么？

个人比较喜欢花城的塑造，形象十分鲜明，谢怜虽然是主角视角，着墨最多，但由于是全文的道德担当，有时面目不免显得模糊。这种情况很难避免，同样发生在《哈利波特》的哈利身上。花城是霸总，很难不出彩。书里也在他身上运用了最华丽的调色盘：红衣雪肤，银护腕银蝶银弯刀，红伞红线，黑靴子黑眼罩，以及他的外号”血雨探花“，无不笼罩着浪漫极致的气氛。加上他神通广大用情至深，幼时则历尽折磨艰辛，简直让人心颤。

谢怜朴素得多，往往一袭白衣一顶斗笠，随身法宝是一条白绫，还常常捡破烂。前期虽然做太子，自然花团锦簇，但由于他动不动拯救苍生，言语并不太惹人喜爱。后期捡破烂偶尔办案，比较可爱一点，但他的串场功能隐藏得不是很高明。令人心疼（用闺女的话”虐“）的场面，要数“百剑穿身”。

说回这场爱情，尽管对于活了八百多年还能爱得像18岁这种事情，现实中不太可能，但这是个奇幻故事，主角非神即鬼，不涉及愚蠢的人类，所以可以接受。这场爱情之所以美好，在于花城是个很幸福的鬼，他拜对了神。拜对神（跟对人）是特别特别幸运的。谢怜终究光明磊落，头脑灵活，善于学习，内心澄明，（容貌身材就是默认值啦），值得托付。他一而再再而三地为谢怜而死，对方都值得他的牺牲，天地间真的没有比这更难得。谢怜呢，他也很幸运，有一个如此爱他的鬼。也就这么一个了。风信只差了那么一点点。其他没了。花谢之情，甚至可以说是关于信仰与救赎，BL的设定和调情，可以看作蛋糕上的奶油点缀。当然，也有人吃蛋糕只喜欢上面的奶油花，也未尝不可。作者既把蛋糕做结实了，奶油也裱得富丽堂皇，功夫蛮厉害的，尤其是她看上去还是日更，真是有才。

我只看过这一部网文，也许日更是常态？不过书里有很多线索，一开始给一个线头，后面绝大多数连得上，挖坑给填，那是真的厉害。

才气还表现在很多信手拈来的笑料，比如鬼市里的女鬼比较谁做的脸烂得快，就笑死了本中年妇女。掷色子开任意门也挺有意思，推陈出新。书中大量重口味的百无禁忌的鬼蜮描写，竟有几分《美国众神》的色调。细想神官的显微由信徒多寡决定这个设定，也是跟《美国众神》有交集。甚至大boss的设定... ... 嗯哈哈哈哈。

缺点是有些大场面的描写比较水，有点看买拷贝的《变形金刚》动作片那种乏味感，反正最后高达也出来了，离变形金刚也不远了。有些地方插科打诨过头，有点滑。花谢互撩的对白，不太能打动我，不过小女孩应该很吃那些个，换我是16岁我也会喜欢。花谢的感情打动我的时候，是看完全书细想一想，卧槽，原来是这么惨烈绵长的一回事！那个时候。

另外还想明白一个事情：每一代有每一代的爽文。天知道我从闺女14岁就开始千方百计安利武侠小说给她，因为我觉得这么好的文字，不给闺女欣赏真是亏啊。但是，一直不果。她开始还给我面子看几页，后来就礼貌地拒绝了。没想到在我放弃之后，她竟然自己摸到了奇幻玄幻。自己喜欢上的，当然不一样啊。难道我当年，不也是父母越是不让看就越看得欢吗？当年宝玉和林黛玉，不也是越不让看《西厢记》就越看得欢吗？当年也一定有人，父母越不让看《红楼梦》就越看得欢啊... ... 所以爽文这个东西，一定是每一代不一样的。青少年必须得自己找到自己那一代的爽文。父母那代的爽文，正是他们避之唯恐不及的东西。想明白这一点，真是豁然开朗。

今日小乐惠：闺女跟我讨论《天官赐福》。闺女晚上睡不着，跑到我床上要求侍寝。闺女心情好，允许我给她梳鱼骨辫。

今日新病例：486. 艾玛终于降到500以下了。