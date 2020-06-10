#同人 #魔道祖师 #蓝忘机 #清水 #anguish

概要：魏无羡血洗不夜天城之后，蓝忘机闭关三年，险度难关。（蓝忘机视角）

一、

这几日，向来爽朗的四叔极少说话，脸上的皱纹愈发深了。周围的人也是如此，虽然勉力如常作息，顾着田里的活计，但弥漫在居处附近的悲伤和不安似乎让乱葬岗的萧索都相形见绌。只有好不容易种起来的庄稼一片欣欣向荣，对这些人的心绪毫不在意。

温情温宁姐弟是六日之前去的金麟台，三日之前，魏无羡也在金针终于失效之后，踉踉跄跄冲出洞口狂奔下山，神情疯狂，似乎全没注意周遭的人们。四叔他们回过神后直追出去，追了一阵，便知徒劳，默默返回了山顶。

从那时起，他们就惶惶不可终日。温情温宁肯定是不在了，魏无羡肯定是去了金麟台。做什么呢？为温氏姐弟报仇？向仙门百家挑战？他们素知魏无羡之能，可是他只身一人，就算能驱使厉鬼，真的能抵挡百家的围攻？他怎么样了？如果他有个三长两短，他们这些人怎么办？别的不说，平素全靠魏无羡镇压的满山头的鬼魂走尸已经很不安分了。他们每日里派人守在山脚打探，盼着魏无羡回来。三天过去，全无消息，连往日流连在山下投奔夷陵老祖的闲人都散得干干净净。乱葬岗又恢复到魏无羡他们来驻扎前的黑沉沉的模样。

这天入夜，上山的小道上终于传来了骚动，在山脚打探的三名温家修士快步跑上来，其中一人还背着一个黑衣人。四叔和其他人抢出棚屋，迎上前去，夜色中只见所背之人正是魏无羡。灯笼照到之处，他黑衣上结着斑斑的暗红的血块，脸上倒是颇为干净，头发也不太乱，但闭着眼睛，脸色十分苍白，似是没有听到周围的动静。腰间插着陈情。

众人七手八脚将他运进伏魔洞，放在早就打理干净的石床上。四叔这才问上山的人：“你们是怎么找到魏公子的？”一人道：“我们三人今天下去得晚了一些，路上就碰到了前一班的彬彬他们上来。到了山脚，一开始没有注意，仔细一看竟然看到魏公子坐在远处的歇脚树桩上。我们就赶过去了。他不认得我们，也不答我们的话，我们就赶紧背他回来了。他怎么回来的，发生了什么事，要等他醒来问了。”

四叔点了点头，稍稍松了一口气，低声道：“回来就好，今晚我和彬彬守着他，大家都去休息吧。”

二、

乱葬岗脚下的树林里，蓝忘机远远看着温家人冲到魏无羡身边，迟疑片刻将他背起来往山上奔去。他长长地出了一口气，闭上眼睛靠在了一棵树上，极慢极慢地将避尘入鞘。他倚着树干缓缓滑坐下来，吐纳几下，开始静坐运息。

大抵过了两柱香的功夫，他睁开眼睛，站起身，行动已比刚才灵活了一些。他低头看了看自己一身狼藉的衣服，眉头极轻微地蹙了一下，伸手整了整头发和抹额。他一瘸一拐地走出树林，面向一片漆黑的乱葬岗，静立片刻，虫鸣风声里隐隐夹杂着无数魂魄不安的呻吟，眼前仿佛出现魏婴抱着一个孩子向他微笑，是上次他来乱葬岗时送别的情景。旋即，耳边却又响起一个“滚“字。

他闭了一下眼睛，转过身，拔出避尘，御剑而去。

三、

在蓝忘机藏过魏无羡那个山洞里，蓝曦臣忙得焦头烂额。

从来没有这么多德高望重的长辈同时受伤。虽然蓝忘机当时只为脱困，绝无意下杀手，但他熟知各人的套路，剑剑利落，掌掌到位，不是刺伤穴位使人无法使剑，就是三两下用重手封住灵脉，连叔父都被刺伤了手腕穴位。众位长辈怒吼连连，却拿他没有办法。当然，也是他们并没出全力相搏。

蓝曦臣是唯一没有受伤的，那是因为他已知阻拦无用，也阻拦不住，当机立断让蓝忘机立即带魏无羡离开。蓝忘机向兄长点头示意，抓起魏无羡就要御剑。蓝曦臣道：“等等，忘机，你要带他去哪里？” 蓝忘机道：“乱葬岗。”蓝曦臣道：”你呢？“ 蓝忘机眼神一黯：”若他无恙，我自当回去领罪。“

蓝曦臣心中痛楚，但也松了一口气。只道：“你此去小心。速速返回。” 蓝忘机点点头， 一转眼已经带着魏婴走了。

蓝曦臣连忙给长辈们解开锁住的灵脉，包扎上药，忙了一大阵。众人休整一番，才默然回云深不知处。

在山门口，大家正要进去，走在最前面的蓝曦臣忽然转身，向长辈们拜了下去。蓝启仁叹道：“曦臣，你这是为何？” 蓝曦臣道：“众位长辈，今日之事，忘机犯上犯戒，依律该罚便罚，我也会让他向各位请罪。但是、但是忘机向来执拗，他的心意各位都已看得明白，也是无可奈何之事。还求各位长辈保全忘机。尽管责罚，但请不要将此事传出去。” 说着，他又是深深一拜。

一片郁怒的叹息。蓝启仁沉声道：“曦臣你起来。我们自有分寸。” 蓝曦臣道：“谢谢叔父！谢谢各位长辈!”

四、

大雨滂沱，群山间一片雾霭潮湿。蓝忘机低眉笔直跪在规训石前。他是半个时辰前回来的，只换了一身干净衣服，稍微梳洗，包扎了腿上的伤处，就跪在这里了，一任雨水淋湿全身。蓝曦臣和蓝启仁到达的时候，他跟往日一样面无表情，向二人行礼，淡然道：“叔父，兄长，忘机在此领罚。“

蓝曦臣看着弟弟憔悴苍白的脸色，黯淡的眼神，心痛不已，忍不住道：”忘机，魏公子已铸成大错，你何苦错上加错？“

蓝忘机并不抬眼，道：”无论对错，所有后果我愿一起承担。“

蓝启仁怒道：”一起承担！他犯的是滔天大错，你承担得起吗？“

蓝曦臣不知叔父要如何责罚蓝忘机，叫了一声：”叔父！“

蓝忘机声音微颤，道：“请叔父责罚。“

蓝启仁怒气似乎消了一点，道：“好！既知领罚，便好生受着吧。“ 说着手一翻，从袖中取出一条戒鞭，抖了一抖，举起来。

蓝曦臣一惊，忙道：“叔父！戒鞭伤痕永不消褪，这是不是，太过……“

蓝启仁不理他，说下去：“蓝忘机，你伤了三十三位长辈，便罚你三十三鞭，你可服气？“

蓝曦臣听到“三十三鞭“这四个字，大惊失色。他万万没想到叔父的责罚这么重，须知戒鞭只吃一两记就已经是重罚，可令人身受重伤。三十三鞭的数目，恐怕仙门子弟中还没有人受过，蓝忘机怕不是要被打死。他惶急之下，正要出言求情，只听蓝忘机吸了一口气，道：”领罚。“

蓝启仁更不犹豫，道：“不辨是非！” 刷的一声，接着是皮肉与戒鞭碰触的闷响。蓝忘机一声闷哼，身子一晃，咬牙忍住没叫出声。背上顿时一片殷红泛出，被雨水冲刷开来。

“不遵训规！”

“不敬长辈！”

“忤逆不孝！”

… …

蓝忘机背上皮开肉绽，勉力挺直身子受刑，咬紧牙关忍着不叫出声。蓝曦臣心痛如割，脸上肌肉颤动，手足冰凉，无计可施。蓝启仁面色阴沉，眼中似乎要跟蓝忘机的背部一样泛出血来，但手下并不停留，仍是一鞭一鞭打下去。堪堪打到十四鞭时，蓝忘机身子向前一扑，勉强用手臂撑在地上。蓝曦臣跨上一步，叫道：“忘机！” 又道：“叔父！“

蓝启仁手中的鞭子顿了一顿，他吸了一口气，不看蓝曦臣，继续打了下去。打到二十五鞭，蓝忘机终于支持不住，整个人扑倒在地，脸贴在湿冷的石头地面，昏晕过去，下嘴唇已然因忍声而咬烂。蓝曦臣耳中嗡嗡作响，戒鞭声和风雨声时远时近，眼前只有蓝忘机血肉模糊的背部……

好不容易三十三鞭打完。蓝启仁面无人色，扔下戒鞭，似乎脱了力，在蓝忘机身旁单膝跪下，伸手想去探他鼻息。蓝曦臣早已扑将过去，探知蓝忘机尚有微弱气息，当下更不打话，出手如风，连点他胸口几处大穴护住心脉，然后连血带水一把抱起，飞也似地向静室奔去。

五、

蓝忘机御剑而行，太阳总在他的背后，他飞得太高，太靠近太阳，光焰几乎在他背上灼烧，他尽全力飞行，然而灼热总是紧紧跟随。他不敢回头，向着眼前无底的虚空飞去，坠落。身后是烈焰，眼前忽现无数厉鬼，咆哮着伸出如林的白骨森森的手臂向他抓来。烈焰追索着他，他坠向白骨，避尘不知什么时候已经不见了，他脚下踩的竟是一管黑沉沉的笛子。他无暇去想为何笛子能够载它飞行，因为此时凄清嘹亮的笛声已经响彻天地，蓝忘机感觉自己漂浮在笛声、烈焰和地狱之中，找不到片刻清明，终于忍不住呻吟出来……





他被自己的呻吟惊醒，睁开眼睛，模模糊糊看到一些熟悉的形状，却不清楚是什么东西。他听到叔父的声音说：“忘机，你怎样？” 又听到兄长的声音：“终于醒了，五日了。”





他又轻轻哼了一声，发觉是趴在自己的床上，背上火烧火燎的疼痛从梦境延续到现实，他想起了受刑的事情。一双温暖结实的手抄住他的上身，帮他侧过身体，面向屋中二人。他闭目忍住翻身的痛楚，开口道：“叔父。兄长。” 旋即被自己嘶哑微弱的声音吓了一跳。





只听兄长道：“忘机，你不必说话。你已挨过鞭伤的凶险，慢慢静养。”







蓝忘机再次睁开眼睛，这回视线清晰了很多。叔父神情严肃关切地看着他。蓝忘机说：“叔父，你和各位长辈……如何？” 蓝启仁哼了一声：“死不了！”蓝曦臣在旁道：“各位长辈的伤不碍事，穴位早已解开，剑伤也都无碍。” 蓝忘机道：“我……我会去一一请罪。” 蓝启仁又哼了一声，神色稍缓。





蓝曦臣道：“你现下好生静养，不必多虑。我们下午再来。”





蓝忘机抬眼道：“兄长？……”





蓝曦臣轻叹一声，道：“睡吧。”













蓝曦臣果然在午后又来了，这次蓝启仁没来。兄弟俩在熟悉的沉默中相伴了一阵，蓝曦臣慢慢地道：“这几日，乱葬岗并无异动。煞气阴魂一如往常，想来魏公子当无恙，还镇得住。” 蓝忘机一言不发地听着。





良久，蓝曦臣又道：“他……他对你并无……似乎并不在意……你何苦还念着他？”





蓝忘机不语，半晌，道：“他对我……向来都不在意。是我自己。”





蓝曦臣深深叹了口气，点点头。









六、

虫鸣唧唧，更增幽静，静室里一只香炉轻烟曼腾，更无半分声息。蓝忘机趴在榻上，下颌搁在枕上，双臂前伸，正在读一本书。过去三个月他都只能趴着睡，已经习惯了。

头几日的凶险过去之后，康复还算平稳，慢慢的背上已不是当初血赤乌拉无法收拾的模样，也可以短暂行走，或坐着稍许看书抚琴。其实以他的年纪和修为，以及姑苏蓝家的独门伤药，普通外伤原不需养这么久，但戒鞭是仙门灵器，用于惩戒子弟，打的时候固然疼痛异常，伤口好起来也非常缓慢，至少要养半年。蓝忘机的康复已算得神速。再过两个月，有望痊愈。

这些日子，蓝曦臣每天都来，为他弹琴调息，告诉他一些外面的传闻，偶尔会提到乱葬岗。叔父也定期来看望，显然认为他已经受够应有的惩罚，言辞间不再有怒意。虽然每次来了都训诫，蓝忘机倒都平静地聆听。他向来沉稳，受刑既是心甘情愿，便没过多纠结，只待伤势好了…… 只盼伤势快点好，伤势须得快点好。

脚步声轻响，是兄长来了。蓝忘机放下书，转头向门口看去，兄长的脚步声与往日不同，比较重，比较慢。只见蓝曦臣脸色凝重，走到门口停了一下，似乎下了个决心才进来。

蓝忘机忽感不详，心里恍如一脚踏空。他破天荒先开口叫道：“兄长。”

蓝曦臣应了一声，声调比平时轻快许多。他将一碟枇杷放在榻边的几上，道：“今日有人从山下带了你爱吃的枇杷。“

蓝忘机看着他，道：“兄长可有挂心之事？“ 蓝曦臣道：”没有。“ 答得稍微太快了一些。

蓝忘机道：“兄长，我养伤无事，你若有心事，我或可与你分忧。“

蓝曦臣避开蓝忘机的视线，道：“无事。你养伤要紧。“

蓝忘机慢慢地道：“兄长，你可知，你同我一样，不会打诳语？“

蓝曦臣嘴角牵动，似乎想笑，却没有笑出来。仍是不敢看他。蓝忘机忽道：“今日可有关于乱葬岗的消息？“

蓝曦臣在榻边的椅子坐下，低头抚摸朔月的剑柄，接着他抬起头，看着蓝忘机说：“忘机，我本不想告诉你。但你既问起，我若瞒你，你会责怪于我。而且你、你也应该知道。”

蓝忘机感到自己的头忽然重了起来，他慢慢抬起身子侧转过来，盯着兄长。蓝曦臣垂下眼帘，道：“魏无羡魏公子，已经不在了。” 蓝忘机的脸上完全失去了血色。蓝曦臣道：“忘机！你……“

蓝忘机没有说话。





蓝曦臣于是一口气说了下去：“昨日仙门百家围剿了乱葬岗，魏公子驱使厉鬼相斗，但不知为何，他没有用阴虎符，斗到后来，他…… 为自己所驱厉鬼反噬……“

蓝忘机闭上眼睛，一动不动，似乎连呼吸也停止了。蓝曦臣轻声道：“忘机，忘机，你可有话要说？“

蓝忘机以几不可闻的声音道：“反噬？“

蓝曦臣道：“是。“





蓝忘机睁开眼睛，问：“何人所见？“





蓝曦臣道：“叔父。“





蓝忘机道：“叔父，叔父带人去了围剿……“





蓝曦臣道：“是，姑苏蓝氏位列仙门百家，须得参加围剿。我们没有告诉你，怕乱你心神，对伤势不利。叔父并没有伤害乱葬岗上的温氏门人，虽然……他们最终难免覆没。“ 他说不下去了。

蓝光机茫然道：“我原以为，不会这么快。我还可以…… ”

蓝曦臣摇摇头，道：“百家休整已毕，不愿再耽搁。忘机，你怎样？还有什么要问我么？“

蓝忘机轻声道：“可有尸骨和魂魄？“

蓝曦臣摇头，道：“无。”

蓝忘机眼中忽然闪过一道精光。他缓缓坐起，站起身。蓝曦臣问：“你要做什么？” 蓝忘机道：“兄长，我去一趟乱葬岗。”

蓝曦臣也站了起来，道：“去不得！你鞭伤未愈，不能御剑，更不能过久行动，小心伤口裂开。”

蓝忘机不答，自墙上摘下避尘，自抽屉中取出一只锁灵囊，又去取随身行囊。蓝曦臣急道：“乱葬岗已全数被毁，寸草不留。你去了也是无用！”





蓝忘机看着蓝曦臣道：“事不宜迟。兄长，我得去一趟乱葬岗。”

蓝曦臣一把抓住蓝忘机的手，道：“你如何去？”

蓝忘机一滞，道：“我走水路去云梦，然后从那里前往。” 蓝曦臣看进蓝忘机的眼睛，一颗心沉了下去。自家兄弟，还有什么不知道的。他把心一横，道：“我真不应该告诉你！既如此，我陪你去。快去快回，不然叔父知道了定会阻拦。” 至于回来后叔父大发雷霆，这些意料之中的事，且慢理会。

蓝忘机微微点头，道：“多谢兄长。还要烦劳兄长替我背琴。”

蓝曦臣一摆手：“好说。”





七、

蓝氏兄弟到达乱葬岗时，已近黄昏。一路上，蓝曦臣揽着蓝忘机，只觉弟弟的身躯越来越僵直，连他的沉默都比往常多了阵阵寒意。他后悔不该告诉忘机魏无羡的死讯。他开始害怕起来。





到了山脚，蓝忘机从蓝曦臣手中接过古琴抱在胸前，说道：“兄长请在此等候，我上去看看。”蓝曦臣道：“我同你一起上去。” 蓝忘机说：“不必了，我来过此地，无碍。不会太久。” 说着转身向山道上走去。蓝曦臣抬脚想追上去，想了一想还是留在了原地。

蓝忘机走上那条魏婴曾送他下山的小路，脚下微一踉跄。过去几个时辰麻木的四肢与感官，霎时间活了过来。而魏婴已死这件事，在乱葬岗的萧萧枯木中，突然坐实了。昨日围剿留下的杀戮与烧掠之迹举目皆见，本来就黑沉的山林，此时更如地狱一般森冷空荡，不但没有人迹鸟迹兽迹，甚至连每次来都听到的悉索鬼语都沉寂了。





蓝忘机身子颤抖，一阵刺痛向心头袭来。他向来自持，心中甚少畏惧，想明白的事情就去做，做不到也不为己甚。这样的心痛他从未经历过，猝不及防，微微弯下腰去，这一弯腰，牵动背上伤处，他痛哼了一声，直起身子，向山上走去。





他越走越清醒，也越走越恍惚。清醒的是，得讯后存的那一点希望，还能找到魏婴的那一点希望，显然是他的一厢情愿。只有到了乱葬岗，他才明白魏婴是真的不在了，每一缕风鸣，每一棵焦木，自己每个感官所捕捉到的每一丝空虚的气息，都再清晰不过地确认着这一点。





于是他恍惚起来。他仿佛看到魏婴笑着走在他身边，走在他面前。魏婴叫道：蓝湛！你来这里干什么？又是路过吗？夜猎吗？ 蓝忘机喃喃地道：“不是的。每次都不是路过。“

他听见魏婴在他耳边说：有没有人能给我一条好走的阳关道…… 是非在己，毁誉由人，得失不论…… 蓝湛你这个人…… 蓝湛，谢谢你！





“不要谢我，我没有跟你在一起，护好你！“ ”我没能把你从诡道拉回来。“ ”我做不到。“ “尸骨无存！魂魄无存！“

蓝忘机抬起头，发现在夕阳最后的余晖中，他已经到了山顶。上次来时所见的简陋的棚屋大半已被烧毁，残存的也歪歪斜斜，一片狼藉。温氏人众所种的庄稼也已被烧过，焦黑零落。棚屋周围的树木大部分已在斗法中或劈断或倒下。

他呆立片刻，向伏魔洞走去。洞里自然跟外面一样被搜过毁过，他仔细查看了一遍，什么都没有，没有任何魏婴的东西。陈情与随便固然毫无踪影，连魏婴的衣物，手稿和他捣鼓的那些符咒物件，都没有一星半点留下。蓝忘机念了一个寻灵咒，并没有探得任何魂魄的痕迹。他彻底从这个世界消失了。

我经常在这儿睡觉。有魔头趴在地上睡觉的洞，可不就是伏魔洞吗？





那个永远快活明朗胡说八道的少年。他的嬉笑怒骂百无顾忌的魏婴。





天子笑，分你一坛！当作没看见我行不行？





可是我已经看见了，我无法不再看见。





一路上胸口的细密刺痛突然变成一阵大恸，蓝忘机如受外物重击，跪倒在地，背上几处伤口同时迸裂，润湿起来。他眼前发黑，连忙试图调匀气息，但气息在身体里乱走，竟是约束不住。耳边仍是响着魏婴的声音。然而尸骨无存，魂魄无存。





蓝忘机忽地直起身子，放平古琴。无论如何，他必须问清楚，寻彻底。他勉强收拢灵力，抹动琴弦，弹出了问灵。残存的天光越来越黯淡，琴声在空旷的伏魔洞里回荡。





“魏婴何在？魏婴何在？魏婴何在？”





“魏公子，魂魄已散~~~~~~“





蓝忘机按止琴弦。不知不觉已经泪眼模糊。他再也支持不住，委顿在地。





就在这时，他隐约听到一声哭声。他倏地抬起头，爬起身，爬得一点也没有含光君的风度，向声音来处奔去。跑出洞口，哭声更响了一些，是从一棵大树传来的。蓝忘机几个起落抢到树旁，仔细一看，树的一侧有一个树洞，声音正是从那里发出来。他弯下腰，伸手一摸，摸到一个温暖的身体，似是一个孩童，连忙手上使力，将那人拖了出来。





此时天色已将全黑，但蓝忘机仍然认出了这个孩子。他比上次见时大了一些，长了一些，然而毫无疑问是那个叫做阿苑的孩子，曾经抱着蓝忘机的腿叫他阿爹。只是此时他额头滚烫，发着高烧。想来是刚才的琴声惊动了昏迷中的他，他发出了哭声。也幸好发出了哭声。如果他是藏在这个树洞里躲过了一劫，那么起码已经在里面呆了两天一夜。若此时不被发现，蓝忘机一走，他必死无疑。





蓝忘机思索了一下，抱起孩子，只这么一用力，他身上里里外外的伤处都抗议起来，但他顾不得那么多了。正要进洞去拿回古琴，只听头顶风声飒然，蓝曦臣御剑上来了。原来他在山下隐约听到问灵，心知不妙，蓝忘机此时还不能催动灵力，会令鞭伤反复。他心急之下就飞了上来。正是明月初升，他在半空中就看到蓝忘机手中抱着一个孩子，吃了一惊，落地后问道：“忘机，你没事吧？这孩子是怎么回事？” 蓝忘机把孩子递给他，道：“兄长，我去拿琴。“ 蓝曦臣成年后从未抱过小孩，顿时手忙脚乱。抬头看见蓝忘机背后的白衣渗出一大片血红，更是叫苦不迭。





稍顷，蓝忘机从洞中抱着琴出来，蓝曦臣道：“要走了么？“ 蓝忘机不答，面如死灰。蓝曦臣不再多话，将他揽上朔月。月光下，三人不久就成了夜空中的一个小黑点，然后不见了。

八

蓝曦臣御剑而行，一手抱着一个，另一手揽着一个，抱着的孩子一直都是滚烫，让他心惊的是揽着的忘机也越来越烫。御剑飞行不久他就感到忘机靠在他身上的份量越来越重，似是昏迷了。他背上的血水也不停渗出，已渗到蓝曦臣揽住他的手臂。他轻声叫：”忘机。” 没有听到哪怕是“嗯”的一声。他心急如焚，默默催动朔月。

回到云深不知处，他立刻招来一名亲信弟子，让他抱着孩子，自己则背起蓝忘机，展开身法，转眼间来到静室。蓝启仁果然等在里面，脸色铁青。蓝曦臣早已想好应对之言，未等蓝启仁开始咆哮，就说道：“叔父，容我稍后秉报。忘机伤势复发，须得立即救治。” 一边将蓝忘机轻轻放在塌上。蓝启仁的注意力立刻被蓝忘机吸引了过去。蓝曦臣接着吩咐那名弟子把孩子安顿在静室外间的榻上，一边对蓝启仁说：“我不知孩子的详情。是忘机找到的。先救治再说。”





叔侄二人褪去蓝忘机背上的衣衫，不禁叫得一声苦。本来伤口都已愈合，现在有一小半又裂开了，血水不断从狰狞的裂口渗出来。蓝曦臣轻轻扳过蓝忘机的脸，见他双目紧闭，双颊泛红，唇色紫黑，呼吸艰难，额头烫得吓人。这种情形，只在受刑之后的几日才见过。蓝曦臣立刻取出静室所存伤药，选止血退热的丹丸，清洗伤口，给蓝忘机敷服。又命人去请大夫。





蓝启仁低声怒道：“曦臣，这到底是怎么回事？你们去了哪里？忘机怎么成了这个样子？那孩子又是哪里来的？”





蓝曦臣低声将这大半天发生的事告诉了蓝启仁。蓝启仁连连顿足，训斥了蓝曦臣一顿。蓝曦臣默默无语，无可辩解。





这时大夫已到，他也是蓝氏族人，与蓝氏双璧同辈但较年长，名淳，字子培，精研医道，为人周到妥帖，深得姑苏蓝氏上下尊重。相见行礼已毕，他先查看了蓝忘机，对刚才的急救措施没有异议，另外开了君臣辅佐的方子为蓝忘机退热。接着看那个孩子，也是开了退热的方子，嘱咐用温水为孩子擦拭全身，帮助退烧。他道：“孩子是受了风寒惊吓，而且看上去饿了数日，如果吃了药能退烧，就无大碍，好好吃几日粥，再多吃鸡蛋水果即可。倒是蓝二公子……”他沉吟起来。蓝曦臣追问道：“如何？”





蓝子培摇摇头，道：“这次旧伤复发，凶险不下初受鞭伤，似乎……心神也有受损迹象，今日可有什么事令他不安？” 蓝曦臣哑口无言。蓝大夫察言观色，道：“家主也不必太过担忧。且看三日吧。我明天再来。今夜要多加小心。”





大夫告辞以后，蓝启仁道：“这个孩子如何处置？” 蓝曦臣道：“忘机要带上他，必有缘故，等他醒来，我们问他来历，再做处置。横竖也得等孩子的身子好了。”蓝启仁道：“他必定是温氏族人。虽说我们不能见死不救，但不得向任何人透露他的来历。” 蓝曦臣道：“叔父说得是。”





谁知蓝忘机这一昏迷，竟数日没有起色。背上伤处并没有恶化，渐渐收口，烧也退了，但他始终没有醒来，对周围人事毫无反应，只灌得下少许汤汁。三日后双颊便陷了下去，脸色青白，失去平素的光泽，长而密的睫毛在这张憔悴的脸上竟显得突兀。任凭蓝子培如何针炙，蓝曦臣如何输送灵力弹琴调养，蓝忘机都毫无动静，气息也越来越弱。蓝启仁叔侄又惊又惧。





这日早上蓝大夫看过他之后，正色道：“蓝先生，家主，蓝二公子的伤势颇为棘手。他的外伤已受控制，按理说不该如此，恐怕另有蹊跷。可否告知究竟是何事令他伤势反复？” 蓝曦臣没有立即回答，微一沉吟，问道：“子培，你以为忘机是什么症候？” 蓝大夫道：“二公子的脉息症状，似是悲伤侵入心肺。本来二公子气血旺盛，修为精湛，就算经历丧乱，也尽可承受，只是这次他鞭伤沉重未愈，乍逢噩耗，悲思趁虚而入，伤了他的元气。恕我冒昧，最近可有他的知交之人故去？”





蓝曦臣叹道：“子培高明。如今该当如何？” 蓝子培道：“当务之急是将他唤醒。家中亲人需时时唤他。若醒来可进水米，方能进一步固本培元。” 蓝曦臣拱手受教，心中深深后悔，不该忘机一问就告诉他实情。他知道弟弟的性子，若他隐瞒这个消息，会伤了蓝忘机的心，所以并没有严守秘密。但现在他终于明白自己还是低估了弟弟的用情之深。隐瞒死讯的伤心和得知死讯的打击，哪个更严重，现在他知道了。而蓝忘机初听噩耗时的“平静”反应，连他都误判了。

九、

蓝忘机觉得知道自己在哪里。他在伏魔洞里。兄长带着阿苑离开了，没有等他，他似乎也不着急，竟是有些释然。他返身走进漆黑的洞中，魏婴就在里面某处，他听到他的笑声，他记得他所有的笑声，他开心时的笑，恶作剧时的笑，愤怒的笑，疯狂的笑，他笑着逗他：蓝湛！蓝忘机！忘机兄！打起来你家藏书阁还要不要啦？他笑着说：蓝湛你的抹额歪了！他笑着叫：蓝湛！看我！你看看我！可是他现在在哪里？魂魄已散。已散。不，没有，不是，他在这里，就在这洞里。他笑：滚就滚，我最会滚了。。。旋即，最后那个滚的调子却变了，变成了那个他不愿去想，不愿去记的最不堪的滚字。他哈哈大笑：你的仰慕和憎恶，都如此微不足道，我心性如何，旁人知道些什么，又关旁人什么事！ 他脚步踉跄，头痛欲裂，捂住头，扯下抹额。抹额，给你，你要什么，都给你，天子笑，都给你，只要你回来，你回来，别走 … …可是他已经不在了，不在了，跟母亲一样……

伏魔洞越来越大，越来越深，周围不再只是魏婴的笑声，还有无法辨析的嘈杂，或许是鬼，或许是人，又或许是那只屠戮玄武的鼾声，魏婴给他敷药，给他的背伤敷药，魏婴把自己的中衣给他，魏婴紧闭双眼蜷缩在玄武兽的嘴里，魏婴，你真的死了么？你死时可有想到我？你可知我从来都没有讨厌过你。你须得相信我。我如何找到你？告诉我如何找到你？你不要跑那么快。你为何不御剑？这玄武洞的岔道错综复杂，魏婴，你不要乱跑，我不会再咬你了…… 魏婴突然笑嘻嘻地出现在面前，狠狠地吻上他的嘴唇，他忘却了背痛头痛心痛，整个人消融在魏婴的唇瓣和喘息中。这样就好了，这样可以，魏婴，我们一直这样可好？

然而下一刻他就消失在黑暗中。疼痛蔓延到蓝忘机全身，他想逃离这无尽的疼痛，他从一个洞穿到另一个洞，每个洞都寂然。有的漆黑，有的洞顶闪着蓝色冷光，有的布满通道，他忽然不急了，也许这样也很好，一条独木桥走到黑，一串山洞岂非也可以走到黑，黑没什么好怕，也许等他走遍所有的黑洞，就能找到魏婴的所在，也许魏婴正在所有山洞的尽头，等着他……





不知游走了多久，忽然有一个陌生却有点熟悉的童音在身后说：我喜欢你呀~~~

蓝忘机回过头，一道光劈头照了进来，他登时头晕目眩，扑倒在地。

（待续）