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花痴袭人知昼暖

怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里

http://i.mtime.com/huaxiren/

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编辑 | 删除 闭关（练手/魔道祖师同人）

花袭人 发布于：

#同人 #魔道祖师 #蓝忘机 #清水 #angst

 

 

概要：魏无羡血洗不夜天城之后，蓝忘机将他送回乱葬岗，接着闭关三年，险度难关。（蓝忘机视角）

 

 

作者的话：依据的是原著，有参考广播剧。对于蓝忘机在闭关期间的时间线，原著留了大块的空白，此文中有些细节与原著稍有不同。人物和设定均属于墨香铜臭。

 

 

 

一、

这几日，向来爽朗的四叔极少说话，脸上的皱纹愈发深了。周围的人也是如此，虽然勉力如常作息，顾着田里的活计，但弥漫在居处附近的悲伤和不安似乎让乱葬岗的萧索都相形见绌。只有好不容易种起来的庄稼一片欣欣向荣，对这些人的心绪毫不在意。

 

 

 

温情温宁姐弟是六日之前去的金麟台，三日之前，魏无羡也在金针终于失效之后，踉踉跄跄冲出洞口狂奔下山，神情疯狂，似乎全没注意周遭的人们。四叔他们回过神后直追出去，追了一阵，便知徒劳，默默返回了山顶。

 

 

从那时起，他们就惶惶不可终日。温情温宁肯定是不在了，魏无羡肯定是去了金麟台。做什么呢？为温氏姐弟报仇？向仙门百家挑战？他们素知魏无羡之能，可是他只身一人，就算能驱使厉鬼，真的能抵挡百家的围攻？他怎么样了？如果他有个三长两短，他们这些人怎么办？别的不说，平素全靠魏无羡镇压的满山头的鬼魂走尸已经很不安分了。他们每日里派人守在山脚打探，盼着魏无羡回来。三天过去，全无消息，往日流连在山下投奔夷陵老祖的闲人也早散得干干净净。乱葬岗又恢复到魏无羡他们来驻扎前的黑沉沉的模样。

 

 

这天入夜，上山的小道上终于传来了骚动，在山脚打探的三名温氏族人快步跑上来，其中一人还背着一个黑衣人。四叔和其他人抢出棚屋，迎上前去，夜色中只见所背之人正是魏无羡。灯笼照到之处，他黑衣上结着斑斑的暗红的血块，一时看不出有没有受伤。脸上倒是颇为干净，头发也不太乱，但闭着眼睛，脸色十分苍白，似是对周围的动静全无反应。腰间插着陈情。

 

 

众人七手八脚将他运进伏魔洞，放在早就打理干净的石床上。四叔这才问上山的人：“你们是怎么找到魏公子的？”一人道：“我们三人今天下去得晚了一些，路上就碰到了前一班的彬彬他们上来。到了山脚，一开始没有注意，仔细一看竟然看到魏公子坐在远处的歇脚树桩上。我们就赶过去了。他不认得我们，也不答我们的话，身上有伤，但性命无碍，我们就赶紧背他回来了。他怎么回来的，发生了什么事，要等他醒来问了。”

 

 

四叔点了点头，稍稍松了一口气，低声道：“回来就好，今晚我和彬彬守着他，大家都去休息吧。”

 

 

二、

乱葬岗脚下的树林里，蓝忘机远远看着温氏族人冲到魏无羡身边，迟疑片刻将他背起来往山上奔去。他长长地出了一口气，闭上眼睛靠在了一棵树上，极慢极慢地将避尘入鞘。他倚着树干缓缓滑坐下来，吐纳几下，开始静坐运息。

 

 

大抵过了两柱香的功夫，他睁开眼睛，站起身，行动已比刚才灵活了一些。他低头看了看自己一身狼藉的衣服，眉头极轻微地蹙了一下，伸手整了整头发和抹额。他一瘸一拐地走出树林，面向漆黑一片的乱葬岗，静立片刻，虫鸣风声里隐隐夹杂着无数魂魄不安的呻吟，眼前仿佛出现魏婴抱着一个孩子向他微笑，是上次他来乱葬岗时送别的情景。旋即，耳边却又响起一个“滚“字。

 

 

他闭了一下眼睛，转过身，拔出避尘，御剑而去。

 

 

三、

在蓝忘机藏过魏无羡的那个山洞里，蓝曦臣忙得焦头烂额。

 

 

从来没有这么多德高望重的长辈同时受伤。虽然蓝忘机当时只为脱困，绝无意下杀手，但他熟知各人的套路，剑剑利落，掌掌到位，不是刺伤穴位使人无法使剑，就是三两下用重手封住灵脉，连叔父都被刺伤了手腕穴位。众位长辈怒吼连连，却拿他没有办法。当然，也是他们并没出全力相搏。

 

 

蓝曦臣是唯一没有受伤的，那是因为他已知阻拦无用，也阻拦不住，当机立断让蓝忘机立即带魏无羡离开。蓝忘机向兄长点头示意，抓起魏无羡就要御剑。蓝曦臣道：“等等，忘机，你要带他去哪里？” 蓝忘机道：“乱葬岗。蓝曦臣道：”你呢？” 蓝忘机眼神一黯：“若他无恙，我自当回去领罪。”

 

蓝曦臣心中痛楚，但也松了一口气。只道：“你此去小心。速速返回。” 蓝忘机点点头， 一转眼已经带着魏无羡走了。

 

 

蓝曦臣连忙给长辈们解开锁住的灵脉，包扎上药，忙了一大阵。众人休整一番，才默然回云深不知处。

 

 

在山门口，大家正要进去，走在最前面的蓝曦臣忽然转身，向长辈们拜了下去。蓝启仁叹道：“曦臣，你这是为何？” 蓝曦臣道：“众位长辈，今日之事，忘机犯上犯戒，依律该罚便罚，我也会让他向各位请罪。但是、但是忘机向来执拗，他的心意各位都已看得明白，也是无可奈何之事。还求各位长辈保全忘机。尽管责罚，但请不要将此事传出去。” 说着，他又是深深一拜。

 

 

一片郁怒的叹息。蓝启仁沉声道：“曦臣你起来。我们自有分寸。” 蓝曦臣道：“谢谢叔父！谢谢各位长辈!

 

 

 

四、

大雨滂沱，群山间一片雾霭潮湿。蓝忘机垂头低眉腰杆笔直，跪在规训石前。他是半个时辰前回来的，只换了一身干净衣服，稍微梳洗，包扎了腿上的伤处，就跪在这里了，一任雨水淋湿全身。半日后蓝曦臣和蓝启仁到达，他跟往日一样面无表情，向二人行礼，淡然道：“叔父，兄长，忘机在此领罚。”

 

 

 

蓝曦臣看着弟弟憔悴苍白的脸色，黯淡的眼神，心痛不已，忍不住道：“忘机，魏公子已铸成大错，你何苦错上加错？”

 

 

蓝忘机并不抬眼，道：“无论对错，所有后果我愿一起承担。”

 

 

蓝启仁怒道：“一起承担！他犯的是滔天大错，你承担得起吗？”

 

 

蓝曦臣不知叔父要如何责罚蓝忘机，叫了一声：“叔父！”

 

 

蓝忘机声音微颤，道：“请叔父责罚。”

 

 

蓝启仁稍稍压制怒气，道：“好！既知领罚，便好生受着吧。”说着手一翻，从袖中取出一条戒鞭，抖了一抖，举起来。

 

 

蓝曦臣一惊，忙道：“叔父！戒鞭伤痕永不消褪，这是不是，太过……

 

 

蓝启仁不理他，说下去：“蓝忘机，你伤了三十三位长辈，便罚你三十三鞭，你可服气？”

 

 

蓝曦臣听到“三十三鞭”这四个字，大惊失色。他万万没想到叔父的责罚这么重，须知戒鞭只吃一两记就已经是重罚，可令人身受重伤。三十三鞭的数目，恐怕仙门子弟中还没有人受过，蓝忘机怕不是要被打死。他惶急之下，正要出言求情，只听蓝忘机吸了一口气，道：”领罚。“

 

 

蓝启仁更不犹豫，道：“不辨是非！” 刷的一声，接着是皮肉与戒鞭碰触的闷响。蓝忘机一声闷哼，身子一晃，咬牙忍住没叫出声。背上顿时一片殷红泛出，被雨水冲刷开来。

 

 

“不遵训规！”

 

“不敬长辈！”

 

“忤逆不孝！”

 

… …

 

蓝忘机背上皮开肉绽，勉力挺直身子受刑，咬紧牙关忍着不喊叫出声。蓝曦臣心痛如割，脸上肌肉颤动，手足冰凉，无计可施。蓝启仁面色阴沉，眼中似乎要跟蓝忘机的背部一样泛出血来，但手下并不停留，仍是一鞭一鞭打下去。堪堪打到十四鞭时，蓝忘机身子向前一扑，勉强用手臂撑在地上。蓝曦臣跨上一步，叫道：“忘机！” 又道：“叔父！“

 

 

蓝启仁手中的鞭子顿了一顿，他吸了一口气，不看蓝曦臣，继续打了下去。打到二十五鞭，蓝忘机终于支持不住，整个人扑倒在地，脸贴在湿冷的石头地面，昏晕过去，下嘴唇已然因忍声而咬烂。蓝曦臣耳中嗡嗡作响，戒鞭声和风雨声时远时近，眼前只有蓝忘机血肉模糊的背部……

 

 

好不容易三十三鞭打完。蓝启仁面无人色，扔下戒鞭，似乎脱了力，在蓝忘机身旁单膝跪下，伸手想去探他鼻息。蓝曦臣早已扑将过去，探知蓝忘机尚有微弱气息，当下更不打话，出手如风，连点他胸口几处大穴护住心脉，然后连血带水一把抱起，飞也似地向静室奔去。

 

 

五、

蓝忘机御剑而行，太阳总在他的背后，他飞得太高，太靠近太阳，光焰几乎在他背上灼烧，他尽全力飞行，然而灼热总是紧紧跟随。他不敢回头，向着眼前无底的虚空飞去，坠落。身后是烈焰，眼前忽现无数厉鬼，咆哮着伸出如林的白骨森森的手臂向他抓来。烈焰追索着他，他坠向白骨，避尘不知什么时候已经不见了，他脚下踩的竟是一管黑沉沉的笛子。他无暇去想为何笛子能够载它飞行，因为此时凄清嘹亮的笛声已经响彻天地，蓝忘机感觉自己漂浮在笛声、烈焰和地狱之中，遍体锐痛，找不到片刻清明，终于忍不住呻吟出来……


他被自己的呻吟惊醒，睁开眼睛，模模糊糊看到一些熟悉的形状，却不清楚是什么东西。他听到叔父的声音说：忘机，你怎样？ 又听到兄长的声音：终于醒了，五日了。


他又轻轻哼了一声，发觉是趴在自己的榻上，背上火烧火燎的疼痛从梦境延续到现实，他记起了受刑的事情。一双温暖结实的手抄住他的上身，轻轻帮他侧过身体，面向屋中二人。他闭目忍住翻身的痛楚，开口道：叔父。兄长。 旋即被自己嘶哑微弱的声音吓了一跳。


只听兄长道：忘机，你不必说话。你已挨过鞭伤的凶险，慢慢静养。

蓝忘机再次睁开眼睛，这回视线清晰了很多。叔父神情严肃关切地看着他。蓝忘机说：叔父，你和各位长辈……如何？ 蓝启仁哼了一声：死不了！蓝曦臣在旁道：各位长辈的伤不碍事，穴位早已解开，剑伤也都无碍。 蓝忘机道：……我会去一一请罪。 蓝启仁又哼了一声，神色稍缓。


蓝曦臣道：你现下好生静养，不必多虑。我们下午再来。


蓝忘机抬眼道：兄长？……”


蓝曦臣轻叹一声，道：睡吧。

 



蓝曦臣果然在午后又来了，这次蓝启仁没来。兄弟俩在熟悉的沉默中相伴了一阵，蓝曦臣慢慢地道：这几日，乱葬岗并无异动。煞气阴魂一如往常，想来魏公子当无恙，还镇得住。 蓝忘机一言不发地听着。


良久，蓝曦臣又道：……他对你并无……似乎并不在意……你何苦还念着他？


蓝忘机不语，半晌，道：他对我……向来都不在意。是我自己。


蓝曦臣深深叹了口气，点点头

 

 

六、

虫鸣唧唧，更增幽静，静室里一只香炉轻烟曼腾，更无半分声息。蓝忘机趴在榻上，下颌搁在枕上，双臂前伸，正在读一本书。过去三个月他都只能趴着睡，已经习惯了。

 

 

头几日的凶险过去之后，康复还算平稳，慢慢的背上已不是当初血赤乌拉无法收拾的模样，被打断的几根肋骨也好了七八成，可以短暂行走，或坐着稍许看书抚琴。其实以他的年纪和修为，以及姑苏蓝家的独门伤药，普通外伤原不需养这么久，但戒鞭是仙门灵器，用于惩戒子弟，打的时候固然疼痛异常，伤口好起来也非常缓慢，至少要养大半年。蓝忘机的康复已算得神速。再过两个月，有望痊愈。

 

 

这些日子，蓝曦臣每天都来，为他弹琴调息，告诉他一些外面的传闻，偶尔会提到乱葬岗。叔父也定期来看望，显然认为他已经受够应有的惩罚，言辞间不再有怒意。虽然每次来了都训诫，蓝忘机倒都平静地聆听。他向来沉稳，受刑既是心甘情愿，便没过多纠结，只待伤势好了…… 只盼伤势快点好，伤势须得快点好。

 

 

脚步声轻响，是兄长来了。蓝忘机放下书，转头向门口看去，兄长的脚步声与往日不同，比较重，比较慢。只见蓝曦臣脸色凝重，走到门口停了一下，似乎下了个决心才进来。

 

 

蓝忘机忽感不详，心里恍如一脚踏空。他破天荒先开口叫道：“兄长。”

 

 

蓝曦臣应了一声，声调比平时轻快许多。他将一碟枇杷放在榻边的几上，道：“今日有人从山下带了你爱吃的枇杷。“

 

 

蓝忘机看着他，道：“兄长可有挂心之事？“ 蓝曦臣道：“没有。”答得稍微太快了一些。

 

 

蓝忘机道：“兄长，我养伤无事，你若有心事，我或可与你分忧。”

 

 

蓝曦臣避开蓝忘机的视线，道：“无事。你养伤要紧。”

 

 

蓝忘机慢慢地道：“兄长，你可知，你同我一样，不会打诳语？”

 

 

蓝曦臣嘴角牵动，似乎想笑，却没有笑出来。仍是不敢看他。蓝忘机忽道：“今日可有乱葬岗的消息？”

 

 

蓝曦臣在榻边的椅子坐下，低头抚摸朔月的剑柄，接着他抬起头，看着蓝忘机说：“忘机，我本不想告诉你。但你既问起，我若瞒你，你会责怪于我。而且你、你也应该知道。”

 

 

蓝忘机感到自己的头忽然重了起来，他慢慢抬起身子侧转过来，盯着兄长。蓝曦臣垂下眼帘，道：“魏无羡魏公子，已经不在了。” 蓝忘机的脸上完全失去了血色。蓝曦臣道：“忘机！你……

 

 

蓝忘机没有说话。

 

 

蓝曦臣于是一口气说了下去：“昨日仙门百家围剿了乱葬岗，魏公子驱使厉鬼相斗，但不知为何，他没有用阴虎符，斗到后来，他…… 为自己所驱厉鬼反噬……

 

 

蓝忘机闭上眼睛，一动不动，似乎连呼吸也停止了。蓝曦臣轻声道：“忘机，忘机，你可有话要说？”

 

 

蓝忘机以几不可闻的声音道：“反噬？” 这分明是他最忧惧的一种结果。

 

 

蓝曦臣道：“是。”

 

 

蓝忘机睁开眼睛，问：“何人所见？”

 

 

蓝曦臣道：“叔父。”

 

 

蓝忘机道：“叔父，叔父带人去了围剿……

 

 

蓝曦臣道：“是，姑苏蓝氏位列仙门百家，须得参加围剿。我们没有告诉你，怕乱你心神，对伤势不利。叔父并没有伤害乱葬岗上的温氏门人，虽然……他们最终难免覆没。” 他说不下去了。

 

 

蓝忘机茫然道：“我原以为，不会这么快。我还可以…… 

 

 

蓝曦臣摇摇头，道：“百家休整已毕，不愿再耽搁。忘机，你怎样？“

 

 

蓝忘机轻声道：“我当初不该将他送回乱葬岗，应该带回 可有尸骨和魂魄？”

 

 

蓝曦臣摇头，道：“无。”

 

 

蓝忘机眼中忽然闪过一道精光。他缓缓坐起，站起身。蓝曦臣问：“你要做什么？” 蓝忘机道：“兄长，我去一趟乱葬岗。”

 

 

蓝曦臣也站了起来，道：“去不得！你鞭伤未愈，不能御剑，更不能过久行动，小心伤口裂开。”

 

 

蓝忘机不答，自墙上摘下避尘，自抽屉中取出一只锁灵囊，又去取随身行囊。蓝曦臣急道：“乱葬岗已全数被毁，寸草不留。你去了也是无用！”

 

 

蓝忘机看着蓝曦臣道：“事不宜迟。兄长，我得去一趟乱葬岗。”

 

 

蓝曦臣一把抓住蓝忘机的手腕，道：“你如何去？”

 

 

蓝忘机一滞，道：“我走水路去云梦，然后从那里前往。” 蓝曦臣看进蓝忘机的眼睛，一颗心沉了下去。自家兄弟，还有什么不知道的。他把心一横，道：“我真不应该告诉你！既如此，我陪你去。快去快回，不然叔父知道了定会阻拦。” 至于回来后叔父大发雷霆，那是意料之中，且慢理会。

 

 

蓝忘机微微点头，道：“多谢兄长。还要烦劳兄长替我背琴。”

 

 

蓝曦臣一摆手：“好说。”

 

 

 

 

七、

蓝氏兄弟到达乱葬岗时，已近黄昏。一路上，蓝曦臣揽着蓝忘机，只觉弟弟的身躯越来越僵直，连他的沉默都比往常多了阵阵寒意。他后悔不该告诉忘机魏无羡的死讯。他开始害怕起来。

 

 

到了山脚，蓝忘机从蓝曦臣手中接过古琴抱在胸前，说道：“兄长请在此等候，我上去看看。”蓝曦臣道：“我同你一起上去。” 蓝忘机说：“不必，我来过此地，无碍。不会太久。” 说着转身向山道上走去。蓝曦臣抬脚想追上去，想了一想还是留在了原地。

 

 

蓝忘机走上那条魏婴曾送他下山的小路，脚下微一踉跄。过去几个时辰麻木的四肢与感官，霎时间活了过来。而魏婴已死这件事，在乱葬岗的萧萧枯木中，突然坐实了。昨日围剿留下的杀戮与烧掠之迹举目皆见，本来就黑沉的山林，此时更如地狱一般森冷空荡，不但没有人迹鸟迹兽迹，甚至连每次来都听到的悉索鬼语都沉寂了。

 

 

蓝忘机身子颤抖，一阵刺痛向心头袭来。他向来自持，心中甚少畏惧，想明白的事情就去做，做不到也不为己甚。这样的心痛他从未经历过，猝不及防，微微弯下腰去，这一弯腰，牵动背上和骨折伤处，他痛哼了一声，直起身子，向山上走去。

 

 

他越走越清醒，也越走越恍惚。清醒的是，得讯后存的那一点希望，还能找到魏婴的那一点希望，显然是他的一厢情愿。只有到了乱葬岗，他才明白魏婴是真的不在了，每一缕风鸣，每一棵焦木，自己每个感官所捕捉到的每一丝空虚的气息，都再清晰不过地确认着这一点。

 

 

于是他恍惚起来。他仿佛看到魏婴笑着走在他身边，走在他面前。魏婴叫道：蓝湛！你来这里干什么？又是路过吗？夜猎吗？  蓝忘机喃喃地道：“不是的。每次都不是路过。”

 

 

他听见魏婴在他耳边说：有没有人能给我一条好走的阳关道…… 是非在己，毁誉由人，得失不论…… 蓝湛你这个人…… 蓝湛，谢谢你！

 

 

“不要谢我，我没有跟你在一起，护好你！”“ 我没能把你从诡道拉回来。”“我做不到。”“尸骨无存！魂魄无存！”

 

蓝忘机抬起头，发现在夕阳最后的余晖中，他已经到了山顶。上次来时所见的简陋棚屋大半已被烧毁，残存的也歪歪斜斜，一片狼藉。温氏人众所种的庄稼也已被烧过，焦黑零落。棚屋周围的树木大部分在斗法中或烧焦或劈断或倒下。

 

 

他按捺下心头的慌乱和极陌生的一种空洞感，细细寻找。虽然他可驱动的灵力只是平时的一个零头，但避尘还是扫起一股剑风，助他翻动木石。他将那里翻寻了一遍，没有找到任何尸骨残片。仙门百家这番清剿的功夫做得十分到家。他呆立片刻，向伏魔洞走去。洞里自然跟外面一样被搜过毁过，他仔细查看了一遍，什么都没有，没有任何魏婴的东西。尸骨不用说了，陈情与随便固然毫无踪影，连魏婴的衣物、手稿和他捣鼓的那些符咒物件，都没有一星半点留下。蓝忘机全神贯注缓缓念了一个寻灵咒，并没有探得任何魂魄的痕迹。

 

 

他彻底从这个世界消失了。

 

 

我经常在这儿睡觉。有魔头趴在地上睡觉的洞，可不就是伏魔洞吗？

 

 

那个永远快活明朗胡说八道的少年。他的嬉笑怒骂百无顾忌的魏婴。那个侠肝义胆飒爽决绝的勇士。

 

 

天子笑，分你一坛！当作没看见我行不行？

 

 

可是我已经看见了，我无法不再看见。

 

 

一路上胸口的细密刺痛突然变成一阵大恸，蓝忘机如受外物重击，跪倒在地，背上几处伤口同时迸裂，润湿起来。他眼前发黑，连忙试图调匀气息，但气息在身体里乱走，竟是约束不住。耳边仍是响着魏婴的声音。然而尸骨无存，魂魄无存。

 

 

蓝忘机忽地直起身子，放平古琴。无论如何，他必须问清楚，寻彻底。他使出全力勉强收拢体内狂走的灵力，抹动琴弦，弹出了问灵。残存的天光越来越黯淡，琴声在空旷的伏魔洞里回荡。

 

 

“魏婴何在？魏婴何在？魏婴何在？”

 

 

“魏公子，魂魄无踪~~~~~~

 

 

蓝忘机按止琴弦，不知不觉已经泪眼模糊。他再也支持不住，委顿在地。

 

 

就在这时，他隐约听到一声哭声。他倏地抬起头，爬起身，爬得一点也没有含光君的风度，向声音来处奔去。跑出洞口，哭声更响了一些，是从一棵半焦的大树传来的。蓝忘机几个起落抢到树旁，仔细一看，树的一侧有一个树洞，声音正是从那里发出来。他弯下腰，伸手一摸，摸到一个温暖的身体，似是一个孩童，连忙手上使力，将那人拖了出来。

 

 

此时天色已将全黑，但蓝忘机仍然认出了这个孩子。他比上次见时大了一些，长了一些，然而毫无疑问是那个叫做阿苑的孩子，曾经抱着蓝忘机的腿叫他阿爹。只是此时他额头滚烫，发着高烧。想来是刚才的琴声惊动了昏迷中的他，他发出了哭声。也幸好发出哭声。如果他是藏在这个树洞里躲过了清剿之劫，那么起码已经在里面呆了两天一夜。若此时不被发现，蓝忘机一走，他必死无疑。

 

 

蓝忘机思索了一下，抱起孩子，只这么一用力，他身上里里外外的伤处都抗议起来，但他顾不得那么多了。正要进洞去拿回古琴，只听头顶风声飒然，蓝曦臣御剑上来了。原来他在山脚下隐约听到问灵，心知不妙，蓝忘机此时还不能催动灵力，会令鞭伤反复。他心急之下就飞了上来。正是明月初升，他在半空中看到蓝忘机手中抱着一个孩子，吃了一惊，落地后问道：“忘机，你没事吧？这孩子是怎么回事？” 蓝忘机把孩子递给他，道：“树洞里找到的。兄长，我去拿琴。”蓝曦臣成年后从未抱过小孩，顿时手忙脚乱。抬头看见蓝忘机背后的白衣渗出一大片血红，更是叫苦不迭。

 

 

稍顷，蓝忘机从洞中抱着琴出来，蓝曦臣道：“要走了么？“ 蓝忘机不答，面如死灰，摇摇欲坠。蓝曦臣不再多说，将他揽上朔月。月光下，三人不久就成了夜空中的一个小黑点，然后不见了。

 

 

 

蓝曦臣御剑而行，一手抱着一个，另一手揽着一个，抱着的孩子一直都是滚烫，让他心惊的是揽着的忘机也越来越烫。御剑飞行不久他就感到忘机靠在他身上的份量越来越重，似是昏迷了。他背上的血水也不停渗出，已渗到蓝曦臣揽住他的手臂。他轻声叫：”忘机。” 没有听到哪怕是“嗯”的一声。他心急如焚，默默催动朔月。

 

 

 

回到云深不知处，他立刻招来一名亲信弟子，让他抱着孩子，自己则背起蓝忘机，展开身法，转眼间来到静室。蓝启仁果然等在里面，脸色铁青。蓝曦臣早已想好应对之言，未等蓝启仁开始咆哮，就说道：“叔父，容我稍后禀报。忘机伤势复发，须得立即救治。” 一边将蓝忘机轻轻放在塌上。蓝启仁的注意力立刻被蓝忘机吸引了过去。蓝曦臣接着吩咐那名弟子把孩子安顿在静室外间的榻上，一边对蓝启仁说：“我不知孩子的详情。是忘机找到的。先救治再说。”

 

 

叔侄二人褪去蓝忘机背上的衣衫，不禁叫得一声苦。本来伤口都已愈合，现在有一小半又裂开了，血水不断从狰狞的裂口渗出来。蓝曦臣轻轻扳过蓝忘机的脸，见他双目紧闭，双颊泛红，唇色紫黑，呼吸艰难，额头烫得吓人。这种情形，只在受刑之后的几日才见过。蓝曦臣立刻取出静室所存伤药，选止血退热的丹丸，清洗伤口，给蓝忘机敷服。又命人去请大夫。

 

 

蓝启仁低声怒道：“曦臣，这到底是怎么回事？你们去了哪里？忘机怎么成了这个样子？那孩子又是哪里来的？”

 

 

蓝曦臣低声将这大半天发生的事告诉了蓝启仁。蓝启仁连连顿足，训斥了蓝曦臣一顿。蓝曦臣默默无语，无可辩解。

 

 

这时大夫已到，他也是蓝氏族人，与蓝氏双璧同辈但较年长，名淳，字子培，精研医道，为人周到妥帖，深得姑苏蓝氏上下尊重。相见行礼已毕，他先查看了蓝忘机，对刚才的急救措施没有异议，另外开了君臣辅佐的方子为蓝忘机退热。接着看那个孩子，也是开了退热的方子，嘱咐用温水为孩子擦拭全身，帮助退烧。他道：“孩子是受了风寒惊吓，而且看上去饿了数日，如果吃了药能退烧，就无大碍，好好吃几日粥，再多吃鸡蛋水果即可。倒是蓝二公子……”他沉吟起来。蓝曦臣追问道：“如何？”

 

 

蓝子培摇摇头，道：“这次旧伤复发，凶险不下初受鞭伤，似乎……心神也有受损迹象，今日可有什么事令他不安？” 蓝曦臣哑口无言。蓝大夫察言观色，道：“家主也不必太过担忧。且看三日吧。我明天再来。今夜要多加小心。”

 

 

大夫告辞以后，蓝启仁道：“这个孩子如何处置？” 蓝曦臣道：“忘机要带上他，必有缘故，等他醒来，我们问他来历，再做处置。横竖也得等孩子的身子好了。”蓝启仁道：“他必定是温氏族人。虽说我们不能见死不救，但不得向任何人透露他的来历。” 蓝曦臣道：“叔父说得是。”

 

 

谁知蓝忘机这一昏迷，竟数日没有起色。背上伤处并没有恶化，血止住后渐渐收口，烧也退了，但他始终没有醒来，对周围人事毫无反应，只灌得下少许汤汁，这是当初受鞭刑时都未曾有过之事。三日后双颊便陷了下去，脸色青白，失去平素的光泽，长而密的睫毛在憔悴的脸上竟显得突兀。任凭蓝子培如何针炙，蓝曦臣如何输送灵力弹琴调养，蓝忘机毫无动静，气息也越来越弱。蓝启仁叔侄又惊又惧。

 

 

这日早上蓝大夫看过他之后，正色道：“蓝先生，家主，蓝二公子的伤势颇为棘手。他的外伤已受控制，按理说不该如此，恐怕另有蹊跷。可否告知究竟是何事令他伤势反复？” 蓝曦臣没有立即回答，微一沉吟，问道：“子培，你以为忘机是什么症候？” 蓝大夫道：“二公子的脉息症状，似是悲伤侵入心肺。本来二公子气血旺盛，修为精湛，就算经历丧乱，也尽可承受，只是这次他鞭伤沉重未愈，乍逢噩耗，悲思趁虚而入，伤了他的元气。恕我冒昧，最近可有他的知交之人故去？”

 

 

蓝曦臣叹道：“子培高明。如今该当如何？” 蓝子培道：“当务之急是将他唤醒。家中亲人需时时唤他。若醒来可进水米，方能固本培元，进一步施救。” 蓝曦臣拱手受教，心中深深后悔，不该忘机一问就告诉他实情。他知道弟弟的性子，若他隐瞒这个消息，会伤了蓝忘机的心，所以并没有严守秘密。但现在他终于明白自己还是低估了弟弟的用情之深。隐瞒死讯的伤心和得知死讯的打击，哪个更严重，现在他知道了。而蓝忘机初听噩耗时的“平静”反应，则连他都误判了。

 

 

 

九、

蓝忘机觉得知道自己在哪里。他在伏魔洞里。兄长带着阿苑离开了，没有等他，他似乎也不着急，竟是有些释然。他返身走进漆黑的洞中，魏婴就在里面某处，他听到他的笑声，他记得他的一切，他所有的笑声，他开心时的笑，恶作剧时的笑，愤怒的笑，疯狂的笑，他笑着逗他：蓝湛！蓝忘机！忘机兄！打起来你家藏书阁还要不要啦？他笑着说：蓝湛你的抹额歪了！他笑着叫：蓝湛！看我！你看看我！可是他现在在哪里？魂魄已散。已散。不，没有，不是，他在这里，就在这洞里。他笑：滚就滚，我最会滚了。。。旋即，最后那个滚的调子变了，变成了那个他不愿去想，不愿去记的最不堪的滚字。魏婴哈哈大笑：我心性如何，旁人知道些什么，又关旁人什么事！脚步踉跄，头痛欲裂，捂住头，扯下抹额。抹额，给你，你要什么，都给你，天子笑，都给你，我随你去云梦，我帮你护温氏，只要你回来，你回来，别走 … …可是他已经不在了，不在了，跟母亲一样……

 

 

伏魔洞越来越大，越来越深，周围不再只是魏婴的笑声，还有无法辨析的嘈杂，或许是鬼，或许是人，又或许是那只屠戮玄武的鼾声，魏婴给他敷药，给他的背伤敷药，魏婴把自己的中衣给他，魏婴紧闭双眼蜷缩在玄武兽的嘴里，魏婴，你真的死了么？你死时可有想到我？你可知我从来都没有讨厌过你。我对你是真心。你须得相信我。我如何找到你？告诉我如何找到你？你不要跑那么快。你为何不御剑？这玄武洞的岔道错综复杂，魏婴，你不要乱跑，我不会再咬你了…… 魏婴突然笑嘻嘻地出现在面前，狠狠地吻上他的嘴唇，他忘却了背痛头痛心痛，整个人消融在魏婴的唇瓣和喘息中。这样就好了，这样可以，魏婴，我们一直这样可好？

 

 

然而下一刻他就消失在黑暗中。疼痛蔓延到蓝忘机全身，他想逃离这无尽的疼痛，他从一个洞穿到另一个洞，每个洞都寂然。有的漆黑，有的洞顶闪着蓝色冷光，有的布满通道，他忽然不再惶急，也许这样也很好，一条独木桥走到黑，一串山洞岂非也可以走到黑，黑没什么好怕，也许等他走遍所有的黑洞，就能找到魏婴的所在，也许魏婴正在所有山洞的尽头，等着他……

 

 

不知惘然游走了多久，忽然有一个陌生又有点熟悉的童音在身后说：我喜欢你呀~~~

 

 

蓝忘机回过头，一道光劈脸照了进来，他登时头晕目眩，扑倒在地。

 

 

 

 

十、

过去的一天一夜，蓝家人一筹莫展。他们轮流在床榻边呼唤蓝忘机，无果。他趴在那里气若游丝，仍是对谁的话都没有反应。蓝曦臣给他输了好多次灵力，如泥牛入海。蓝启仁脸色阴沉，大部分时间守在静室。蓝大夫也束手无策百思不解，以他的针灸之术，就算扎在死人身上，那尸体都会动弹一下。

 

他心中不断回想读过的医书，希望有什么法子还可以用。他问蓝曦臣：“家主，二公子的那位故人，可有什么物件留下？最好能发出声音的。”蓝曦臣吸了一口气，看了叔父一眼。蓝启仁假装没有听到他们的谈话。蓝曦臣摇了摇头。忘机从来没提过魏无羡曾赠与他什么东西。就算有什么东西，他也无从得知是什么，现在在哪里 等等！

 

蓝曦臣忽地站起来，奔出静室，留下其他人一脸愕然。稍顷他回来，各人的表情更是不解。只见他手里抱着两只肥硕的白兔。他把兔子轻轻放在榻上。兔子在蓝忘机的身边蹭来蹭去，显然对他很熟悉。有一只就要爬上蓝忘机的背部，蓝曦臣一把抓回来，放在蓝忘机的腿边，任由兔子爬过他的腿。

 

然而让他失望的是，蓝忘机对兔子并没有反应。他等了好一阵，默默把两只兔子抱下来，放在门边。压抑焦虑的情绪又笼罩了屋子。

 

在一片静默中，忽然一个童稚的声音说：“小兔子，这里有小兔子！”大家回头一看，只见蓝忘机带回来的那个孩子站在两只兔子旁边，正想伸手去碰。这几天众人的心思都在蓝忘机身上，对这个孩子没怎么注意，也是因为他服药进食之后，情况一直在好转，无需担心。他今天已经在床上躺不住了，不过也很乖觉，对着陌生的环境和人，不怎么敢说话，也不敢乱走动，只是睁着两只眼睛看看这个看看那个。然而毕竟是小孩，看到兔子，他忍不住从外间的榻上爬下来走过来。

 

他碰了碰其中一只兔子，又碰了另外一只，开心起来，蹲下来抚摸起兔子的毛，一边摸，一边嘟嘟囔囔地说：“小兔子，你喜欢我吗？我喜欢你呀。你肚子饿不饿

 

就在这时，榻上蓝忘机的呼吸变了，变得粗重起来。屋里的人几乎不相信自己的耳朵，一齐转头去看他。只见他的长睫毛微微颤动，干裂紧闭的嘴唇开启了极细微的一缝，呼吸明显比之前悠长。蓝氏诸人大喜，快步抢到榻边，齐声叫道：“忘机！二公子！”

 

蓝忘机深吸了一口气，蹙起眉头，眼睛仍是闭着，双手微微握拳，身体开始颤抖。蓝大夫见状，对蓝曦臣做个手势，蓝曦臣会意，轻轻抱住蓝忘机，将他侧转。蓝大夫取出金针，稳稳插在相关穴位。蓝曦臣抚住弟弟的背，慢慢地输入一点灵力，这次，他感觉到灵力在蓝忘机的身体里慢慢流转起来，欣喜莫名，抬头去看叔父。蓝启仁看上去忽然非常疲倦憔悴，但整个人是放松了。他转过头去看那个还在玩兔子的孩子，若有所思。

 

 

十一、

这日晚饭过后，蓝曦臣和蓝启仁照例去静室看蓝忘机。初夏时节，傍晚是最好的天光，云深不知处充满了天地万物的和煦芬芳和响动。

 

叔侄二人走到门口，发现蓝忘机背对着他们正望向窗外。他披着白色寝衣，赤足散发，腰背挺直。听到脚步声，他转过身，眼神清明，行礼道：“叔父。兄长。”

 

方才从背影看，蓝忘机似与往日无异，但转过身来，只见他的眼窝是陷了下去，眼珠颜色本来就浅，如今几乎全然透明。肤色也失了那层淡淡的冷光般的神采。乱葬岗回来不过半个月，他迅速消瘦，由于身量高，这一瘦下来，竟给人形销骨立之感。蓝曦臣心下难过，但假装没有注意到这些，他也的确更庆幸忘机能够醒来，他再也不想经历忘机第二次昏迷给他带来的那种煎熬折磨了。

 

蓝启仁道：“忘机，今日你气色不错，我们一起去屋外走走？”

 

蓝忘机道：“是。”

 

三人在静室附近的草地慢慢散步，蓝启仁和蓝曦臣随口说些族中事物仙门新闻，蓝忘机照例一言不发地听着。蓝曦臣忽道：“忘机，你带来的那个孩子，这几日我把他安置在初阶弟子的居所，他已完全康复，但说不清楚自己的姓名年纪，似乎也不记得发生了什么事。你现在总可以告诉我们他的来历了吧？”

 

蓝忘机平静地道：“他叫做阿苑，当是温苑。不过我不知是哪个‘苑’字。一年多前我曾经与他有过一面之缘。他如今应该四岁左右吧。”

 

蓝曦臣道：“你打算如何安排？”

 

蓝启仁道：“此子乃温氏后人，须得谨慎。”

 

蓝忘机道：“叔父，稚子无辜。他已无其他亲人，若我们不收留他，难道任由他流落街头？您当时在场，温氏族人恐怕只活下了他一个。”

 

蓝启仁眼前出现那群老弱妇孺的“温氏余孽”，轻叹道：“但若被人知道他是姓温，不免后患无穷。”

 

蓝忘机道：“那就让他姓蓝。名愿，意愿之愿。”

 

蓝曦臣道：“也好。孩子还小，就此姓蓝，从前的事不要跟他提起。对外就说是夜猎途中遇到收养的孤儿。”

 

蓝启仁道：“唉，也只能如此。我看这孩子根骨倒不错，性子也乖，须得谨慎教养，不使逾规，免得像那 ”他停住了话头。

 

蓝忘机气息滞了一滞。蓝曦臣忙道：“夜凉了，开始有露水，忘机伤势未愈，我们回屋吧。”

 

 

送走叔父兄长，蓝忘机缓缓走到忘机琴旁坐了下来。他拨了一下琴弦，思绪随着琴音颤动。他收摄心神，弹起《清心音》，然而只弹了两节，琴音转换，竟不知不觉弹出了《忘羡》的几个音符。他住了琴，熟悉的心痛又回来了。他浑身无力，托住头，闭上眼睛，惧怕着眼前漫漫长夜的无眠。他自幼立身严谨，不知有其他生活方式，因此白日里遵照医嘱休养无碍。但是，晚上就不同了。

 

他在琴旁枯坐了很久。夜凉如水，天籁空寂，亥时将至，他洗漱已毕，上榻侧卧，等着笛声和笑声再来找他

 

 

十二、

噩梦和幻像终于随着天光渐亮放过了他。寅时一到，他下了床榻，依着惯例洗漱完毕。打坐读书写字抚琴，这些事情都做了一遍，心中的空洞还是大张着，而且这些日子，似乎越来越大了。他不知道该怎么办。有时他怀疑兄长看得见那个洞，但他俩都闭口不提。也许兄长更不知道该怎么办。

 

不过今天，他至少有一件事想要做。用过早餐，他缓步走去初阶弟子的居所，找到了蓝愿。

那孩子正坐在书案后抓着一支笔在纸上乱画线条，被人叫出来见含光君。只见他穿着小小的蓝氏校服，眉清目秀，比以往任何时候都干净，怯怯地看着蓝忘机。蓝忘机无法弯腰，也无法蹲下，只好低头对他说：“蓝愿，你的名字叫蓝愿。”

 

蓝愿睁大眼睛，重复道：“我的名字叫蓝愿。”他迟疑了一下，开始走向蓝忘机，抱住他的一条腿，说：“哥哥你生病好啦？我前几天也生病了。我比你先好。”

 

蓝忘机轻轻拉开他，道：“你要叫我含光君。”

 

蓝愿道：“含光君哥哥。”

 

蓝忘机道：“想和我去喂兔子么？”

 

蓝愿大喜：“想！含光君哥哥，兔子在哪里？”

 

蓝忘机道：“只叫含光君便是。跟我来。”

 

于是他牵了蓝愿的小手，先去取了装萝卜的篮子，然后向后山慢慢走去。一路上，蓝愿对一切充满好奇，不免问个不停，他问个四五句，蓝忘机就简短地回答一句。途中蓝愿一度要拎萝卜篮子，蓝忘机便交给他拎着，过了一阵他拎烦了，蓝忘机再把篮子接过去。

 

来到后山草地，蓝愿远远看到兔群，欢呼一声，迈动小腿直奔了过去，他绕着兔子跑了两圈，开心地大叫，接着蹲下来抱起一只兔子，奔回蓝忘机身边，叫道：“含光君，这只小兔子的耳朵是黑色的，你看！”

 

蓝忘机点点头，放下篮子，拿了一根萝卜给蓝愿。蓝愿兴高采烈，起劲地喂兔子去了。蓝忘机在一旁的山石上慢慢坐下，看着孩子小小的身影，轻叹一声。

 

 

 

当晚，蓝忘机比平时更无法入眠。魏婴的音容笑貌和陈情的笛声从胸中空洞里汩汩流出，他绝望地陷在漩涡里，动弹不得。

 

他再也忍不住，起身在静室里来回踱步。忽然，他心里生出一股力气，他必须做点什么，必须做点什么填住那个空洞。

 

他取出很多天没用过的玉牌，抱起忘机琴，出了静室，向后山走去。

 

四下寂静无人，星河微明，亥时过后整个云深不知处都沉沉睡去。

 

到了后山，他低声念了一句诀，穿出云深不知处的结界边缘。再行得半里，在一处山石坐下来，放好了琴。吸气屏神，挑弦问灵。

 

叮咚几声过去，有空灵弦音响起。蓝忘机手指微微颤抖，问道：可曾听过魏婴魂魄何在？

被问到的灵魂茫然回答：魏婴何人？不知。

 

蓝忘机放了那魂灵。继续问下一个被招来的魂魄。忽忽一个时辰过去，得到的回答都是不知、未闻、魏婴何人？

 

他终于住了琴，身体剧烈颤抖。无处安放身心。泣不成声。夜风拂过，似是徒劳地想为他拭去泪痕。

 

 

十三

蓝启仁沉声唤道：“忘机。忘机。”

 

蓝忘机轻轻“唔”了一声，没有睁开眼睛。蓝启仁松了口气，继续道：“忘机，你身上觉得如何？今日为何到此刻还未起身？”

 

蓝忘机不答，过了一会儿，才道：“什么时辰？”

 

蓝启仁：“辰时已过。”

 

蓝忘机睁眼，想要起身向蓝启仁行礼。蓝启仁按住他，道：“不必多礼。你气息紊乱，伤势又起反复，好好躺着。你昨晚动了灵力，为何？做甚？你还不能用灵力。”

 

蓝忘机低声道：“叔父，对不起，昨晚我、我去了后山，问灵。”

 

蓝启仁忽地站起来，怒道：“你！……”

 

蓝忘机道：“请叔父责罚。”

 

蓝启仁怒道：“责罚？责罚！你挨罚挨得还不够？魏无羡已死，你当庆幸你躲过了他这个劫。你可知此番你几乎身败名裂？他几乎毁了你！我们全力护着你，你竟然还想着去找那妖邪之人！”

 

蓝忘机道：“他并非妖邪之人。”

 

蓝忘机：“休得如此执迷不悟！”

 

蓝忘机抬眼看着他，不语。

 

蓝启仁恨了一声，道：“将你的玉牌给我！三个月内不许出去！”

 

蓝忘机缓缓坐起，闭了一会儿眼，站起身，走到书桌旁，从抽屉中取出玉牌，垂首双手递与蓝启仁。他轻咳一声，忍下喉咙口的一团甜腥气，但还是有少许鲜血溢出了嘴角。

 

蓝启仁长叹一声，随手接过玉牌，扶蓝忘机回榻躺倒。旋即走到门口唤人去请蓝大夫。

 

十四、

蓝忘机的伤总算基本痊愈。他一一去向半年前被他打伤的长辈请罪。那些长辈本来就看重疼爱他，他当初出手时也留了分寸，加上此番受的责罚实在是重，长辈们早已原谅了他。现在见他一副憔悴清减的模样来请罪，大家倒是都好言安慰了一番，顺便聊聊江湖上的各种新闻轶事，蓝忘机因此补上了过去半年外面的动静。

 

近来最大的新闻，当然是百家举行盛大招魂仪式，搜寻魏无羡的魂魄。然而未果。江湖上众说纷纭，百家忌惮未消，夷陵老祖的传说越发离奇，毁谤也越来越不堪。蓝忘机并不怎么在意众人对魏婴的毁誉，但对招魂结果自然关心。

 

这一日秋意深浓，黄叶满山，他又带了蓝愿去喂兔子。此时蓝家上下都已知道含光君喜爱蓝愿，好在蓝愿天真烂漫，聪明懂事，性情随和，众人觉得含光君喜欢他也很自然。

 

蓝愿最近沉迷于数数，到了后山居然不立刻去喂兔子，而是翻来覆去地数篮中的萝卜：“ 七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五！含光君，萝卜有十五根！”

 

“嗯。”

 

“含光君，你也数一下，你能数到十五根吗？”

 

“一、二、三、四、五、六、七

 

蓝愿跟着一起数：“八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五！含光君，你也能数到十五呢！可是我昨天能数到五十了，比十五多好多！”

 

“不错。那你能数出这里有多少兔子么？”

 

“哇！能！”

 

蓝愿便跑到兔群中开始数起来。蓝忘机则拿起几根萝卜，去喂兔子。

 

“兔子你不要动！不要跑！我还没数过你！七、八、九 哎你刚才在那里的！十五、十六、十八、二十、二十 我数过你了！二十六、二十八、二十九、三十、四十、五十！含光君，这里的兔子比五十还要多！”

 

“是么？”

 

“兔子好多啊！小兔子我喜欢你们！哈哈哈哈

 

“萝卜给你。”

 

蓝愿接过萝卜，埋头喂起兔子。喂了一会儿，他说：“含光君，什么是雪花锅灶？”

 

“嗯？什么？”

“雪花锅灶。什么是雪花锅灶？是雪花掉在锅里吗？”

 

“那是何物？你从哪里听来？”

 

“我在外面听先生给哥哥姐姐们讲学，听到先生说‘不可雪花锅灶’，为什么不可以让雪花掉在锅里？”

 

“哦。”蓝忘机的嘴角弯了一弯，眼里尽是温柔，“先生说的是‘不可喧哗聒噪’。意思是不可以大声说话吵闹。”

 

“啊？哦。”

 

“以后你学会识字，便知道喧哗和聒噪了。”

 

“哦！雪花也不可以掉进锅里，会化掉的！”

 

这时，蓝忘机听到身后有脚步声，是兄长的。他站起来，微微躬身道：“兄长。”蓝愿也站起来，规规矩矩行礼，道：“泽芜君。”

 

蓝曦臣道：“忘机。蓝愿，你的兔子怎么样？”

 

蓝愿道：“兔子很好。兔子是含光君的。泽芜君，兔子有很多只，比五十只还要多！”

 

蓝曦臣微笑道：“是吗？那你可要好好喂它们。”

 

蓝愿答应一声，蹲下身继续喂兔子了。他知道泽芜君和含光君说话的时候，他应该自己玩。

 

 

十五、

蓝曦臣走开一段距离，蓝忘机跟着过来。蓝曦臣递给他一个玉牌，道：“叔父让我把这个给你。”

 

蓝忘机接过，道：“多谢兄长。”

 

蓝曦臣道：“虽然你进出自由了，不过叔父吩咐，问灵之事再不可为。”

 

蓝忘机不语。

 

蓝曦臣道：“百家刚刚举行了招魂，这半年来也加紧了对夺舍之人的盘查，始终没有结果，你再问灵，恐怕也是没有用的。”

 

蓝忘机道：“他不会夺人之舍。也能轻易避过招魂。”

 

蓝曦臣道：“你如何确定？”

 

蓝忘机沉默片刻，道：“兄长，魏婴虽行事狂妄，但向来恩怨分明，嫉恶如仇，他不会夺舍无辜之人。而以他之能，避过招魂也不是难事。”

 

蓝曦臣问道：“那你以为问灵就可寻到他？”

 

蓝忘机望向兔子堆里的蓝愿，眼神忽然又空洞起来，蓝曦臣心中一痛。良久，蓝忘机轻声道：“兄长，我不知。我问灵 只是 只是……

 

蓝曦臣也轻声道：“只是因为做不了其他事情。”

 

蓝忘机垂下眼帘，微微握拳。

 

蓝曦臣道：“忘机，无论魏公子会不会回来，我在意的是你的安康喜乐。而且，即便他有回来的一日 ”蓝忘机全身一僵。蓝曦臣顿了一顿，续道：“这些日子，你一直自苦，叔父和我心中都不忍。如今你伤势好了，心里也要想开一些。来日方长，你须得保重自己。”

 

蓝忘机倏的抬起眼睛，盯着蓝曦臣，身子微微颤抖，他哑声道：“我并非不知自重。可 ”蓝曦臣分明看到弟弟眼中的伤痛、郁怒和无望，比初闻死讯那日更令他心惊。

 

蓝忘机转过身，快步离开后山。

 

蓝愿见蓝忘机走了，跑到蓝曦臣身边，道：“含光君为什么不来跟兔子玩，自己走了？”蓝曦臣道：“他有点事，先走了。来吧，我带你回去。”

 

 

十六、

蓝忘机捡偏僻小路，须臾回到静室。他取了避尘和随身行囊，向山门走去。此时此刻，他只想逃离云深不知处，随便去哪里都好。三个月来好不容易克制住的心神，又乱成一团。

 

出了山门，他飞奔下山。久违的速度给了他力量，心胸郁怒稍稍松动。不知不觉中奔了几十里路，他发现自己来到了彩衣镇。

 

过去数年，他曾多次在彩衣镇驻足停留，但今日这里的一切都让他焦躁贲张。他行过埠头行过河道，行过热闹依旧的街市，经过一间酒铺，门市的一旁摆着数个黑色小酒坛，一张招贴上写着“名酿天子笑，80文一坛”。他微一迟疑，走过去，拎了一坛，放在掌柜的前面，取出银钱递过去。掌柜的笑道：“多谢这位公子，您好眼力，天子笑可是公认的好酒。”蓝忘机拿了酒坛，一语不发，转身离开。

 

 

蓝曦臣自后山回来，不久就得到禀报，说看到二公子带剑下山去了。他吩咐弟子，二公子回来时须再向他禀报。他虽然担心，但蓝忘机已经康复，不至于无法照顾自己，他下山去散散心也好。果然，一个多时辰之后就有消息说他回来了，神色如常，回了静室。蓝曦臣放了心，只要忘机人没事，他的伤心总有法子抚慰。谁知，晚饭后不久，又有弟子禀报，说二公子自静室疾行到古室，现下古室里响动很大。弟子说到“二公子疾行”这五个字时，神情甚是诧异。

 

蓝曦臣一时摸不着头脑，连忙赶去古室。还没进门，就听到里面“霍拉”一声，有什么东西倒在地上，他赶紧进屋，只见蓝忘机正在东翻西找，室内所储的物事已被翻得乱七八糟。

 

他道：“忘机，你要找什么说一声便是， 为何在古室闹这么大动静？”

 

蓝忘机转过身，呆呆地叫了一声：“兄长。”

 

蓝曦臣走近他，却闻到一股酒味，连忙问道：“你喝酒了？”

 

蓝忘机答非所问：“我找不到。”

 

蓝曦臣道：“你到底在找何物？”

 

蓝忘机道：“笛子。”

 

蓝曦臣道：“笛子？是不是这个？”他拿起乐器架上一管竹笛递过去。蓝忘机颤声道：“不是这个。”

 

蓝曦臣又拿起一管玉笛，道：“那，那这个？”

 

蓝忘机一把拨开他的手，力气很大，一点也不似平日里的文雅模样，他痛声道：“我找不到！怎么找也找不到！”

 

蓝曦臣兀自摸不着头脑，蓝忘机已经走向屋子的另一个角落，那里堆放着一些射日之征的战利品。只见他拿起一个黑黝黝的长柄之物，向自己胸口戳去，只听“哧哧”声响，蓝忘机一声闷哼，向后便倒。蓝曦臣大惊，连忙抢上接住，同时闻到一阵皮肉焦臭的味道。他抱着蓝忘机坐在一张古董椅子上，先摸额头，再查看胸口，只见胸口衣服俱已烧穿，白皙的皮肤上多了一个血肉模糊的烙印，依稀是岐山温氏的烈日图腾。

 

蓝曦臣心痛惊疑，抱起蓝忘机回到静室，放在榻上，立刻动手给他清理伤口。所幸只是外伤。蓝曦臣一边清理一边叫道：“忘机，忘机？你醒醒。”

 

蓝忘机悠悠醒转。蓝曦臣问：“你为何喝酒？这烙印是怎么回事？你找笛子做什么？”最后一句话甫一出口，他已明白了弟弟为何在找笛子。

 

蓝忘机没有回答他的问题，只说：“兄长，这里痛。”

 

蓝曦臣连声叹气：“痛你为何要去按那个烙印？”

 

蓝忘机茫然道：“痛，好过空。”

 

蓝曦臣正在裹伤的手停了一下，片刻，他小心地问：“何为空？”

 

蓝忘机眼望上方，挣扎着道：“没有了……不在了……找不到…… ……做得不够……做得不对…… 他不要 ……

 

蓝曦臣落下泪来，道：“忘机，你的心……太苦了。”

 

蓝忘机转过脸，浅色的眼眸看着蓝曦臣，道：“兄长，莫担心。”

 

他闭上眼睛，脸现疲倦之色，沉沉睡去。

 

蓝曦臣一丝不苟地裹好伤，替蓝忘机擦干净脸和手，摸摸他的头发，在静室徘徊了一阵，黯然离开。临去时带走了书桌上的酒坛。

 

 

十七、

次日，蓝家上下没有任何人提到蓝忘机前一晚的古怪行为。蓝忘机醒来后，去向蓝启仁请罚。蓝启仁查看了他胸前的伤口，重重叹了口气，什么也没说。蓝忘机便自己去了规训石，在那里跪了一天一夜。期间亦无人来问。

 

他并不记得醉酒后发生了什么，但胸口的烙印和兄长的神情已足够让他明白。他开始真正意识到这半年来兄长和叔父都经历了什么。随着那个烙印渐渐结疤，似乎心中的空洞也被疤痕掩盖了起来，不再那么赤裸裸血淋淋。偶尔也有几晚他能睡得比较安稳。

 

他再也没有碰过酒。每日修习，得便帮兄长处理些族中文书事物。天气晴好时，便带着蓝愿满山游玩。秋去冬来，蓝愿早已数到几百几千之数，云深不知处的山山水水，也被他问了个遍。

 

令蓝忘机略感不解的是，醉酒后叔父曾令他不可下山，但并没有收回玉牌。他想明白之后，便会趁叔父不在山上的时日，悄然到后山界外问灵。之后数日他会加倍沉默。然而过段时间，还是再去。竟成了一种执拗。

 

 

忽忽春暖花开，草长莺飞。这一日，蓝忘机简衣轻履，坐在一棵树下，看蓝愿在草地上踢毽子。蓝愿一边踢，一边数：“二十八、二十九、三十、三十一、三十二。哎呀！只踢了三十二下。咦！含光君，你在做什么？”

 

只见蓝忘机头下脚上，倒立在树下。蓝愿大感好玩，冲过去，道：“含光君！我也来！”说着头往下一低，脚往上踢伸。但他身子小，骨骼又柔软，忽悠一下，却是翻了一个筋斗，躺在了地上。蓝愿哈哈大笑，爬起来又翻了一个。蓝忘机翻下身，抓起蓝愿，抱到树旁，对他说：“先靠着树。”接着抓起他的两条小腿，帮他贴树倒立起来。一开始蓝愿立了一会儿就掉下来，不久以后，便可以撑住不倒。

 

蓝忘机点点头，重新倒立在树旁，感觉有一股力量鼓荡着全身的肌肉，头脑也渐渐澄明。

 

此时，蓝曦臣正好从远处经过，看着一大一小两个倒立的身形，不禁微笑。

尾声、

两年后，蓝忘机正式出关。那年，蓝愿也入学启蒙，蓝忘机给他取字“思追”。蓝愿的学业是蓝启仁负责开蒙的，他对蓝愿越来越喜爱。蓝忘机则教他剑术和古琴，并在他十二岁时起始教他问灵。

 

蓝忘机一如往常，沉默寡言，逢乱必出。平乱之后，悄然问灵。多年下来，答案没有变过，总是“不知，未闻，魏婴何人”之类。他心里那个空洞，也并没有消失，只是他往里面填了些其他的东西，并小心不去碰触。

 

十年生死两茫茫，他如今已不再每晚梦见魏婴，梦见的也都是欢愉时光，玄武洞或水行渊或藏书阁那时的情景；魏婴被万鬼吞噬的画面被他坚定地挡在了意识之外。多年来，不但他问灵无果，所有的招魂也如他当初预见的一样没有结果。有时，他会想到魏婴可能真的已在天涯永夜之处安息。那就这样吧，这样也是好的。好过活着的人。

 

 

 

这一日他照常起身，昨夜除了隐约的笛声，没有梦到其他东西。他一边洗漱一边想着近日没什么大事，只昨天接到莫家庄求助，有走尸需要驱除。听起来不是什么棘手的恶煞，他打算派思追和景仪去打头阵。思追沉稳细心，景仪则需多加磨练，应该是个稳妥的安排。他在后面应援即可。于是他穿戴整齐，出门做那个令人敬畏的含光君去了。

 

写于2020.6.1.-- 6.28.

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