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花痴袭人知昼暖

怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里

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编辑 | 删除 悲伤的五个阶段

花袭人 发布于：

驱使我写文的是一个问题：蓝忘机是如何活下来的？

 

蓝忘机在原作中是用完全白描侧写的笔法塑造的一个人物。第一遍读的时候，注意力肯定会被魏无羡吸引，因为他写得非常满，非常显，居然还很可爱可敬，作者也是很厉害的。但这样做的结果是，一不留神就会觉得蓝忘机比较弱，存在感不强，甚至会站错攻受。

 

我第一遍读的时候，只感受到了蓝忘机醉酒的可爱，以及他的实诚和武力值。虽然也觉得他不容易，最后苦尽甘来也替他们高兴，但最大的感想不过是：不要给学霸看春宫图，不然他以学霸的劲头把自己的性向搞清楚想明白了，会变成霸总掰弯你。说的就是你，魏无羡。

 

然而后来某一刻，忽然想到他把魏无羡送回乱葬岗之后，回去挨打闭关，过了13年。那之前，他是不能掌控自己情路的panicking gay；13年后，他成了坚定笃定温柔强大的confident gay，不动声色无比耐心地把魏无羡宠溺到插翅难飞。

 

他经历了什么？

 

一旦想到这个，回过头去仔细看蓝忘机视角，顿时痛得呲牙裂嘴满地打滚。他的所作所为没有魏无羡那么惊天动地，英雄形象也不突出，甚至从小说的功能性来说，这个人物的作用就是跟魏无羡谈恋爱。然而，他所经历的苦难绝不比魏无羡轻慢，他的爱是无望执拗的，是纯然的付出不求回报，也带着卑微和隐忍。不过单恋的那个岂非向来如此？这些都还在普通的苦恋范围之内，让我动容的是他后来经历的死别。

 

魏无羡在22岁左右就死去，对于苦恋多年的蓝忘机，是个致命的打击。

 

首先他从来没有与魏无羡互通心意。魏无羡无疑是喜欢看重他的，他觉得蓝忘机是美好高洁的象征，他千方百计要引起蓝忘机的注意（可以说做得非常成功），获得他的认可，他觉得蓝忘机好看，有本领，很厉害，很关心蓝忘机，跟蓝忘机在一起很有趣。但，他完全没有想到爱情那个方向去。而蓝忘机的心思纯粹机敏，早已明白了自己的心意。却不能说。第一，他不敢。第二，他不会。他没有表达自己真情实感的本领。从这一点来说，他和江澄是一样的。江澄也不会表达自己的真情实感。他只会以负面的方式说话。蓝忘机则正面负面都不会。因此，魏无羡死去的时候，蓝忘机的深刻无望的感情没有closure. 他在不夜天血战之后被魏无羡的状态吓坏了，想给他一点对人世的留恋，才逼不得已说出心意。可惜那时候魏无羡已经宕机了。就算他心智清醒，恐怕也是不会一下子接受蓝忘机爱他这个事情。他可能会被吓跑。总之，蓝忘机的心事是镜花水月彻底一场空。

 

然后，魏无羡死掉了。深爱的人在没有closure的情况下，失去了。

 

做为经历过几场死别的人，我完完全全跟蓝忘机一起心碎了。从心碎中把自己重新拼凑起来，所经历的惨痛，那种慢刀凌迟，跟遭百鬼反噬的凄厉，各有各的断肠。鞭伤未愈时遭遇这样的丧乱之痛，蓝忘机其实处于非常危险的境地，即使不死，也可能从此一蹶不振。

 

他怎么活下来的？他经历了什么？他都想了些什么？是什么拯救了他？是什么让他重新强大，甚至更强大起来？

 

而原作中关于这些问题，只有寥寥数段，基本留白。这真是本书最大的意难平。于是，我写了生平第一篇同人。

 

参考的是悲伤的五个阶段。失去挚爱的人，大体来讲会经历denial（否认）, anger（愤怒）, bargaining（讨价还价）, depression（低落）, 和acceptance（接受）这五个阶段。五个阶段是大概的分法，不需严格区分。有些人只经历其中几个，有些人同时经历好几个，有些人卡在某一个阶段，就此过不去，有些人则没有那么倒霉，最后可以痊愈。

 

蓝忘机带着鞭伤执意要去乱葬岗看一次，显然是denial。他喝醉了给自己烫上烙印，则是anger，执着问灵，是一直在bargaining。一直到大梵山抓到重生的魏无羡，他都处在depression状态，一直没有走出depression，这个是通过魏无羡的观察直接告诉读者的。他买了那么多天子笑，则说明他始终没有真正接受(acceptance)魏无羡的死。所以蓝忘机卡在了第四个阶段。

 

不过他虽然没有彻底痊愈，却还是比较幸运的。他比魏无羡好命，因为他有无条件保护他的家人。另外，他执拗地去乱葬岗查看，找到的其实是自己的救赎。

 

姑苏蓝家规矩虽然严，但整个家族有真爱，不虚伪。他们的名士风是真的，以致于蓝大的善良连金光瑶都被吸引了，仔细想想这其实是非常非常不容易的。蓝启仁打了蓝忘机33鞭，差点把他打死，可是打完之后姑苏蓝家把蓝忘机很好地保护了起来，外面谁也不知道他曾经救过魏无羡。他仍然是完美无瑕的含光君。（金光瑶居然从来没有利用过这个秘密，从侧面说明他对蓝曦臣是真爱。）可怜的魏无羡就没有这样好的家庭环境了。蓝曦臣对蓝忘机的关爱，是整个蓝氏家族的爱护之心的具象。

 

蓝忘机在乱葬岗救回阿苑，固然是阿苑之幸，但阿苑更是蓝忘机在康复道路上的慰籍甚至活下去的意义。有了阿苑，蓝忘机的深情才有寄托，养育孩子所需的心智力气，使他不再专注于自己的悲伤，并最终使他振作起来。就算这些都不论，一个乖巧聪明的小孩，本身就是一股巨大的治愈力量。

 

蓝忘机能够挺过这个难关，靠的是家人的关爱，阿苑的拯救，可能还有云深不知处这个绝佳的疗养地一份功劳。当然，他自己修为深厚，心意坚定，性情沉稳宽仁，也是一个因素。

 

蓝忘机必须重新强大起来。因为，重生之后的魏无羡，一点也不比上一世省心，蓝忘机要面对的，还是一条坎坷情路，只是这一次，他已经准备好了，想清楚了，也知道怎么做了。底线只有一条：跟失去你的痛苦相比，其他的都不算什么。

 

 

蓝湛，你特别好！我喜欢你！

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