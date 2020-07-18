记不清这是第几次出门忘记戴口罩了。多数时候都能在进电梯间之前想起来，回家去取。有一次到了学校才想起来，但是停好车就遇到相熟的同事，被发了一个口罩。还有一次运气没那么好，但是仗着人地两熟，脸皮厚，施施然光着一张脸走到办公室取出备用的戴上，也没人说什么。

也一直想放一些备用的在车里，可是一直忘，没有实施。

今天一大早去了市场。昨天是一位要好同事的生日，但是由于晚上累得一比，支撑不住早早睡了，错过了几个好友为她举办的Zoom趴，所以早上想去买一束花给她送去。

到了市场停下车，才想起来他大爷的我又没有戴口罩。

想了一想，心一横，素面下车，打算先办自己的事，如果有人拦着到时再说。中年妇女的好处就是脸皮厚，实事求是。

话虽如此，还是捡了人少的僻静小路，想找个口子钻进去。奈何市场的工作做得相当到家，围得滴水不漏，必须得从一个入口进去。幸好花铺就在入口旁边。

神定气闲地从入口守门的姑娘身边走过，她在看手机。

三两下选好了花，正要叫老板娘包起来，忽然一个人走过来对我说：“哎你的口罩呢？”

我脸不红心不跳地说：“对不起忘戴了，而且是到了停车场才忘的。请问附近有没有地方可以买口罩？”

那人的话头一下子被我拐跑了，用手一指外面：”对面好像有。”

这时花铺的另一个伙计说：“等等，我去拿点东西给你挡挡。” 说着跑了进去。

我一愣的功夫，另一个路过的妇女从包里拿出一个塑料袋，袋子里有一个干净的口罩，递给我。

我又是一愣。这时花铺伙计从里面拿了一堆纸巾出来给我。先前那个工作人员说：“不行不行，纸巾不行。”

妇女就把口罩往我面前又递了一递。我茫然接过，戴上。向她郑重道谢。

又向花铺伙计道谢。他把纸巾塞到我手里，挥挥手干活去了。

本来想买了花自己收拾一下给同事送去，这时心里暖烘烘的，多付了一倍的钱，让花铺老板娘给我做成了花束。

捧着花束走出去的时候，看到那个来问我的工作人员，向他笑着说了一声对不起和谢谢你。

这么多年一直喜欢我坡。我坡好处很多，不好的地方也不少，可是打心眼里喜欢我坡。

以及，待会儿一定要记得在车里放一盒口罩。