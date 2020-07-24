静室已经不是从前那个静室了。

家具陈设还是那些，东西也大致还在原来的位置，然而整个屋子的气质不一样了。尽管第一眼看还是有一尘不染仙乐飘飘的错觉，但靠近书桌的地上或立或滚的数个酒坛子立刻会凸显出来，再一看地板上这里那里落着草屑枯叶，深深浅浅的烂泥脚印布满房间，椅子背上胡乱搭着肮脏的外袍和腕带，至于榻上的被子，更是没可能叠好的。

最破坏静室气质的人此刻正坐在书桌前。书桌的一角斜斜摆着一个托盘，里面是吃残了的早餐，旁边横着鬼笛陈情；另一角则搁着他的两条长腿。魏无羡靠在椅子背上，一手举着一张纸，另一手提着一管笔，时不时心不在焉地在纸上涂几笔。他有点百无聊赖。

这几天蓝忘机去云梦参加百家清谈会了。本来他是绝不愿意跟蓝忘机分开的，蓝忘机去哪儿他就去哪儿，但是云梦例外。目前他还不是特别想跟江澄像没事儿人似的见面。其实蓝忘机更不想去云梦，但是不久前在外云游了三个月回到云深不知处之后，蓝忘机发现家里的情况不容乐观。兄长一闭关，一大堆宗族日常事物就压在叔父身上。叔父既要忙族中琐事，又要兼顾教学，又担心兄长，不胜负荷。于是蓝忘机责无旁贷，把兄长那部分职务接了过来。魏无羡则不着痕迹顺理成章地带领小辈出猎练习。叔父终于得以休息，专心生魏无羡的气。家中上下面貌顿时整肃多了。

这次云梦的清谈会，也是蓝忘机不想让叔父奔波操劳，虽然不喜江晚吟，还是自己去了。他告诉魏无羡谈完正事即回，算着今天该回来了。魏无羡这几日几乎每天都带蓝家子弟出去，倒是热闹开心，偶尔有几天子弟们上文课，他就去山下买了酒找温宁，也逍遥快活。不过今天他不打算出去了，他要等蓝忘机回来。几日不见，如隔好几十秋，他想蓝湛了。

这时他抬眼看了看日头，把纸笔扔回桌上，提起手边的酒坛喝了一口，放下两条腿，在屋里踱了几圈，走到屋外草地上打了几个虎跳，把花花草草虫虫看了一遍，奔回屋中拿了早餐剩下的一点馒头喂了池中小鱼，又走回书桌前掂起那张纸打量。纸上画的是他最近在琢磨的一个符，还有几个地方没想通。

他走到书架前，想找本书看看换换脑子，看了一会儿没看到感兴趣的书目，便信手拉开书架下方的数个小抽屉，看看里面有什么。蓝忘机的东西照例收得整整齐齐，目前书架还没有被魏无羡荼毒。他找到了蓝忘机的一些法器，配饰，还有一条备用抹额，摆得四平八稳，他忍不住嘿嘿一笑。最靠里的一个小抽屉里则有一个深蓝封皮的册子，没有书名，样子普普通通。

魏无羡信手拿起册子，细看才发现在封皮的右下方，有一个墨笔书写的小小的“婴”字，是蓝湛的字迹。他翻开册子，顿时捧腹大笑。

原来册子里是他当年在此地听学胡闹时写给蓝忘机的各种纸团。竟然都被蓝忘机收起来抚平了钉成一本！

第一页就是他给蓝忘机画的头戴一朵花的画像。魏无羡一边欣赏自己的大作，一边笑得打跌，说了一句“好你个蓝湛！”。再往后翻，一页上面写着“忘机兄！你看看我！” 另一页是“快给我解开禁言术！！！” 有的密密麻麻写满了“对不起”，还有什么“蓝二公子！原谅我吧，改天请你喝酒！”，字迹潦草，张牙舞爪。有的是乱七八糟的动物，有的干脆只是一大团墨。

魏无羡倒在榻上，滚来滚去地笑，一边继续翻。一页上面居然还有一首“诗”：

“绝代有佳人，幽居在空谷。

“当窗理云鬓，对镜贴花黄。

“举杯邀明月，对影成三人。

“我醉君复乐，陶然共忘机。

魏无羡早已将这些忘得一干二净，此时乍又见到，乐不可支。但是再翻了数页，他的笑容渐渐淡了下来。册子的最后一页，是一张字条，上写：

“蓝湛，忘机兄，我错了。我知道你很想要我的墨宝，所以才每次都截我写给别人的纸团，因此，这张纸团是我特意写给你的。虽然我有错，但你也有错，若你想要与我做朋友，应该直接说出来，而不是以这种方式吸引我的注意力。这样吧，倘若你下次不截我的纸条，我便带你去你家后山打山鸡，有什么好看的春宫定会与你分享。上次你打翻了我的天子笑，我也不计前嫌了，今天就带你去喝酒。总之，我有的都会分你一份。所以你别生气了，也别再截我的纸团了。”

只见纸上的字迹有好几处被水洇过，墨色模糊，纸质粗皱，是一个个大小不一的不规则圆形。若非这张字条是魏无羡自己写的，有些字真的不知道是什么。

魏无羡的笑容终于完全隐去，他伸出一根手指轻轻抚过那些圆形水渍印，接着从榻上坐起来，抱头静坐了一会儿，起身把册子原样放回抽屉，走到书桌前抓起酒坛咕嘟咕嘟灌了一气，放下酒坛，咕哝道：“怎么还不回来！”

他抓了抓头发，环视一下房间，弯腰抱起那几个空酒坛走到屋外，排放在墙根。回转身，把外袍挂在衣架上，腕带顺手缠上手腕，接着走到榻前，把被子捞起来叠了叠。然后端起餐盘，离开了静室。

蓝忘机回到云深不知处已经是傍晚。他先去见过蓝启仁，知会他清谈会的事宜，接着去兄长那里小坐了一会儿，才回到静室。

一只脚刚跨过门槛，就被魏无羡抱了个满怀，只听他大叫一声：“蓝湛你可回来了！想死我了。怎么现在才回来！等了你一天！” 蓝忘机也抱住他，过了一会儿，轻轻说：“我也想你。” 魏无羡的唇旋即封住了他的嘴… …两人唇齿缠绵了好一阵，魏无羡才稍微推开蓝忘机，说：“你累不累？快歇着。吃东西了没有？见过你叔父和兄长了吧？”

蓝忘机嗯了一声，说：“不累。见过了。你用过晚饭了？” 说着抬眼看到屋内的样子，不禁轻轻挑起了眉毛。

魏无羡道：“没有，等你呢，没心情吃饭。哎哎，看到了吧？这屋子怎么样？我收拾过了，干净吧？快夸我！”

蓝忘机微微一笑，道：“干净。怎么忽然想起收拾？”

魏无羡道：“这不是迎接你回家嘛！别看不起人好吧，我也是会收拾的。只是平时懒得动手而已，真要收拾起来包你井井有条。你歇一会儿，洗把脸，咱们这就吃饭，我特地叫厨房做了你爱吃的。”

说着，他将书桌上的托盘拉了一拉，揭起各个盘碗上面扣着的空碗，兴致勃勃地摆出两副碗筷。

蓝忘机放下行囊等物，稍事休整，走到桌边，看了看盘子里的食物，微笑摇头，从乾坤袖中取出了一个食盒，道：“给你加两个菜。”

魏无羡道：“什么菜？”说着打开了食盒的盖子，只见里面竟是一碗油辣冬笋尖和一碗莲藕排骨汤，屋里顿时飘散着魏无羡熟悉的香味。

魏无羡目瞪口呆道：“蓝湛，莲藕排骨汤哪里来的？你你你… … 难道你是从云梦带回来的？” 蓝忘机笑着点了点头。魏无羡跳起来一把搂住蓝忘机的脖子，在颈项上大声亲了一口：“蓝二哥哥，你是最好的！太有心了！其实你现在做的已经很可以了，不用特地那么千里迢迢地带回来。”

蓝忘机道：“不，这是金凌让我带给你的。”

魏无羡奇道：“金凌？他让你带的？”

蓝忘机道：“是。今日离开云梦之时，他把这个食盒交于我，说是莲花坞的厨子做的。”

魏无羡道：“这可真是想不到，金凌这孩子还会有这份心思。下次可得好好疼他一番。” 此时，蓝忘机已将莲藕排骨汤和油辣冬笋尖放在魏无羡前面。两人开始用晚饭。照例是魏无羡边吃饭边喝酒，蓝忘机直接吃饭。

魏无羡埋头喝了一阵子汤，便问：“清谈会怎么样？仙门百家那帮人还是一般的混蛋吧？”

蓝忘机道：“嗯。赤峰尊和潋芳尊的墓地禁制是主要议题。聂宗主问候你。”

魏无羡点点头，还想再问什么，却停了一下。蓝忘机难得见他欲言又止的样子，便道：“云梦跟我们上次去时无甚变化。江晚吟一如往昔。他问起你。“

魏无羡道：“哦。那小子没有对你胡说八道吧？“

蓝忘机淡淡地道：“怎可能。“

他接着道：“他还让我交给你这个。说是物归原主。“ 说着从行囊中拿出一把剑，正是”随便“，交到魏无羡手中。

魏无羡楞了楞，拿剑在手，抚摸了几下，道：“其实给我我也没什么用，不过他要还就还吧。想来他也不乐意总是看到这把剑… …不对啊蓝湛，金凌怎么会知道我喜欢莲藕排骨汤？我从没对他提过这种事。”

蓝忘机道：“如此说来… …”

魏无羡道沉默了片刻，道：“那家伙还是这个德性。”

蓝忘机道：“对江晚吟来说，此举已属难得。”

魏无羡欣然道：“含光君言之有理，下次见面要谢谢他！… …唉这把剑也不知道什么时候才会解除封剑。这剑不应该叫随便，应该叫随意，随它自己的意… …好好好，我不胡说了。还回来也好，把它跟避尘放在一起，凑成一对儿。”

他嘴里说着“一对儿“，眼睛就朝蓝忘机瞟了过去，低声笑道：”你刚才说想我，是怎么想的呀？“

蓝忘机道：“喝汤。”

魏无羡嘻嘻一笑，道：“喝就喝！”说着三两下就把排骨汤喝得见了底。他道：“这个汤不错，莲花坞的厨子应该也不是当年那几个了，难得味道还是不走样。只是比起师姐的… … ”

蓝忘机伸出左手握住魏无羡的右手。魏无羡翻掌覆住蓝忘机修长的手指，顺势摩梭，低头轻轻在手背上吹了口气，蓝忘机的手指微微缩了一下，他浅浅地看着魏无羡。魏无羡抬头展颜一笑，道：“蓝湛，那天经过岙头镇，听到一首好听的曲子，我吹给你听。”

他举起陈情，轻轻吹出一段舒缓悠扬的曲子。灯光下，蓝忘机目不转睛地看着他低垂的眼眉，起落的手指，半启微颤的嘴唇，不由得痴了。忽然，魏无羡抬起眼睛，向蓝忘机看过来。

蓝忘机站起身，轻轻抽走陈情，拦腰抱起魏无羡，低头吻住，向床榻走去。

离静室最近的闲室是蓝启仁的住所，他老人家正在批改子弟们的功课。当晚风把静室的动静隐约送过来时，他熟门熟路地从案头一个匣子里取出两个小棉花球塞进耳朵，面不改色，继续埋头批注。

过了良久，夜色已深，蓝忘机从魏无羡身上爬起来，下榻捡起衣服穿上。魏无羡唔声道：“你去哪里？” 蓝忘机道：“打水沐浴。” 魏无羡道：“你刚回来，歇着吧，我去打水。” 蓝忘机柔声道：“我去。” 说完就出去了。魏无羡其实也没力气起床，就由得他。

稍顷蓝忘机准备好了热水，将魏无羡从榻上抱起放进浴桶，自己也宽衣坐了进去。他们早就改变次序，做完事才沐浴，因此浴桶的损耗已经大大降低。蓝忘机环抱着魏无羡，魏无羡仰头靠在蓝忘机胸前，道：“蓝湛，我要送你一个礼物。”

蓝忘机道：“嗯，何物？”

魏无羡道：“还没有弄好，先不告诉你。”

蓝忘机道：“好。”

魏无羡道：“唉你怎么不追问我呀？”

蓝忘机道：“你给我，我自然就知道了。”

魏无羡道：“一点好奇心都没有，真没劲。”

蓝忘机道：“嗯，到底是何物？告诉我？”

魏无羡哈哈一笑：“不告诉你！只给你一个提示：跟你家的玉牌有关！”

蓝忘机环着他腰间的手臂一紧，在他耳边道：“嗯？”

魏无羡连忙道：“小心浴桶啊！好啦好啦。这次你独自出门，我很挂念你。不许笑！我知道蓝二公子本领高强神通广大，一定不会有事，不过我还是很想知道你到了哪里。你家的玉牌在示警时能显示出事的地点，我就从那里想到做一种符篆，两人各持一份，可以互知对方所在之地，随时可以驰援。你觉得怎样？”

蓝忘机将脸贴在他的头发上，道：“很好。比烟花信号细微隐秘，另堪大用。但，为何是给我的礼物？”

魏无羡道：“没什么，喜欢啊。以后我做的符篆，都是给你的礼物！嗯，这个么，可以叫做含光威武符一号。”

蓝忘机轻笑一声，摇摇头。魏无羡道：“怎么？这名字不好么？那你说该叫什么？”

蓝忘机低声道：“等你做好了，我们再商量。嗯，含光威武符，你确定？这可是你说的……”

二人喃喃低语，渐渐不可闻悉。

完。

P.S. 后来符篆做成，蓝忘机将之命名为“千里留行符”。不过魏无羡私底下还是叫它“含光威武符”，并且之后还有二号、三号、四号等等。

P.P.S. 魏无羡吹奏的那首曲子，是《问情》，歌中唱道：山川载不动太多悲哀，岁月禁不起太长的等待。春花最爱向风中摇摆，黄沙偏要将痴和怨掩埋… … 这首歌，路知行和肖战都唱过，忍不住将之埋入文中。