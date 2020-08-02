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花痴袭人知昼暖

怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里

http://i.mtime.com/huaxiren/

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编辑 | 删除 书桌

花袭人 发布于：

这么多年，并没有一张自己的专属书桌。倒是不太在意，一般都是在餐桌上铺开摊子，吃饭时归拢一下就好了。

 

但是我不在意，有轻度强迫症的她爹在意。疫情封城在家工作期间，我的摊子越铺越大，她爹终于忍无可忍。封城稍一松口，宜家重开的第一天，他就吭哧吭哧买了一张书桌，再吭哧吭哧装好，美其名曰给我一张新桌子，其实是再也无法忍受凌乱拥挤的餐桌。不过我当然很见机地夸奖了他一番。

 

新桌子真的很不错。

 

但好景不长。闺女最近学习不顺利。预考在即，压力很大，开始看什么都不顺眼。在摊东西这一点上，她随我，自己房间的书桌挤得满满当当，要收拾也无从收拾，除非把东西都扔了。于是她抱怨学习环境不好。图书馆还没有开放阅读室，她没法像以往那样找个清静之地，家里又哪儿都不能专心blah blah blah. 

 

我满心想怼她是你自己习惯不好，话到嘴边又怂了。却说：你要不要用妈妈的新书桌？

 

她考虑了一下，扭捏了两下，居然就真的到新桌子上做功课来了。

 

于是我又回到餐桌改本子备课了。

 

她爹今早起床到客厅转了一圈，回来对我说：她又把你的新桌子摊满了。跟小时候一模一样，东西摊得到处都是。我答：就让她摊吧，反正都是她的地盘。

 

我俩就相对着笑了一分钟。

 

（很快她就会离开家去外面读书，想让她摊也没空来摊了。）

 

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