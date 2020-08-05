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花痴袭人知昼暖

怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里

http://i.mtime.com/huaxiren/

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编辑 | 删除 关心

花袭人 发布于：

昨天晚上，对着电脑有点发愁。有两封家长投诉电邮要回，不太确定措辞。对自己的英文语感不是很有信心，尤其是这种需要小心处理的事情。

 

耳朵里照例听着广播剧当背景音。

 

忽然小主从她新霸占的书桌那边对我说：“我从这里都能听到你的耳机音量。"

 

我：”啊？“

 

她：”我说，你的耳机音量是不是太大了？“

 

我：”哦。没事。不是音乐，是说话的。“

 

她：”你最近怎么回事？整天沉迷在广播剧里，而且声量调得那么大，听力会受影响的。你是不是在逃避什么东西？“

 

我：.... .... (OS: 小兔崽子，管我！）”你管我听什么呢？你还是管好自己吧？这几天都几点睡觉的？“

 

她：”这几天我跟你差不多时间睡觉！不要转移话题，你是不是有什么事？“

 

我：”没有啊！我听广播剧怎么了？我有什么duty没有做到吗？这不是该做的都做了嘛！“

 

她：”我是担心你的耳朵！”

 

我：“好啦好啦，我就当你关心我了。真是，听个广播剧都不得清静。” 说着赌气走进卧房，不想理她。今天很累，歇不过来，有点暴躁，并不想再做贤妻良母。

 

谁知过了一会儿，小主走了进来，开始跟我聊天。

 

这阵子，她考试压力大，比较少主动跟我聊天，都是我和她爹颠儿颠儿地凑上去，有时候还被嫌弃。

 

这会儿，她却趴在床上，跟我聊她的功课、同学、考完试想读的书（果然是一堆听起来很耽美的书目）、想学韩语、继续学法语、对老师的吐槽、自己胖了一圈、明天体育课要打排球... ... 

 

聊着聊着，我的心情就放松了，跟她腻在一起唧唧咯咯笑。

 

一向来都是我撸她的顺毛，照顾她的情绪，竟不知道我自己真炸毛的时候，她是这么体贴的一个孩子。

 

聊得差不多了，她又坐在旁边，教我把两封家长电邮的英文给润色了。

 

心情大好，对她说：“宝宝，你是我的救星！我把你拉扯大，但你是我的救星！”

 

她白了我一眼：”恶心！“

 

估计是放心了，她回去做功课了。

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花袭人

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