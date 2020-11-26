#李丰 #BG #原创角色

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李丰是很值得同情的一个人物，然而似乎书里书外都没什么人关心他。因此写一篇文给他一点温暖。也许他做皇帝很失败，但再失败的人，总也可能是另一个人的心头所爱。

（一章完结）

标题取自唐代元稹诗： 寥落古行宫， 宫花寂寞红。 白头宫女在， 闲坐说玄宗。

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先帝宫人的居所在皇宫最里面的偏僻角落，即使盛夏时分，也透着冷清。傍晚暑热渐退， 更是在一地树荫中渗出阵阵凉意。

“吱呀”一声，一间小院的木门打开，走出一个布衣丫环，她把手中的一个小包递给门外站着的一个内侍模样的人，说道：“多谢成公公帮忙，这是我家才人的一点心意。劳烦公公 了。”

成公公笑道：“多谢淑玉才人赏赐。这事儿虽然小人要担点儿干系，但是能给才人出点力， 也是应该的。那就明天见吧。还请才人小心点，千万不要让人知道了。”

丫环道：“那是自然。会万分小心的。”

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送走成公公，丫环看了一眼四周，回身关上院门，走进屋里。这个院子小小三间屋子，只住着她们主仆二人。淑玉三十岁左右，相貌并不如何出众，皮肤白皙，身材偏富态，面容平和，没有半点锋芒和棱角。此时她在西厢房坐着，照例在绣一匹衣料。她的手艺很好， 先帝驾崩后这几年，绣花既是她谋生的手段，也是她的日常寄托。

她抬头对丫环珍儿道：“你把花儿浇了，待会儿天黑了切半个西瓜，咱们乘了凉就歇着。” 珍儿道：“玉才人，你也歇着吧，天色晚了，当心眼睛。再说，明儿咱们还有事。”

淑玉道：“嗯。” 她的神色黯淡下来。

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第二天清晨，淑玉和珍儿早早梳洗了，珍儿手里挽着一个小包袱，离了自家院子，悄没声地向内廷走去。她们不敢走大路，只捡太监杂役们的通道走，一路上虽有个把人遇到她 们，却都装作没看见。

终于，二人来到了一所宫殿的小角门。那是西暖阁，先皇隆安帝李丰的寝宫。珍儿在门上轻轻敲了两下，门扇无声地开了，昨日那位成公公从后面探出头来，低声道：“玉才人！” 淑玉点头道：“成公公！有劳了。” 成公公道：“不敢，才人请进。才人，还请……不要耽搁太久。” 淑玉道：“公公放心，不会的……我们一刻就出来了。”

两人进来后，成公公轻轻关上门，仍然站在门后。今日是他当值。

淑玉和珍儿沿着长了青苔的石板路走到西暖阁门口，只见宫门开着。先帝驾崩后，这里便闲置了。当今圣上连皇宫都不住，自然更不会来先帝住过的屋子。皇后娘娘在世时身体病 弱，怕触景伤情，也是很少来，去年皇后病逝，这里就彻底被遗忘了。只有内侍例行当值看守，这看守的差事自是全然的闲差。因此当淑玉向成公公提出要来西暖阁看看的请求时，成公公面上为难，心里却知道此事全无风险，而且还有谢礼可拿，乐得做个顺水人情。

淑玉怔怔站在门口，只见宫墙上爬满茂盛的藤曼，开着不知名的红花，门上红漆驳落，房内幔帘褪色，家具积灰，一股久无人居的尘土味。她抬步跨过高高的门槛，走进屋子，来到里进的卧房。

她站在床前，抬手想去抚摸散发着淡淡霉味的被褥，手臂动了动，又收住了。她慢慢在床沿坐下来。眼圈红了。

珍儿离她几步静静站着。

淑玉在心里说：陛下，今日是您的寿辰，也是您的忌日，五年了，臣妾没有一日不记着陛下。陛下，皇后娘娘虽然没了，但是听说太子殿下一切安好，读书有成。咱们大梁也国泰民安，陛下在世时天天为国操劳，现在可以歇着，不必再操心了。 愿陛下在天之灵安息。 臣妾在一日，便记着陛下一日。

珍儿看着两行清泪从淑玉才人的眼中落下，微一迟疑，说道：“玉才人，点上香吧？” 淑玉低头用帕子擦去泪痕，道：“点吧。”

珍儿从小包袱里取出一个小香炉和一把香，搁在临窗的书桌上，掂出三支香，打火石点着了，插在香炉里。又娴熟地走到床后，从那里拿了一个垫子，放在书桌前的地上。淑玉起身走到垫子前，跪下深深拜了三拜。珍儿在她后面跟着跪拜。

淑玉直起身，望着袅袅轻烟，耳边又响起先帝的声音，叫着她的名字。这些年，她虽然时时记念先帝，可他的容颜开始有点模糊了。他生前是个俊秀的男子，身子并不算强健。跟淑玉在一起的时候，他常常是严肃的。淑玉跟当时宫中的多数人一样有点怕他。只有在床上，熄了灯，先帝似乎才暂时卸下担子，那副连淑玉都看出来他挑不动的担子。他的喘息都像是一声声的叹息。但淑玉正是迷恋于他的喘息，他那既低沉克制又充满欲念的气息， 她知道那时的先帝完全属于自己。淑玉并不太明白先帝为什么喜欢她，因为有很多宫人都比她美貌动人，然而先帝唯独多次召见她，不太跟她多说话，却在黑暗中专心地在她身上流连，低声唤她，对她十分温柔，睡着时也抱着她。在他的气息和纠缠里，淑玉也找到了自己的爱欲。

因此，淑玉对先帝最深切的怀念，是他的肌肤，他的碰触、他的喘息和战栗。她本能地洞悉先帝眷恋自己，虽然他从来不说，也绝不会说。他平素是那么地刚硬，不会承认除了朝政之外还喜爱一个宫人丰腴的肉体。他甚至都没有给她更高的名位，然而她并不在意。她温柔疼惜地爱着他，明了他的脆弱。黑暗中他只是一个向她索要安全和栖息的寻常男子，而她可以给他。

先帝故去时，宫中真正伤心的人并不多，淑玉却饱尝痛失所爱的惨苦，那种惨痛无关君臣无关伦理，她是真心爱他的人，他的身子… … 这时，珍儿轻轻地说：“玉才人，时辰差不多了。”

淑玉回过神，拭了满脸泪痕，弯下腰再次跪拜，正准备拜完起身，却听见外面脚步声急响。淑玉和珍儿同时看向门口，只见成公公跑进来，压低声音急道：“玉才人！太子殿下来 了，您快走！”说完转身就跑。

二人大惊失色，这个地方常年无人问津，怎么偏偏今日此刻她们会碰上太子！珍儿站起来把香掐灭，手指被烫着也不管了，接着把香炉塞进包袱，淑玉则把垫子匆匆放回床后，二 人不敢走大门，仗着地头熟，慌忙从殿后的小门出去。谁知运气就这么不好，太子殿下不知为何也是从角门进来的，正好迎面撞见。

淑玉多年前见过几次太子，那时他还是个孩子，如今一瞥之下，见他已经是大人模样，依稀有几分像先帝，神情也是一般的严肃，只是不像先帝那么憔悴，代之以与他年龄不符的沉静。她眼见躲不过，只好拉着珍儿一起跪下。

太子却对淑玉毫无印象了。他微一皱眉，问旁边满头冷汗的成公公：“成荣，这是怎么回事？” 成荣扑通一声也跪了下来：“殿下恕罪！殿下饶命！小人该死！这是，这是先帝的宫人淑玉才人。她、她说今日是先帝忌日，要来西暖阁拜祭先帝。小人，小人看她可怜，就胆大包天，放了她进来。小人知罪！殿下开恩！”

太子问道：“你果真是淑玉才人？来祭拜父皇？” 淑玉不敢抬头，颤声道：“是。臣妾淑玉，隆安六年起始侍奉先帝。臣妾本来万万不敢私自前来内廷，只是，只是今日是先帝五周年忌日，臣妾思念先帝，才求了成公公，放我进西暖阁，怀念先帝。臣妾没有资格去先帝的灵位拜祭，平日只能在自己的屋子里点几支香， 备些瓜果鲜花… …”说到这里，她低声痛哭起来。一边哭，一边续道：“求殿下不要责罚成 公公，都是臣妾一人违反宫禁，臣妾愿受责罚。”说着磕下头去。

太子听得呆住了。他喟道：“原来如此。难得你也… …你也记得父皇的忌日。”淑玉听他口气温和，一颗心跳得稍微缓了一点，低声泣道：“臣妾无日不记着先帝。”

太子良久无语，然后低低叹了口气，说道：“你们去吧，以后不要再私自前来。成荣，这次 的事我不追究，下不为例。”成荣本来以为自己最少也得吃一顿板子，闻言大喜过望，连忙磕头如捣蒜，谢恩不迭。淑玉也非常意外，但她不敢多说，拜谢了太子，低头带着珍儿匆匆走了。

太子屏退成荣和从人，独自走进西暖阁，在尘土味和霉味中闻到淡淡的香火味，心知刚才淑玉所言不虚。他在书桌旁的椅子上坐下，目光扫过桌上的笔墨纸砚，又想起当年父亲惨死的一幕，心里仍涌起剧烈的酸楚，他喃喃道：“父皇，五年了。”

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十三年后。这一日淑玉正在院子里浇花，忽然门口来了一小丛人。为首的是一个陌生的内侍。他打量了一下淑玉，面无表情地说道：“圣上有旨。”

淑玉慌忙跪下，心里七上八下，不知道新登基的皇帝怎么会让人给她传旨，这些年，她早已默默无闻。内侍并没有拿出什么卷轴，只是说：“圣上口谕，准隆安帝才人淑玉每年前往先皇陵墓祭拜一次。钦此。”

淑玉呆住了，过了片刻才想起谢恩。内侍走后，她慢慢站起身，脸上露出一丝微笑，眼睛里是无尽的寥落凄凉。