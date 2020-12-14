曾几何时，看着整天戴耳机的年轻人暗自摇头：到底在听什么这么摘不下来。





也读过一些文章，分析为什么有些人整天戴着耳机。看到过的一个说法是所听的音乐/声音会在心理上产生一个泡泡，把人从周遭的环境中隔离开来，形成一个安全熟悉的心理空间，行走在自己的世界里。（文章出处不可考，所以也可能是我杜撰的。）





按照“人类的本质是真香”这条定理，我现在没事就（有事也）戴着耳机，一点也不奇怪。





我的这个心理泡泡，叫做“广播剧”。





广播剧不是新事物，从前没有电视的时候就有广播剧。那时候还有评书和电影录音剪辑，都是很让人入迷的东西。还有孙敬修老爷爷讲的《西游记》故事，我到现在都能一句一句想起来，音色语调丝毫没有淡去。《三国演义》《隋唐演义》《岳飞传》评书都曾经是让我长在收音机前不挪窝的好东西。声音的独特魅力在于它给人的无穷想象空间，与文字各有千秋。





然后毫无征兆的，三十多年后我又掉进了广播剧的大坑，是那种一脚踩空一头栽入甘心躺平目前没有迹象想要出来的大坑。（在此感谢我友王老师的勾引）





在《纳尼亚传奇》第一册，讲到有一个池子，人跳进池子里，每回都会去一个不同的世界，我有时打开猫耳，会想起那个池子，觉得猫耳里面就有一个一个完整的绚丽的色调不同的世界。





下面记录一下我个人从今年五月开始听过的几个广播剧，算是整理心得，以免以后忘记。排名在质量上没有先后，主要是按听的顺序来。我孤陋寡闻，如有幼稚之处，见笑了。（提醒：可能会有微量剧透，我尽量注意避免。另外这些剧多数是耽美剧，不喜请止步。谢谢。不过其实它们的制作真的很精良，绝大部分感情戏也都处理得优美得体，不涉猥琐。再说，也有不是耽美的。）





全文共一万三千字左右。





《杀破狼》

其实《杀破狼》是我听的第二部广播剧，之所以放在第一个说，是因为觉得如果有朋友要我推荐广播剧的入门剧，我会选《杀破狼》。





首先它算是猫耳最早的耽美商剧之一，也是最早的名气最大的商剧，没有之一。





由于制作得比较早，它的后期相对比较简单，配乐比较单调，每集剧本的起承转合尤其是转场比较不那么讲究。后期单薄使得故事的蒸汽朋克设定没有完全表现出来，个人感到比较遗憾，因为紫流金、机甲、玄鹰、海蛟和玄铁营等等概念非常带感独特。希望有朝一日的动漫版本会把这一块做出来（电视剧就不指望了）。





正因为它的配置相对朴素，所以做为入门剧，不会起点太高，接下去听别的剧还会有惊喜，循序渐进。然后，千万不要以为我不待见它。恰恰相反，我很喜欢《杀破狼》，因为它的CV表现非常出色，高水准的演出使得制作方面的瑕疵显得没有那么重要，整个广播剧还是自成一个小宇宙，吸引我一遍遍回头重刷。





一开始是为了魏超老师氪金的。他在剧中演隆安帝李丰，戏份虽少却很重要，演得更是无一处不妥帖，最喜欢临终遗言那场戏，以及李丰顾昀雪夜激辩，听得人手心出汗。那场戏也让我开始对杰大刮目相看（原谅我当时对配音演员的认知很少，不识泰山），没办法不喜欢飒爽高洁又隐忍温柔的顾大帅。与此同时天翔的长庚越来越让人牵挂，这个角色的年龄、心理和行为跨度很大，并且一直在黑化边缘游走，可他一步步让你为长庚着迷，就像长庚能随心所欲地让人成为他的脑残粉一样。城破之吻和乌尔骨噩梦是我最喜欢的两场戏，作者写得好，天翔和阿杰演得好。与此同时，郭浩然演的沈易，苏尚卿演的曹春花也凸显出来，都是戏感十足，百听不厌。





总之，《杀破狼》广播剧呈现了原文的大部分精华，人物塑造精彩，长庚顾昀之间的感情表现得十分缱绻，虽然剧的分级十分无邪（全年龄），但感情戏是完美的。最后还要提一下这个剧的旁白。通常广播剧比较少用旁白，旁白用得多会显得编剧没有做工。《杀破狼》有旁白是它的“古早味”的一个体现。我个人对旁白不反感，不过的确更佩服不用旁白，而是用其他手段表现故事的广播剧。





全剧共三季。





第一季12集。个人最爱第９集，顾大帅亲自到江南抓儿子，既好笑又动人。





第二季18集。个人最爱第８集，皇帝和大帅吵架，两位配音大佬火花劈里啪啦；第１８集，大帅吹笛子，和“我的将军啊，历代名将有几个能安安稳稳卸甲归田？”





第三季28集。个人最爱第２集，乌尔骨噩梦天翔演得实在太好了；第２８集，李丰临终遗言，疼死我。（还因此写了一个同人给李丰。）





四集番外。个人最爱《行到水穷处》，很关键的情节，大帅太让人心疼，陈家二公子后来怎么样了？





少许花絮。





主题曲一首：《月若流金》（好听程度：5/5）





海报：大部分剧集共用一款海报。两集番外有自己的Q版海报。





预告：开播前有一个预告（精彩程度：4/5）





我的评分：8/10（分数主要扣在制作方面）





《魔道祖师》

这是入坑的第一部剧。入坑即深陷，因为《魔道》是目前所有广播剧的顶峰。





做为初次听广播剧（现在的广播剧跟40年前的很不一样）的小白，一开始纯是去听故事的。那正是疫情最严重的五月份，大家都蹲在家里，我养成了晚上九点半以后在邻里跑圈的习惯，一边跑一边听两集《魔道》，觉得跟听有声书没什么区别。





然后在第一季第四集遭遇《招魂》。至今记得那种听觉和心灵像被招的魂魄忽然被唤醒的感觉，蓝湛和魏婴（南一先生和囚牛老师）的古琴与笛子合奏带着强势振奋的力量，让一直偏向欣赏视觉和文字的我，多年来又一次注意到耳朵（和耳机）的重要性。所以《魔道》对我释放的第一道魔法是那首1分钟21秒的《招魂》曲。





接下来是在弹幕的提醒之下，捕捉到了第一季第三集蓝湛听到《忘羡》之后匆匆跑来的脚步声，于是忽然注意到蓝湛这个角色看似平淡冷静外表下的汹涌暗潮，enter魏超老师和他的“嗯“和喘息。一开始我还说“配蓝忘机那个演员不错”，两天后这种说法就永远从我的词典消失了，代之以“给魏老师跪下”，“魏老师太厉害了”，“日常表白魏老师“… …





魏超老师真的太厉害了。（下文讲配音老师的时候再集中放彩虹屁）





然后路知行老师太厉害了。（彩虹屁待后文）





说回剧集。《魔道》最让我心折的地方是它海量的严丝合缝的细节。无论是剧本、台词、表演、后期、配乐、海报、主题曲… … 这个剧的后期细节，值得反复推敲不断发现。随便举几个例子。第二季第十一集玄武洞，魏婴发烧了胡言乱语，埋怨蓝湛不陪他聊天，嚷嚷着江澄要在就好了，这时书里有写蓝湛不高兴，狠狠地捅了一下篝火，把树枝捅出了剑意，广播剧在魏婴的嚷嚷声里，有明显的树枝捅火的音效，和不太明显的蓝湛的一个“哼“。还有第三季第十三集观音庙，魏婴的笛子被箭射破，掉在地上，这里在一片箭矢声里，的确有一个破竹子掉落的空空的声音。以及，蓝湛魏婴合奏《安息》安抚鬼手的时候，一定会有古琴放在桌面上或其他平面上的声音，甚至每次是笛子先奏还是古琴先奏，都是符合故事情节的，一般情况是古琴先奏，但是蓝湛第一次醉酒之后的《安息》合奏，是笛子先奏，古琴慢了两拍才跟上，低调地表现蓝湛仍然心神不定。这只是我随便一想想到的例子。





《魔道》的音乐非常精湛，不论是推动情节还是塑造人物，都是不可缺少的精髓。《招魂》《安息》前文说过了（魏婴假装乱吹那部分逗死个人），此外还有大量的主题音乐：《忘羡》及其变奏笼罩全剧；莲花坞、金麟台和云深不知处的主题曲一出来，眼前就会鲜明地出现这些地点的场景；射日之征时磅礴的配乐；带动关键剧情的《乱魄抄》旋律；吃人堡《问灵》一段，古琴的叙事作用发挥得淋漓尽致，听得人心旷神怡，果然是姑苏蓝氏神技；魏婴蓝湛谈恋爱的时候有欢快的、滑稽的、温柔的、伤心的、惨烈的背景音乐，以及旖旎的叙事“性”琴笛play… … 啊！五音令人心甘情愿耳聋啊！！！！（由此剧知道了天才笛子手囚牛老师。）





《魔道》的剧本经过精心打磨。基本上每一集都有起承转合和高潮点，叙事有层次，节奏舒适，转场自然，线索明晰，人物的OS很克制（极端例子蓝湛，一个绝无OS的男人，始终沉得住气，不发一丝多余的气息），即使OS较多的魏婴，也尽量处理得不显累赘（路老师的演绎救了很多OS，因为，路老师说话是不可能不好听的）。每集的剧本不以时长为标准，而是遵循戏剧冲突的弧线，因此有第二季第一集义城篇高潮集的５０分钟的时长。我发现的时候都惊了。也常常有番外篇的时长超过正剧的情况。但并不是说短的剧集就不好了，第一季的小剧场《没有》，１分０５秒，我至今仍认为它是最精妙的一个小故事。





《魔道》其实是个很悲惨的正剧，很多集的剧情都是所谓的“刀子”，即使那些表面上比较甜的剧集，听完三季回头一想还是刀子，真正甜的集数不多，在这种情况下，它的播放量还是一骑绝尘，是猫耳镇站之剧，固然因为这个IP的衍生做得成功，粉丝基数巨大，但剧集本身过硬的质量绝对是关键因素（我本人就只是广播剧的粉丝），即使是刀子，也令人甘之若饴，悲剧一旦做对了，力量无穷大。





再说说海报吧，每一集一张封面海报，贴合本集故事，绝不偷工减料，有的集数还有多过一张的海报，比如第三季第一集，中途初吻发生的时候就换了海报。《糯米粥》小剧场，每个人物打了分数，海报上就会出现那个分数，至少有五张海报。连花絮都有十分可爱切题的海报。整个剧集一共有90张左右海报。





种种迹象都说明，《魔道》广播剧的核心制作团队有爱。他们对于这个剧的要求比任何粉丝都高，因为他们自己就是最狂热的粉丝。我一个细节控，至今没有在这套作品里找到什么大纰漏。他们在原作的基础上构建了自己的魔道宇宙，其细心和精心程度甚至超过作者。他们对于还原和拓展故事的贪心也早就超出了商剧对顾客需要交代的范围。实名跪拜监制括号君，编剧六音，后期欣桐和导演图特哈蒙。都是神人。我本来对《魔道》IP只是路人粉，现在是《魔道祖师》广播剧的脑残粉。





有这样的制作和打磨，声优们的付出得到了最好的回报。这个剧几乎每个角色都出色，每个声优都表现优异。魏婴蓝湛是两座奇诡高峰，江澄、思追、景仪、金凌、师姐、金光瑶（啊金光瑶）、薛洋、阿菁、蓝曦臣、金子轩、晓星尘、苏涉… …连没有名姓的店小二老板娘路人和尚走尸怪兽，都无比妥帖。比如金子勋这个人物，我后来了解赵毅老师之后，惊讶地发现金子勋是他演的，怎么没有印象？回去听了一下，还是觉得金子勋平平无奇，转念一想，对啊，金子勋的特征是什么？平庸啊。没有留下印象就对了。编导牛逼，赵毅老师牛逼（因为赵老师想让你记住他的时候，简直不费吹灰之力）。





全剧共三季。





第一季12集正剧。个人最爱第4集（因为有《招魂》，还有，真的听出了含光君的高兴）；第8集（羡羡掉马甲，蓝湛一声“魏婴”，我的眼泪就下来了）。





第一季还有2支预告、7个小剧场、2个番外、3个花絮、2支铃声、《何以歌》和《招魂》、《蓝氏家规》和《蓝忘机哄睡》、3个主创主役FT，以及其他一些小福利。很难从这里面选出最爱，因为都很棒很精彩。比如番外《畏犬》，第一次听的时候被路知行一气呵成的怕狗尖叫惊得目瞪口呆。《哄睡》至今仍是失眠时的救命利器，听了就会睡着。FT内容详实，笑到头掉（名言~~路老师：这个剧是个正剧啊。魏老师：车都在我这儿呢。）





第二季16集正剧。个人最爱第11集（玄武洞真的非常非常精彩，各种元素都完美）；第14集（恭迎夷陵老祖魏无羡！可能是在这里死心塌地爱上路知行的，但也可能是在别的什么地方就意乱神迷了，总之路知行我永远的神），第15集（三个音乐学神推论案情，太迷人了）





第二季还有1支预告、9个小剧场、2个番外、4个花絮、《忘羡》、《枕腿》和《魏无羡哄睡》、4个主创主役FT，以及其他一些小福利。最喜欢的小剧场是《纸团》，花絮都喜欢。对我来说，《枕腿》比《魏无羡哄睡》更催眠，不知道为什么。





第三季17集正剧。个人最爱第10集（跳树与金丹真相）；第13集（观音庙，一开始是当作甜剧听的，听得越久越觉得是整个剧最让人泪流成河的一集）；第17集（结局实在是太完美了）





第三季还有1支预告、13个小剧场、4个番外、7个花絮、《人间纵我》、3个主创FT、4支铃声、以及其他一些小福利主要是配乐片段。最喜欢的小剧场是《云梦少年》，花絮都喜欢。番外《云梦》是甜文里的翘楚，甜而不腻（其实好的甜文很难写）。值得一提的是，这个剧去年就完结了，但是今年十月底魏无羡生日那天居然又释放了两个花絮三支配乐。





主题曲三首：





《何以歌》（好听程度：5/5；超级难唱，节奏适合跑步）





《忘羡》（好听程度：5/5；超级难唱）





《人间纵我》（好听程度：4/5；超级难唱）





海报：每一个音频都至少有一张海报。





预告：4支预告（精彩程度：5/5）





我的评分：20/10（在猫耳买《魔道》三季大概100人民币不到一点，这辈子买过的最物有所值价廉物美的文创产品，没有之一）





艾玛终于写完《魔道祖师》了。让我喘口气。





《默读》

听完《魔道》之后，彻底沦陷在魏超老师的声音里。做为一个资深花痴，我知道该怎么做。顺着魏老师的作品表，先解锁《杀破狼》，上文已经说过。另外我这个人不管看片听剧，只要有原文都会先去找原文来读，从《魔戒》那会儿就是如此。于是顺便解锁Priest，读了她的几部作品。《默读》顺理成章就是下一部剧，魏老师又在里面演重要（台词却不多）的角色。





对我来说，《默读》很慢热。第一季由于有魏老师，很快就听完了。然后就被我放在了一边。第二季至今没听，因为做为母亲和老师，虐童的案情线实在不敢听，看文的时候已备受煎熬。第三季和第四季是因为《杀破狼》越听后劲越大，想听更多天翔的表演，才去解锁的。然而对于案情，还是不太能深入理解，看文时就觉得剧情写得太满，且多数靠对话推进，节奏不太顺畅。广播剧其实在编剧和后期方面做得很好，但我就是兴趣不大，是我的不对。





《默读》第一季正剧首播是2018年7月，两年多以来它的文本和制作越来越好，声优对人物的呈现越来越准确，越来越有默契，最终说服我这个对刑侦题材不太感兴趣的听众，全面接受了这个剧。也因为广播剧的形式消解了原文铁板似的行文，更容易理解。





两位主役刘琮和杨天翔非常厉害。可以说是他们两位引导着我重新认识了骆闻舟和费渡。尤其是费渡，天翔从第一季到第五季，贯彻了他对人物的理解：费渡固然是个狠人，但也是一个有心理疾病的病人。从这个角度，他的费渡不再是我印象中的霸道总裁杰克苏，而是有来龙去脉的生活中的某一个人，这样我才愿意去理解他喜欢他。





现在完结季第五季已经接近尾声，这个广播剧做得既饱满又简洁，后期丰富精湛，精细程度跟《魔道》有得一比，每次汽车发动听到打转弯灯的背景音（车子发动从路边停车位开出来时的确是要打转弯灯的），我都感动于后期的用心。除了两位男主，其他的配角如陶然，肖海洋，郎乔都有血有肉，本来完全没有注意肖海洋，可是广播剧里他的成长弧线清晰动人，而且喜剧效果都出来了。各个案件的受害人也都不是工具人，凶手也各有特色。每季的boss都是声优大佬担任，人称“默读豪华反派套餐”。





729大佬阿杰演了宠物猫骆一锅，是全剧的亮点。阿杰太厉害了（彩虹屁待后文）。





全剧共五季。





第一季10集正剧。个人最爱第９集，刘琮和魏超飙戏。





另有1支预告、2个小剧场、9个花絮、1个FT、主题曲《以沫》





第二季11集正剧。另有1支预告、1个圣诞特别篇、1支铃声





第三季13集正剧。个人最爱第8集，骆闻舟开始发现费渡家地下室的秘密；第12集，费渡调戏骆妈妈，翻车；被骆闻舟带回家，晚上又翻车。特别可爱。





另有1支预告、2个小剧场、主题曲《星港》





第四季16集正剧。个人最爱第10集，费渡艰难地承认自己喜欢骆闻舟，很动人。





另有1支预告、3个小剧场、11支铃声





第五季22集正剧。目前个人最爱第11集。大刀，费渡被逼回忆童年惨痛经历。杨天翔你干脆杀了我算了。





目前另有1支预告、1个最终季回顾，2个小剧场、2个花絮，官方说还有6个番外。





主题曲2首：





《以沫》（好听程度：5/5，贴切到爆哭。非常难唱）





《星港》（好听程度：5/5，贴切到爆哭。非常难唱）





海报：





第一季正剧共用一款海报。主题曲、小剧场和FT有各自的海报





第二季正剧有两款海报。圣诞特别篇有自己的海报





第三季正剧共用一款海报。主题曲和小剧场有各自的海报





第四季正剧预告和铃声共用一款海报，第16集有自己的专属海报。小剧场有各自的海报





第五季正剧目前为止有两款海报。小剧场有各自的海报





预告：每支预告都很精彩。





我的评分：10/10（高水准之作，精彩工整）





《铜钱龛世》

这部广播剧是顺着路知行老师的作品表找到的，而且后期和编剧是做过《魔道》的欣桐与六音，就听了起来。





这个剧的故事相对比较简单，不像《魔道》那样是high drama, 不像《杀破狼》布下家国庙堂大局，也不像《默读》案中有案，不到最后几集不知道大Boss是谁，知道了也不明白咋整的。这个故事说的是一条真龙遭人陷害，被抽去龙骨龙筋，于是出发寻找仇人寻回龙骨，一路上遇到了一些人一些鬼，并且谈了一场跨物种恋爱。它是个公路片。布局虽然不复杂，但也是一个可爱的宇宙，善恶有偿，因果有报，温暖善良的人最终都有了好归宿。很治愈。《魔道》、《杀破狼》和《默读》都不是单纯的耽美言情，作者都尝试了更大的企图，但《铜钱龛世》就是个纯粹的爱情故事。这么说并不是贬义，爱情故事讲好了，也是极好的。精雕细琢的缠绵场景它不美妙么？





《铜钱龛世》最出色的地方是它精致的后期、配乐、剧本改编，当然还有声优。每一集除了剧情以外，还有很多值得琢磨回味的元素。通过这个剧，发现了宝藏男孩赵毅老师。另外苏尚卿、钱文青、姜广涛和图特哈蒙都有出演，满眼都是熟人。





《铜钱龛世》里面有一集需要单独拿出来讲一下。第二季第九集。如果有一个给广播剧评奖的奖项，那么最佳单集气氛渲染奖必须给这一集。最凄美死亡场景 (Best Death Scene) 也必须给它。这一集动用声音、音效、回忆、文本、音乐、甚至画面，将某一个人物的牺牲场景层层推至高光高潮，把人虐得死去活来，通体舒泰。从路知行的龙啸，到赵毅的人生八苦，从山河将崩的威猛，到爱人逝去的哀吟，没有一处闲笔。最绝的是在一个以声音为表现主体的作品里，制作团队居然成功地让海报成为叙事的辅助手段，关键时刻将彩色图画渐变成黑白，创意的灵活让人拜服。这一集的每一秒都高能。





有朝一日，想拥有《铜钱》的音乐原声，都太好听了。当然还有《魔道》的原声。





听完这个美好的故事，会想象真龙与和尚还行走在我们中间。嗯，写着写着正好打雷了，是薛闲在天上快乐打工吗？





全剧共两季。





第一季15集正剧。个人最爱第8集，薛闲能够恢复龙身飞上天的时候开心死了，飞到一半又掉下来的声效特别可爱。陆廿七和陆十九又特别让人心疼。





另有1支预告、4个小剧场、2个花絮、2个主役FT、2个铃声、主题曲《一吻无恙》、主题曲伴奏、主役版《一吻无恙》。小剧场都非常非常可爱，花絮也有章节名和配乐，赵老师和路老师合唱的主题曲异样温柔。FT笑破肚子。





第二季11集正剧。个人最爱除了第9集，还有第3集（路知行好家伙！）和第6集（一同看日出时的配乐太美了，以及“你怎知我不在意”）





另有1支预告、1个番外、4个小剧场、6个花絮、2个主役FT、主题曲《许你无涯》、第九集配乐《一吻无涯》（这曲子悲伤的啊，听着眼泪就掉下来了）。其中玄悯大师诵经那个小剧场也是催眠利器。





主题曲2首：





《一吻无恙》（好听程度：5/5，旋律特别上头）





《许你无涯》（好听程度：4/5，其实听久了也很好听）





海报：





第一季正剧有四款海报。主题曲、花絮、小剧场和FT有各自的海报，可爱到不行。





第二季正剧每集都有自己的海报，切合本集内容，风格多样，笔触美妙。主题曲、花絮、小剧场和FT都有各自的可爱海报。第9集动用了将近20张海报。





预告：每支预告都很精彩。





我的评分：10/10（玲珑精巧，值得细细赏玩。）





《天宝伏妖录》

又双叒回到跟着魏超老师买的广播剧了，他又双叒演一个重要但台词很少的角色，把我诳进来，他出现了十分钟说了几句话就不见了。





《天宝》的构想我很喜欢，以盛唐气象为背景，创造一个充满妖魔鬼怪的绮丽的宇宙，让李白李龟年杨贵妃杨国忠唐玄宗出来溜达溜达，对于作者来说，一定很兴奋吧。不过做成广播剧，漫天神魔打架的场景真的很难表现。《天宝》剧组做得很用心，剧本精心构思过，对原作有大胆的取舍；后期非常华丽，配得起盛唐的排面；整体气质很符合原文，一点点中二加很多热血浪漫（咳咳）加很多悲悯伤感。就像主题曲里的四句诗所奠定的基调（生者为过客，死者为归人。天地一逆旅，同悲万古尘）。





然而如果没有看过原文，想来还是会有点懵吧（我当然是看过了哼）。





最喜欢《天宝》广播剧的是它的歌曲和音乐。对主题歌一听钟情，百听不厌。听到《春江花月夜》扑通一声跪下，现在都不想起来。别人通过《魔道》动画片喜欢边江，我不是，我是因为他唱的《越人歌》而喜欢他的。阿泰角色曲《乐园》和莫日根角色曲《月夜》也都非常好听，《月夜》而且是蒙语歌，真是给跪了。我果然更喜欢莫日根和陆许。





目前它出了三季，大家在等第四季，说是冬天会出，现在已经是冬天了。希望第四季能顺利做出来，不然很可惜，魏老师在第四季会多一些戏份。也希望鲤鱼妖赵子龙化龙成功。只要做出来，我一定会买。





全剧共四季。





第一季正剧13集。个人最爱第1集，因为我魏老师出现在第一集，还买一送一多一个刘琮老师。





另有1支预告、主题曲、定档片花和1个花絮、插曲《乐园》





第二季正剧12集。个人最爱第12集，长史和小孔雀吵架那段戏是真的好。





另有1支预告、8个小剧场、2个花絮、1个FT、《春江花月夜》及其伴奏、《月夜》、《雪原双骑》配乐





第三季正剧17集。个人最爱第8集，苍狼白鹿主场。我赐你白昼的温暖，我赐你黑夜的安宁。（我能感觉到苏尚卿在渐渐走进我心里。）





另有1支预告、5个小剧场、5个花絮、2个铃声、《谁是卧底》游戏





第四季：目前有一首《越人歌》，温柔婉转得一塌糊涂。





主题曲一首：《天宝伏妖录》（好听程度：5/5，超级难唱，女声没法配上它的key，但适合跑步）





海报：第一季有三款海报。第二季正剧有一款海报，小剧场和插曲有各自的海报，都很可爱。第三季的正剧用一款海报，小剧场和铃声有各自的海报。





预告：每集各有一个预告（精彩程度：5/5）





我的评分：9/10（分数扣在某些剧集的各层声音还是不够清晰，不看字幕弄不懂）





《普通市民历险记》

手心手背都是肉，听了（有）魏超老师的剧，必须也听路知行老师的剧。魏老师的角色常常惜字如金，路老师则相反，演的多数是话痨，所以喜欢路老师，不必像喜欢魏老师那样，总有一种“求不得”的挠墙感。路老师让人飨足，却又永远不嫌多。





《普通市民》这个剧，是很奇特的一个存在。它是路老师的原创，一手包办，自己创作自己制作，所以我一开始是带着宠偶像的心情买的剧，就像去看所有Keanu（以及其他后宫）演的烂片。然而这个剧太有意思了，太路知行了，非常惊喜。





首先它不是耽美。路知行非常专业，演什么像什么，尤其擅长活泼潇洒的娇俏少年，但他本人的趣味绝对是钢铁直男（无贬义）。《普通市民》讲的是一个普通人（他自己演的）遭遇一伙外星人，被当作了某种实验的小白鼠，能够穿越到不同人/生物的脑子里，经历那个人/生物的一段生活。就是这么一个故事，不是言情，听起来也不是很新颖的脑洞对吧？





但是，它带着鲜明的路知行的印记，各个人物创造得非常鲜活，这是最让我惊喜的地方。也许本身是配音演员，路老师写的台词都是“人话”，很精彩的口语，有时略有一点水，但是绝对是接地气的人话。这真是太舒服了。听花絮，会发现他也乐意听取各位演员的意见灵活修改台词。因此，虽然故事点子似曾相识，但是各个角色演绎出来，质感很好，普通市民跟每个“寄主”的互动也各不相同。很多时候，只是听对话就笑掉头。





于是这个剧的第三个特点就是无所顾忌的疯狂幽默感。路知行的笑声能驱散乌云（这不是夸张），他在这个剧里充分自黑自嘲，半点也不拿自己当回事，玩得非常任性开心，热衷于制作后期，后期十分牛逼。情节喜欢打打杀杀，很多笑点很无厘头，每集的报幕各种搞怪，还在付费集里给这个广播剧打广告，全然不觉得这么做的逻辑不对。可是仔细听，又会发现每个副本里都有一点悲剧内核，所以，我是觉得这个故事有点类似周星驰喜剧。





路知行在不少访谈或free talk里表示过对普通人的兴趣，比如被问到“你喜欢哪个角色”这类问题时，这个耿直boy常常不会乖巧地给出粉丝想要的答案，而是回答“我喜欢群杂，那个卖烧饼的，那个伤兵”，让人喷饭。然后听得多了，你会发现他不是在捣乱，他是真的喜欢。《普通市民历险记》更是证明了这一点，他塑造的角色大多数是小人物，他甚至没有给主角一个名字，就叫“普通市民”（粉丝们为了方便起见只好叫他“阿普”），他是真的对生活中的普通人普通状态最感兴趣最共情，他真心认为自己不可爱不会撒娇不是光芒万丈的天才。





最后，这个剧的确不适合所有人。如果你很喜欢路知行，那你一定要听这个剧；如果你是魏超、郑希、图特哈蒙、苏尚卿、刘琮、彭尧、宝木中阳、钱文青、夏侯落枫、羊仔、景向谁依等等演员的粉丝，你会发现你的偶像在剧里玩得很开心；如果你喜欢一个大男孩的脑洞，你也会喜欢这个剧。有时候，我觉得路老师在付费集里打广告是故意的，他并不希望所有人都来听这个剧（我猜的）。





全剧目前只有一季，会有第二季。





第一季正剧14集。个人最爱第1集，纯粹喜欢这集的对话，非常喜欢；有魏超老师的第6集到第10集，路老师给魏老师量身定做了一个很酷的角色。





另有2支预告（头一次听肯定很懵，听了全剧会明白的）、7个小剧场、2首主题歌及其伴奏、2条OST、2个番外、4条声展、7个剧本初体验、6个花絮、10个FT。其中番外篇《大胡子的一百万种死法》是非常出色的喜剧。还必须要说一下FT，这个剧的FT，把free talk的free发挥到了极致，跑题跑到天涯海角，聊天的地方包括餐馆和颐和园的游船，聊天对象除了演员，还有画师，聊天方式可以是喝着啤酒吃着薯片玩接龙游戏。但都非常有意思，有几个更是爆笑。非常路知行，自己既是甲方又是乙方，想怎么玩就怎么玩。





衷心希望路老师一直都这么享受工作。





主题曲2首：





《普通市民》（好听程度：4/5，80年代迪斯尼摇滚风）





《普通朋友》（好听程度：5/5）





两首歌都是路老师自己作词，《普通市民》他自己演唱，并有一个图特哈蒙演唱版本。





海报：全剧共30张左右海报，手法与风格灵活。





我的评分：9/10（分数扣在有些部分的节奏还是有点拖了。But I absolutely loved it.）





《猫鼠游戏》

前面已经把“魏老师台词少”这个事实讲得很清楚了，所以好不容易遇到这个剧，魏老师既是主役，又有正常人的台词量，自然毫不犹豫买了。





进去就被魏老师的性冷淡报幕给干翻了。这且不表。





《猫鼠游戏》跟别的剧不一样的地方，在于它试图将原文中做为背景的悬疑破案写成主体，淡化感情。原来的故事是说一个开挂的杀手，专杀别的连环杀手，他对于追捕他的联邦探员发生了兴趣，故意接近探员，以达到自己的目的。第一季利用时间线来回不断布下疑阵，细致表现案中各人的言行举止，剧本滴水不漏，抽丝剥茧，最后两集真相大白，案情都对上的时候，给人的那种恍然大悟的满足感，非常周到。在这一点上，编剧和剧组成功了。所以这是一部原文耽美而广播剧全年龄的作品。





我个人对此没有意见，原本就是为了魏老师而来，他只要多多说话，是不是在故事里谈恋爱不重要，演一个厉害的侦探也很好，似乎更好，可以听他暴力执法在线骂人啊。剧集也的确制作精彩，而且很酷很暗黑，配乐与后期包括声优们的演绎都令人满意，所有的细节都为剧情服务，但是似乎有部分原著粉不能接受。是不是因此使得第二季至今遥遥无期呢？不然魏老师咱们就把感情线写回来吧，第一季的铺垫其实也是够的。原文中的杀手男主有点杰克苏，我个人认为其实并不真心爱魏老师演的侦探，真爱的话，怎么能忍心让侦探经历那么惨烈的痛苦。不过又有点想听魏老师演绎这种痛苦。所以呢，还是希望有朝一日《猫鼠游戏》能做完，怎么改编都可以。





配音阵容包括：王凯、魏超、郭浩然、图特哈蒙、阿杰、苏尚卿、赵毅、宝木中阳、彭尧、商虹等老师。





全剧目前只有一季。





第一季正剧15集。个人最爱第14，15集，圆满填上前面的坑，线索一个不漏。这个剧的每个角色都喜欢，图特哈蒙和阿杰的角色一如既往地可爱。报幕音乐很有气氛绕梁三日。





另有2支预告、2个片段





木有主题曲，但是每集都有贴切的插曲。





海报：全剧共4张海报。





我的评分：9/10（制作团队做成了他们想要的作品，1分扣在北美的故事背景却全员京腔的一点点违和感）





《你师父我人傻钱多》

又是一个因为路知行而盲氪的剧。这是个可爱的小故事，校园言情，讲几个在网上打游戏的学生，挂着各种ID打boss。最厉害的当然是霸道总裁，他当然喜欢另一个对他的霸道和总裁一无所知的小可爱。希望我没有理解错剧情，因为听的时候不是很明白，一会儿游戏一会儿现实，游戏我一窍不通啊。所幸看过《Ready Player One》之类的故事，还不至于完全没有头绪，但是各种术语就有点应接不暇了。反正路老师的声音好听，他说什么就是什么。郑希老师也好听，他说什么就是什么。整个故事都有点沙雕，沙雕风一直延续到最后的FT，老师们都太好玩了。





一客夏日甜美冰淇凌。





全剧一季完。





正剧10集。好像没有印象特别深刻的集数（捂脸）。这个剧像一条浅浅的小溪流过我的时间，没有留下痕迹。





另有2支预告（预热预告是路老师用大力丸广告音做的一个游戏广告）、7个小剧场、1首主题歌、3个番外、5个花絮、1个FT。





主题曲1首，好听程度：5/5，歌词好沙雕，但是旋律非常好听，适合跑步。





海报：全剧共14张左右海报，浅色调可爱风。





我的评分：8/10（没有给满分主要是因为我自己没有从这个剧感悟到更多的东西）





以上，就是我听完的八部广播剧。《魔道祖师》是第一梯队，其余的是第二梯队，都是从魏超和路知行延申出来。目前在听的就算第三梯队，不一定是跟着魏路二位听了。

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最后聊一聊配音老师们。江湖传言是对的，配音演员都是妖怪！！！！想当初《魔戒》里说沙鲁曼的声音有魔力，能够蛊惑人心，我虽然认可这个设定，Christopher Lee爷爷的声音也的确有威力，但对这个事情并没有切身体会。现在有了。





最先发现的是魏超。演蓝忘机的难度很大，但是他把“台词极少”这个劣势，转成了每个“嗯”都弥足珍贵的优势，让你恨不得顺着耳机线去抠他的每一丝气息。他就有这么厉害。《魔道祖师》观音庙表白一场戏，同样的台词，由魏无羡说出来是明朗坦白热烈，而蓝忘机重复一遍，就充满深沉的痛苦和克制了一生的爱欲。他的本音清澈沉稳，他的感悟力超群，塑造的每个人物都非常妥帖，既可以是《猫鼠游戏》里有点痞的机敏侦探，又可以是《天宝伏妖录》里镇定威猛的大鹏鸟青雄大王，在《天宝》主题曲里只念了一句诗，就让整个氛围急转直下蒙上阴影。还可以是《杀破狼》里平庸刚愎又令人同情的皇帝李丰，我听到他第一次在《杀破狼》里出场的时候，惊讶于他把李丰演绎成一个普通的带着贵气的公子哥儿，但是细一想难道李丰不是么？后来他才一步步塑造李丰的多疑自负、刚愎自卑，到最后则是彻底失去对局面的控制，彻底怀疑自己，成了时代与权谋的牺牲品。他还配过无数奇奇怪怪的电视剧角色，很多你根本听不出是他，会以为就是演员自己在说话。很长时间以来他的名气不如别的一些配音演员，不是他的活儿不好，而是太好了，好到（看似）没有特色，好到隐藏在角色后面。





路知行其实前面在讲《普通市民历险记》的时候已经吹过一波彩虹屁了。事实上魏无羡这个角色，我一开始并没有完全认识他的好，是听了路老师的演绎，才明白为什么他是一个人见人爱的大宝贝。因为路老师就是这么一个大宝贝。路老师对人物有极准确的把握，而且有宽广的表现领域，魏无羡这个角色全方位展示了他的实力。我固然喜欢他在云深不知处捣乱的那些好玩的戏，可真正令我动心的是他在金子轩死后，从昏迷中醒来，面对温家姐弟的那场哭戏。那场戏魏无羡情绪的起伏被他表现得淋漓尽致，从一开始愤怒绝望的哭（温宁杀了金子轩他无法面对师姐）到后面悲哀无奈的哭（温情封了他的经脉要去金麟台自首），十分饱满过瘾。和魏老师一样，路老师也绝顶聪明。他的个性十分可爱。从我对他的默默关注和观察，我觉得他是一个内向者，但是他训练自己在外向者的环境里生存得不错，并且愿意相信自己是个外向者。





其实配音演员这个职业，没有演员那么多风光。（不过演员这个行业也没有那么多风光的，有得风光的是少数人，当然配音演员就更艰辛了）他们的报酬想来也不高。正因为如此，能够在这个行业里留下来，生存下来，并作出一点名堂的演员，都是淬炼过的真金。他们身上，都有一种沉淀过的淡定，令人安心。我这里提到的每一位老师，都是如此。在为人所知之前，他们都接过很多很多活儿，配过很多很多奇奇怪怪的角色（嗯我去找来看了，看不下去的闭着眼睛听了），是他们的才华、努力和坚持，加上运气，才有今天。





最近迷上了杨天翔。如果说魏超和路知行是天才型的演员（不是说他们不努力哈），那么天翔更让人听到他的技巧。他始终稳稳地掌控着自己所说的每一句话，每一个气息。他的声音表现特点是脆弱中含着坚定，无邪里充满知性，还有一些很妩媚的不容易捕捉的东西。一个人物完整地听下来，后劲很足。长庚和费渡都是如此，你必须把每一段戏放在这个人物的总体性格中去体会，每一部分固然也精彩，但从整体来理解会更销魂。每位老师都有自己的绝活儿。





虽然阿杰还没有被我收进后宫，但我绝对很享受他的表演。他的表现领域也非常宽广，顾昀的霸气张扬，汪淼的知性谨慎，费承宇的阴鸷变态，少年严争鸣的造作傲娇，他都演得分毫不差，既有属于阿杰的辨识度，又绝对不会串戏。特别稳的一位大佬。





赵毅老师也是我虎视眈眈想收入后宫的。接触到他是在《铜钱龛世》里，玄悯大师那句“你怎知我不在意”不但一秒收服真龙，也放倒了一大片迷妹吧。不过真正让我对他刮目相看的，是当我发现他演的角色完全没有辨识度的时候。他演的每个人物，都可以做到连音色也不完全相同，不看演员表，又不留心的话，根本不会想到是同一个人演的。比如前文提到的金子勋，还有《三分星野》里的张飞，以及《猫鼠游戏》里的亚当。他们都各不相同，也跟玄悯毫不相同。这真是太厉害了。出现在花絮和FT里的赵老师，则既是个逗比，又有着顾场面的通透的沉稳。





昵称“双儿”的苏尚卿老师，听过他蛮多作品，但都不是主役，我有一个强烈的预感，等听完目前在播的《六爻》（他是主役之一程潜，杰大是另一位主役严争鸣），他就会征服我。





最后(last but not least)，要琢磨一下图特哈蒙老师。如果去看很多广播剧电视剧动画片的配音名单，你会发现图特哈蒙老师几乎是无所不在的，好吧，至少我听过看过的几部剧是这样。图大的业务能力很强，几乎什么角色都可以配，包括各种体型的怪兽，我觉得你让他配一棵大树一块石头他都能给你演出存在感。他是《魔道祖师》的配音导演，在各个FT里我发现他很有思想很实在，而且很敬业。但是，我没有找到他主役的剧，这是为什么？有一点暴殄天物啊。





好了，终于说完了关于广播剧我想说的话。如果您读到了这里，那真是太谢谢了。祝大家住在自己的泡泡里听剧愉快。





附录一：目前在听的剧

《三分星野》：听到一半。这个剧是我见过的最豪华的配音阵容，大半个配音江山都集中在这里；而且制作非常精湛，赤壁之战的剧本写得很筋道，音乐和配乐很考究。最不可思议的是，它是免费的。我只能猜想这是猫耳为了推广全年龄剧，吸引全年龄用户而做的项目。不管怎么说，这个剧是传说中的天上掉下来的馅饼。这年头，免费的好东西不多，大家不要错过。





《有匪》：听到一半。武侠的打斗和招式很难以广播剧的形式呈现。角色的塑造还可以。





《六爻》：更新到第一季第四集，在追，各位配音老师表现太出色了。尤其是郭浩然老师的黄鼠狼音（可以这么描述么哈哈）和杰大的傲娇少年音。





《三体》：这个剧在喜马拉雅，先去听了魏超老师演的罗辑的那个部分。挺好的。





《残次品》：这是唯一一个听了一季之后没有动力往下听的剧。明明原文我还蛮喜欢的。听说第三季第四季比较好了，不过暂时还提不起精神去听。





《逃离金三角》：这其实是有声书，是魏超老师念的。所以终于在这里找到了足量的魏老师。然而书本身的内容有点惊悚，等闲不敢听。喜马拉雅和猫耳都有。





附录二：将要听的几部剧

《鬓边不是海棠红》：魏超和杨天翔主役

《江东双璧》：魏超和钱文青主役

《离婚前后》：赵毅主役

《北洋夜行录》：魏超和王凯主役，路知行协役