inside的调酒房——动漫分馆

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编辑 | 删除 《大世界》：墨镜下的口号型社会

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影片第三幕开头有一段匪夷所思的大海场景。或许那宽广无垠却又微波粼粼的海面，是小张被打昏后的一个梦境吧。只有在这样的梦境里，他才能享受到片刻的宁静与迷离的向往。

 

其实，整部影片就像一片海。当那个装有100万元现金的皮包投诸其中的时候，你就会看到它掀起的层层的波澜。这些波澜从中间漫延开去，从它相关的人向不相关的人漫延开去，波及很广，但最终又被茫茫大海所平息，仿佛什么都没有发生过一样。这个皮包也掀起了很多人内心的涟漪，让他们不再平静，让他们躁动起来，就像影片中所说的，让他们产生了贪念。

 

 

凡是对这不义之财动了心的人，最终好像都没什么好下场。当然，影片绝不仅仅是告诉我们“不要有私心贪念”“要与人为善和知足常乐”的道理，而是借助这100万元皮包的小波澜，揭示出一片深沉而又无底的大海的存在。这片大海即是我们的社会，是那和媒体上你所听到、看到的不一样的社会，那里的人可谓包罗万象、却又微不足道、且都挣扎求生。

 

这是否就是我们周遭真实的社会呢？不一定，但它却是导演眼中的那个社会。影片几乎全片采用黑暗色系，仿佛导演是带着一副墨镜来观察这个社会。这副墨镜不仅过滤了颜色，而且过滤了情感，剩下的就是这些包罗万象却微不足道的人们挣扎求生的本能。当面对这些本能的时候，你跟他说“不要有贪念”其实是很无力的。

 

 

影片最针砭时弊的不是各种小人物被那100万元皮包所裹挟而生的行动，而是与这些荒唐的、非法的、罪恶的行动形成鲜明对比的、无处不在的、光鲜亮丽的口号和标语。

 

小酒店的大堂里挂着“喜迎八方客”的海报，可这里却是发生多起凶杀案的现场。学校门口悬挂着“欢迎各级领导到我校参观”的标语，但这样的学校却教育出了对学习毫无兴趣、急于辍学创业、却只能提出开餐馆这样“社会所需”职业的学生。还有那到处可见的“诚信经营”的口号，简直是在一堆堆不法商铺上空裸奔。“把青春献给新农村”的歌曲，用大跃进般的视觉元素，却成了杀马特们自娱自乐的一个玩笑。

 

 

有的口号是新鲜出炉的，仿佛字迹都还未干呢，但无论它的底色多么红，在导演的墨镜下也看不出一丝有生气的鲜亮。有的口号看得出是贴了几年了，比如一栋欧式建筑上悬挂着的“热烈庆祝大旺不动产大学……”的标语，横幅的后半部分被风吹折看不到了，但还是依稀让人联想到学校去搞房地产的现状。还有更多的商业广告标语，有的甚至写错了字，把“豪宅”写成了“毫宅”，彰显整个城市毫无文化感、只重金钱的风气。

 

就像杀手瘦皮在出发去杀人前，耳畔竟然出现了《新闻联播》那段熟悉的音乐一样，霓虹灯再亮、口号再响，也掩盖不住社会真正的状态之沉沦，这些口号与真实形成了表与里的反讽。

 

 

我们以前曾经经历过口号型的社会，到处是口号、标语、大字报，仿佛挂上这些社会就一切欣欣向荣、太平盛世了。未来，或许我们终有一天会不再需要这些涂脂抹粉般的口号，终有一天会从这种表里不一的口号型社会中解脱出来，此片就当是对它的一种祭奠吧。

 

 

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