inside的调酒房——动漫分馆

或许真的是一个民族有一个民族的审美偏好吧。比如日本的相扑，我对其仪式属性的猎奇要明显大于对其竞技属性的喜爱。再有就是西班牙的斗牛了，对我来说那简直就是残忍的心理灾难。斗牛士好似绅士般地挑逗一头公牛，最后给予它所谓的荣耀和尊敬——一剑刺穿其脑脊。

所以当影片中一群公牛甚至小公牛们都梦想着去当斗牛的时候，我是完全不能理解的。如果说一个小孩想当斗牛士，或许还能认同，但一只小牛想去当斗牛送死，这或许只能定义为无知者无畏吧。当然，我依然承认我对斗牛的这种浅显认知和审美不能主要还是文化差异所致。

爱花的公牛费迪南德，最后只能把生命交给人的怜悯来进行赌注，这未尝不是一种悲哀。影片中，它对花朵的小爱所折射出的对朋友、对家人、对生活的大爱，成功地感染了观众、感染了饲养主、感染了斗牛士，最后激发了人们的怜悯，才让它保住性命。但当我们感怀这种爱能量的伟大的时候，往往会忽视一个残酷的事实，这种爱并非必然会带来怜悯与同情的，生活中以怨报德的反例难道不是比比皆是吗？

一朵小花，为了释放出其对生活的善意与爱意，努力地开放着，既可能换来如费迪南德这般同样热爱生活的强者的喜爱，同样也可能换来无情地蹂躏和被踩扁，就像影片开篇的那朵小花的结局一样。影片鼓励观众去赞美爱花的公牛，片面强调了所谓爱的力量，其实激发的是人们的羔羊属性，天真烂漫地以为生活真美好，是披着反战和和平主义外衣给人们注射的精神麻醉剂。

凡是有关世外桃源的故事一定会有花，因为花是美好的意象。对于费迪南德来说，公牛之家是它的真实社会，而小女孩的家则是它的世外桃源。世外桃源中那铺满地的鲜花，看着美丽，实际上是一种美丽的危险，让人沉迷，让人心生向往，本质上是让人逃避，让人丧失斗志。陶渊明笔下的那些不知魏晋的人，不就是在那所谓的乌托邦世界里蜗居和逃避现实的嘛。

所以费迪南德在小女孩那里生活了一段时间以后，终将是会回到公牛之家的。当然，我希望小女孩及那恬静的世界之于费迪南德更像一个美丽的梦，最后哪怕是从斗牛场回来，它也要回到现实的世界。但显然，影片还是要把这种精神麻醉作用延续到底，不仅费迪南德回去了小女孩的家，还带着它的一群伙伴都去了。面对那迷人的山间景色，以及与公牛之家山顶的灰暗屠宰场形成鲜明对比的山顶大树，这些公牛们怕是要集体羊化了吧。

公牛们都跑了，连刺猬都跟着一起跑了，去到桃花源里生活了。不知影片导演有没有考虑到公牛之家饲养主的心情呢？