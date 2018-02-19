inside的调酒房——动漫分馆

影片中最有象征意义的一个场景是，金龟子把被小男孩装进各种瓶子里的昆虫解救出来的方式。当一个个瓶子被摔落在地、摔得粉碎的时候，你似乎感到自己心中的一些东西也被打碎了，那就是禁锢自由的那些框框。

这种把瓶子或者说把心中的禁锢摔得粉碎的场面我以前也见过一次。在我颇为喜欢的一部名为《爷爷的煤油灯》的动画片里，主人公把拖累自己无法向前的煤油灯全都打碎了。昆虫们也有一种拖累它们无法向前的思维禁锢，就是胆怯的弱势心理，它们也要通过一种颇具仪式感的方式与这种禁锢彻底告别。

可惜的是，《金龟子》并没有像《爷爷的煤油灯》那样仔细描写昆虫们的这种心理禁锢，从而也就没有让人感到当这种禁锢打碎之时应有的最大化的畅快淋漓。

《金龟子》中还有一个情节是特别重要的，就是金龟子帮青蛙王子把缠住的舌头解开的那一刻。如果说，打碎玻璃瓶是金龟子机智与勇敢的体现的话，那解开受困的青蛙王子就是金龟子善良与真诚的体现。虽然我们知道，生活中天真与幼稚只有一步之遥，理想与现实或如天壤之别，但我们还是宁愿相信金龟子的善良会打动它身边的人，甚至是它的天敌。

影片中，金龟子其实没有什么性格和心理的变化，故事描写的是金龟子身边的人、其他的昆虫们，因为金龟子而产生的变化。蜻蜓水哥从独来独往，到开始对他人有所关心；蜜蜂族群从不敢挑战强敌，到精诚团结勇敢一战。被影响的虫从一只到两只再到一群，金龟子就像一盏小小的灯，出现在它们漠然而灰的世界里，但却点亮了它们眼中那仿佛已泯然而去的希望。

可惜的是，影片过于宠溺地呵护着金龟子的正面光辉，或许是为了与“金龟子”的真人形象相配合而不敢有所负面描述的缘故，但是未经风雨的灯火是不会迸发出它最伟亮的光色的。如果金龟子不经历从相信大峡谷到这种理想的破灭，它又怎么会为再度踏上找寻大峡谷之路而坚定心智呢？如果它不意识到自己的渺小和无力，它又怎么会萌生出超越这种渺小与无力的勇敢的光芒呢？

所以，影片只是为了金龟子而金龟子，它只是一个可爱的锅盖头，只是一个单纯地相信美好并为之努力的小孩子，这种单纯虽然值得赞扬，但很难说应被鼓励。如果没有更波折的经历，更深沉的打击，更被反复锤炼而出的必须去找寻的动机，那么它将很难被铭记。

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