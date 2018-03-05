inside的调酒房——动漫分馆

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编辑 | 删除 《比得兔》：一次无比失败的改编

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就像女主贝伊的画作既有恬静的比得兔的生活，也有让人无法理解的现代主义作品一样，比得兔的CG电影也与它的绘本差之千里。我只能说，如果是电影中这只调皮捣蛋的比得兔是主角的话，它的绘本一定不会有100年的生命力。

 

这是我看过的语言最粗俗、动作最恶毒的合家欢动画，如果它还能被称为合家“欢”的话。我强烈建议家长不要带着孩子去看这部电影。影片中有大量的幻想暴力，价值观更是让人无法苟同。

 

 

一开篇，比得兔就带领其他兔子去侵犯邻居麦格雷戈家的菜园，虽然此前那块菜园曾是兔子们的活动家园，但这种偷窃与捣乱的“理所应当”感还是让人感到很不适。更别提它们的这种捣乱，直接导致了老麦格雷戈心脏病突发而去世，这时候兔子们竟然以幸灾乐祸的态度处之，人性中的善意无存。从始至终，比得都没有正式地为它们在别人家的菜园里捣乱而道歉，它最后的道歉只是关注在对小麦格雷戈与贝伊关系的嫉妒上，关注在没有为弟妹们带来好的生活上。

 

比得兔们明明知道小麦格雷戈对蓝莓过敏，它们竟然还能用蓝莓果去攻击他，打到脸上不说，还非要把蓝莓打到他的嘴里，让他过敏。这是什么行为？这和渣滓洞里那些泯灭人性的行为有何本质区别？如果说，一个对蓝莓同样过敏的小孩子看到这个情节，他将是什么心情？对蓝莓过敏难道有罪么，难道应该感到恐惧么？

 

 

我最不能接受的一点是，比得兔竟然多次把电线接到麦格雷戈的门把手上，让他遭受电击。当麦格雷戈一次次被门把手弹出三五米开外躺倒在地的时候，我真的一点也笑不起来，这是多么恶毒的一个恶作剧啊，这是善良的人会做出来的行为吗，如果小孩子看到这个情节，以为自己家的电都是这么“有趣”的事物，可以把人弹出三五米远，从而纷纷效仿的话，这是多么可怕的一件事。

 

当知道索尼要改编比得兔的绘本的时候，我还是充满期待的，但是一个好莱坞公司连最基本的影片安全性都没有解决，这是很少见的。影片让比得兔变得狂躁、傲慢、甚至恶毒、不择手段，对这个百年品牌造成了很不好的负面影响。可以说，这是一个非常失败的改编案例。

 

 

 动画影评俱乐部 inside

 

 

比得兔 Peter Rabbit(2018)

7 .6 / 5 .8

比得兔(2018)

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标签：
比得兔 绘本
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