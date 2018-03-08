inside的调酒房——动漫分馆

一个典型的公路片，却有着跌宕起伏的悲欢离合，虽然个别悲离还略有生硬之感，但合欢仍是足够暖心的存在。

一条典型的美式角色弧线，孤身一人的大雁在两只嗷嗷待哺的小鸭子的陪伴下踏上坎坷的迁徙路，从孤傲到谦逊，从自私到担当，从不懂爱人到懂得关爱。

与其说大鹏是那只被迫充当起小鸭“妈妈”的雄性大雁，不如说真正被照顾的反倒是这只“妈妈咪鸭”自己呢。虽然他曾是最厉害的不可一世的飞行员，虽然健康的他可以单独挑战凶恶的野猫，但是孤独一直是他永远无法抹去的心理阴影。这层阴影就像一个外壳，把他包裹在里面，抑制了他内心的成长。

没错，这部动画就是在讲述两只小鸭子如何充当心理妈妈，温暖一个成人，治愈一个成人受伤的心的故事。他们虽然没有有力的翅膀，没有雄壮的大腿，没有魁梧的身材，但却有着相互依偎、依赖的真实情感，有着给予爱的本能，有着大鹏没有体会过的叫做“家”的东西。所以，他们虽然弱小，甚至有些时候胆小，但是他们的情感却是不残缺的，是自信的，是强大的。正是这两只小鸭子，剥去了笼罩大鹏内心的阴影，使他真正成长成为一个成人，一个英雄。

影片最成功的地方就在于，它让大鹏和两只小鸭充分地互动，使他们的关系得以确立并发酵。这是大部分国产动画都忽视的一点。《大鱼海棠》要描写女孩和鲲的情感，却几乎没有让他俩以人的形态发生太多的故事，这个情感怎么能建起来呢？《玩偶奇兵》要写玩具对主人的关心，却一直让玩具单方面地在游戏里闯关，它们与主人之间的情感又何从谈起呢？所以至少从这点上看，大鹏与两只小鸭子之间的情感是有时间保障的，是真实可信的，也是相对饱满的。

影片的问题就在于，主人公面临的问题单调而无趣。一只永远无法摆脱掉的野猫，不仅没有丰富感，而且没有进阶性。且不说老猫自带两个性格、两种声音的设定除了奇怪以外其实没什么特别的意义，单就它小强般的不死属性就让人很反感了。

相比之下，与母鸡相遇而过夜的一段就颇有新意。母鸡让大鹏感受到一种跨越种族的大爱，虽然它的第一本能是逃避，但这颗种子还是种在他心中了。大鹏因害怕黑暗和幽闭而不敢进入山洞的描写也颇为生动，在那里他切实成为两只小鸭子“呵护”的对象了。而当他们看到山洞中奇妙的萤火景色之时，大鹏也摆脱了之前的恐惧。挑战之前不敢挑战的事物能带来的独特享受，这颗种子也在大鹏心里种下了。

其实，在大鹏不断扫除内心孤独、排斥与逃避的阴影的过程中，它会遇到不同的人和不同的挑战。影片正是应该聚焦在它遇到不同的境遇时，是如何一点一点学会真正的勇敢和关爱的，而不应该总通过一只莫名其妙的老猫来推动剧情和加以检验。