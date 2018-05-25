inside的调酒房——动漫分馆

最近看了一个节目，叫《中国故事大会》，里面有战地记者，有救助野生动物的人，有给盲人讲电影的人，他们的故事很离奇，离我们很远，但是却很真实，真实才能构筑感动。

《猫与桃花源》将场景选在重庆，却要讲述一个猫寻找迷离幻境的故事。桃花源，这三个字是多么美好的意象啊，是东方的乌托邦，是多少人求之不得的理想之地。这个故事的外表是多么高调啊，有人们喜爱的宠物，还有神奇的中式向往，但是唯独缺少了一点，那就是真实。

小猫斗篷是一个不真实的角色。和追求安逸甚至是喜欢逃避、但却不遗余力地爱着斗篷的老猫毯子相比，斗篷简直就是被臆造出的一个完全功能性的角色。虽然它是最活泼的，但实际毫无生气。它寻找妈妈的动机非常突兀，因为影片并没有揭示出它多么需要母爱。它能造出飞行器的设定毫无道理，因为影片并没有给我们多少它是猫中爱迪生的铺垫。它张口闭口桃花源更是让人感到为赋新词强说愁的造作，因为小小年纪的它能对桃花源产生怎样有深度的向往呢。

故事一转，一个巨大的玻璃工厂出现了，阴森恐怖吓得小孩子哇哇叫。这个玻璃工厂是导演的一个噩梦，一个吞噬了其年轻时的天才创意与挑战勇气的循规蹈矩的工业空间。把这个噩梦形象化本来并无不妥，但是放在猫和桃花源的故事里，作为小猫寻找母亲所在的桃花源的障碍物，就显得是一种缺乏真实感的混搭。因为小猫找寻亲情与工厂主人找寻初心，简直风马牛不相及。

影片唯一具有真实感的讲述，可能就要算是那个酒吧和那一群中年大叔了。它们的生存状态让人对现实生活浮想连篇，周华健的歌声更是给这个小生态带来了十足的韵味。其实这些人最好的生存状态或许就是维持原样，一边品酒一边唱歌，保留着心里的秘密，享受着他们自己那种酒与愁相结却又相解的生活。你又何苦把这群人拉入那片万般美好的桃花源呢？这些有着深沉故事的大叔们在桃花源，反而不美好了，反而万劫不复了，连喝酒都不香了啊。

更不用提那些充当打手却又莫名奇妙“早不想干了”的浣熊，和那明显模仿《疯狂动物城》的三只食草哺乳动物，无论与影片的进程还是与影片的主旨都格格不入。

从片首的合家欢属性，到了酒吧那完全成人化的对白，再到玻璃工场时不常给予观众的惊悚之感，太多想表现的东西揉在一起难免不会成为一锅粥。影片的主题最终也在毯子和斗篷的家庭亲情、玻璃厂设计师的事业初心、以及酒吧里那些歌手淡如水的君子之交之间切换游离，几个好点子碰在一起不一定还是个好点子，因为它们没能彼此构筑真实。

不真实，这就是影片给我的最大感受，因此当那艘玻璃船穿越湖底隧道要进入桃花源的时候，我或许会随着音乐感到激动，但是却不感动。当桃花源的美景真正出现在眼前的时候，我会在心里默念一句“おつかれさまでした”（您辛苦了），但是这番美景又能带来怎样的心灵启示呢？

或许有人会说，动画本来就是充满想象力的，本来就是不真实的啊。诚然如此，但这种想象力是为了让人明知为假却宁愿信其为真，就像《寻梦环游记》中想象的菊花生死桥连接的是家人间彼此永不泯灭的牵绊，最终还是要回归真实感的。《猫与桃花源》想象了很多，也高调地摆了不少POSE，但没有让我产生宁愿信其为真的感受。