inside的调酒房——动漫分馆

由川村元气编剧、今井一晓导演的这部哆啦A梦电影新作《哆啦A梦：大雄的金银岛》，简直可以说是该系列史上最大的一场灾难。显然，这两位此前从未编剧或导演过哆啦A梦大电影的主创在一起搞出了一个不伦不类的东西，一个失去了哆啦A梦味道的、甚至违背原著精神的东西。作为藤子PRO三十周年纪念作品，虽然票房获得了成功，但实在是难称令人满意。

最大的问题就出在大雄这个人物的刻画上。影片一开始，大雄就展露出一系列极尽“奢华”的动作表演，或是上蹿下跳于小公园水泥管道之上，或是翩翩起舞（芭蕾一样的原地转圈）迎接哆啦A梦的道具。恕我直言，看了30多年哆啦A梦，我从未见过这样的一个野比大雄。

大雄应该是什么样子的呢？走在路上都可以被一个小石子绊个跟头，这是大雄。1998年《哆啦A梦：大雄的南海大冒险》（也是本片参考改编的前作）里，他趴在地上吹火苗，结果被呛得一阵咳嗽，这是大雄。他毫无运动天赋，几乎一无是处，所以才需要哆啦A梦的协助，这是哆啦A梦的一个基础性设定。这个设定不会因时间的变迁而变化，动摇了这个设定，就动摇了哆啦A梦世界观的核心。换句话说，上蹿下跳、跳芭蕾这些动作是绝不会出现在大雄身上的。显然，无论是川村元气还是今井一晓，在这个问题上过于大胆以至于超越了原著的红线。

哆啦A梦又怎么样呢？30多年来，哆啦A梦的电视片和电影有个永恒的设置，就是当哆啦A梦首次拿出一个新道具的时候，镜头要给予其特写，背景出现闪光，哆啦A梦要大声叫出这个道具的名字，音乐配合一段短促而兴奋的旋律。看《哆啦A梦》看的是什么，除了主人公有趣的性格所造成的戏剧性故事以外，很大程度上就是在看这些丰富多彩、充满想象力、反映了人性欲望的道具，而作为道具出场的惯常性设定应该是被严格遵守的。可惜，本片好像偏偏忽略了这点。当众多小哆啦A梦出现的时候，我都不知道这是孙悟空还是漩涡鸣人的技能。

同时，本片的剧情更是让人唏嘘。终极BOSS西尔弗毁灭地球的动机几乎完全站不住脚。如果不是大雄刚好那天神经质一样非要去金银岛冒险，地球都要在不知不觉中毁灭了。两个海盗手下比比和卡卡，简直是鸟山明风格的人物，根本不像哆啦A梦世界里的角色。莎菈与静香的相似，原来真的只是巧合，并没有产生任何额外的剧情延展。才是小学生年龄的弗洛克一句“我自学了机械工程”，就解释了他超越父亲的编程能力。哆啦A梦的头撞就可以把西尔弗的飞船高科技保护罩撞出裂缝。导演，您这是有多低估观众的智商呢。

最重要的，金银岛和西尔弗的飞船到底是什么关系。虽然大雄的寻宝之旅注定最后无法获得金银财宝，而是收获亲情的宝藏这个设定不错，但为什么西尔弗的飞船里会有书本故事里写到的金银财宝呢？在飞船最后消失之际，天空落下大量金币的设定，又是什么意图，向观众炫耀电影票钱我都装不下了，回赏你们一点吧。

影片距离1998年的前作在剧本流畅性和逻辑完整性方面有较大差距，好像是追光动画出品的作品一样，一切尽在莫名其妙中。经历了这样一场大冒险，小孩子们回到家对自己的父母将是怎样一种状态呢？1998年的“南海大冒险”中在片尾曲的画面中描写了，但是本作却没有描写，反倒是刻意加入了关于亲子关系的说教，这简直堪称败笔。整部影片除了大雄飞身去救哆啦A梦带个人感动以外，几乎乏善可陈。

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