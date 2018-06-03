inside的调酒房——动漫分馆

如果用一个词来形容这个片子，那就应该是“回归”。回归阿力和贝贝两个潜水艇的主人公模式，回归专注于海洋冒险的初心。在上一个世界杯年里，为了应景而设置足球主题的贴热点做法没有出现。或者如果说有贴热点的话，影片也是贴了“一带一路”这个国家战略的热点。

我觉得要旗帜鲜明地鼓励动画电影贴政策热点。这部影片多次提到海上丝绸之路，还将终极场景设置在红海。不过略有遗憾的是，影片在反映“海丝”主题时显得有些羞羞答答，犹抱琵芭，欲说还休。为什么不直接让潜艇们沿着海丝一路前行呢，为什么不在海丝的每个沿线重点城市加以停留并表现其风土人情呢，为什么不用一张漂亮的地图有底气地把海丝全线连接出来呢？

动画电影贴政策热点要有这样一种思维，就是用动画的方式把国家想传播的理念巧妙地、创造性地传达出来，而不要有这样一种思维，就是蹭蹭而已，浅尝辄止。观众不会因为电影反映了国家战略就说你假大空，而是会因为你没有很好地反映国家战略而说你假大空。抱着蹭蹭热点的心态去创作，反而还不如不做。

从创作上讲，影片很大的难度就在于怎样把此前作品中的配角们再次在本片中激活，并配以合适的任务，不让观众觉得奇怪和多余，比如鲨鱼父女、海马四兄弟等等。从这个角度看，影片做的还不错，但是我觉得《潜艇总动员》系列要思考一个问题，就是是不是以后每一部新电影都要毫无取舍地让这些角色都露面，显然应该有所取舍。

《潜艇总动员》这个IP发展到今天，已经建立起一个比较丰富的形象库，既有各色海底生物的生态文明，还有各种潜艇的机械文明。可以说到了一个十字路口上。一条路通向形象极大丰富却像空中花园失去支撑，另一条路通向形象基本稳定却着重世界观稳固。我个人建议选取后者的发展路径。

到了第6部电影，我们忽然发现，我们有点不认识阿力是谁了。我们有点忘却了它是怎么来的，它的主人是谁，它到底有着怎样的技术水平，最初要完成什么任务。本片让阿力再次进行科考任务，仿佛让我们稍稍找回了一点记忆，但那仍然是非常的暧昧与模糊。每次在剧场版里突然出现的诸如冷冻枪、防护罩这样的新设定，不会增加我们对这个世界的好奇，反倒会增加我们对这个世界的不确信感，因为它们太随意了，缺乏整体考量。潜艇的世界观如果不进行再次明晰，观众特别是小观众们就不会真正认同阿力所在的世界与阿力的英雄身份。

因此，是时候重启《潜艇总动员》电视系列片的策划了。要通过电视系列片把阿力的出身和任务找回，把它所在的世界拥有怎样的机械文明图景明晰，把它身边的海洋生物朋友的性格更加个性化。名字我已经想好了，就叫《潜艇总动员：沿着海丝之路》吧，哈哈！





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