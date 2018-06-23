inside的调酒房——动漫分馆

《超人总动员》是皮克斯2004年的一部电影，也是这家享誉全球的动画公司第一部以人为主人公的电影。此前，它们分别尝试了玩具的世界、虫子的世界、怪物的世界和海底的世界，其中虽也有人物角色出现，但大多都是配角。可以说，《超人总动员》从一开始就不同于皮克斯的拟人化世界，而是一部相对现实的作品。

毕竟，由人做主人公，还是更容易激发起观众对现实层面的思考与共鸣的。办公室老板、警察、设计师、政治家、财阀、媒体等等社会中的一切，也更容易在片中展示。一家子聚在餐桌前吃饭这样的生活场景，在两部《超人总动员》电影中不约而同地出现了。

超人一家是典型的中产阶级。家长有份正常的工作，抚养着三个孩子。这和美剧《成长的烦恼》中的那家人简直没有任何区别。只不过，在没有超人的美剧中，美国是个由中产阶级和精英阶级组成的二元社会，而在有超人的故事中，超级英雄成为美国人在精神方面创造出来并需求着的第三个阶级。超人、中产阶级（大众）和精英阶级构成了三元社会。

精英掌握权力，英雄掌握力量，大众拥有民意。这种三元社会阶级与阶级之间的关系、互相之影响、乃至人员的流动转换，都往往是刻画的重点和耐人寻味的要素。在第一部《超人总动员》中，反角小时候是个大众，后来成了超人（虽然是反面的，但是具有超能力），重点刻画的就是他从大众阶层渴望成为英雄阶层并最终变换成功的代价。而《超人总动员2》则描写了很多精英既要遏制英雄，又要依赖英雄的微妙关系。

这就是精英与英雄两个阶层之间的关系。从这个角度看，《超人总动员2》中财阀用媒体等娱乐化手段包装超人的做法就是顺理成章的了，这就是商业精英与英雄的一种利用关系。而且有时候是相互利用。当然有些精英与英雄还有合作关系，比如设计师作为文化和商业双重精英，在设计领域拥有绝对话语权，她就需要通过与英雄的合作来维系这种话语地位。

精英与大众之间是什么关系呢？总体上看，精英对大众进行控制。影片中有一段重量级发言，大概是说“如今的人们被屏幕所奴隶，大家不再走出门探究世界，也不再享受阅读独立思考，懒得发表自己的意见，依赖于超人们保护，用综艺节目和肥皂剧麻痹生活，被政客与商人随意操纵。”说的就是这种大众被精英通过媒体产品控制的关系。当然，大众所掌握的民意有时候也是精英所必须考虑的，精英总是希望民意能按照自己期望的那样的表达和发展。





英雄与大众之间是什么关系呢？英雄要用力量保卫大众，而不是保卫精英。大众对英雄的民意态度总是在认可与非议中摇摆，这也成为类似影片的惯常主题了。本片还有个有趣的层际交流出现，就是小倩和男朋友的故事。之所以这段故事比超能先生与弹力女超人的故事更吸引你的原因就在于，这是层际之间的“通婚”，就像女仆艾玛与拥有爵位的主人威廉之间的爱情一样。通婚是人们层际转换的一种重要手段，大众可以通过与精英结婚成为精英，反之也可。究竟小倩与男友的“通婚”结果如何，让我们拭目以待。

除了阶层之间的关系，阶层内部也会有矛盾冲突。比如财阀的妹妹，因为具有科技发明的超能力（超越一般大众），体现出的是一种英雄属性，她与超人一家的矛盾就完全是英雄阶层的内部矛盾。本质上说，她把超人们都战胜了的话，她自己就能独占阶层资源了。至于她找什么样的理由，其实是不重要的。超人们之间有时也会打一打，但这种冲突相比阶层之间的矛盾来说就是小儿科的“花架子”了。

所以，《超人总动员2》让我们有机会对美国的二元社会及加之假象而出的三元社会窥知一斑。但不要忘了，它本身也是一个文化产品，也是精英阶层用来控制大众的产物。现实生活中，哪有那些英雄呢？呵呵。