inside的调酒房——动漫分馆

追了十来部今年的日本春番，其中《多田君不恋爱》最令人印象深刻。

这是一部非常精巧的恋爱小品。我最喜欢的一点是，它并非每一集都在讲男女主人公多田和泰瑞莎的故事，而是还讲了多田的活泼挚友伊集院薰是怎么希望用自己的料理让多田摆脱儿时的悲伤记忆的，讲了摄影部部长杉本一与班长长谷川日向子之间的羁绊，甚至还讲了多田家的一只名为喵大的宠物猫的故事。在对周遭的描写中，多田和泰瑞莎的关系在自然的发展。

我还喜欢摄影这个让男女主人公相识的元素。把生活中的美好瞬间记录下来，最终凝聚成那一幅幅定格的记忆与永恒的情感。其实生活中也不都是美好的，也有后悔，也有悲伤，也有分离，这些东西同样被照片定格。最终，所有的东西都消化在漫漫时间中。

我喜欢咖啡店这个场景。一群好朋友不时来这里聚会，有大家的相伴，这难道不就是最幸福的生活吗？时常来光顾的爷爷奶奶，每次喝咖啡都露出和蔼的笑容和幸福的神情。能像年轻时那样，一直坚守一个习惯，或者说一直坚守彼此的相爱，这难道不就是最平凡却最美好的生活吗？总会出现的一个神秘男子，或许就是大家所喜欢的《彩虹将军》的主角演员，从这群喜欢看自己节目的年轻人中寻找到动力，同时也在暗中关注甚至帮助这群年轻人。这是怎样的一种正能量啊？

我喜欢《彩虹将军》。一个戏中戏，让影片变得如此立体。从《彩虹将军》的题材看，它其实是那种模式化的英雄片，有固定的情节走向，有标志性的动作和设定。但是模式化同时也是一种单纯而纯粹，让你明之其为假却宁愿相信其为真。当一种简单和幼稚重复千百遍后，它就不是简单和幼稚了，而变成一种有精神的东西。

当然，我还喜欢影片中那随处可见的漂亮的色彩。就像《彩虹将军》所讲述的一样，把生活中的七彩尽显了出来。时而在满开的樱花树下，时而在深邃的夜空中，时而在层次丰富的树林中，时而在灿烂的雨后夕阳里。看着这些干净的人、干净的物、干净的色彩、干净的世界，你就不自觉地从心底产生一种幸福之感。

最后，我深深地喜欢上影片的两位主角。我喜欢多田的忧郁，喜欢他不表露却胸怀大家的那种包容，喜欢他以为失去泰瑞莎时的痛苦，喜欢他对泰瑞莎表白时的勇敢，喜欢他敞开心扉时的泪水。我喜欢泰瑞莎的开朗，喜欢她清脆的声音，喜欢她的善解人意，喜欢她对《彩虹将军》亦是对自己生活的执着，喜欢她永远灿烂的笑容。衷心希望，两位请谈一场动人的恋爱吧！