inside的调酒房——动漫分馆

没有在第一时间写这部影片的评论，是因为想看看经过一段时间沉淀，到底它留在我心里的最强烈的印象会是什么。因为或许那才是剥去繁花翠叶后影片带给我的真实感受。

影片已经上映一个月了，我觉得它一直还有挥之不去的印象在脑海。无论是三个故事中米粉、时装、磁带这三个道具意象，还是亲情、事业、爱情这三个在每个人的青春中都会面对的主题。所以我觉得影片至少比一半以上看完了和没看一样、没能给人留下任何印象的国产动画电影要成功。

什么是青春呢，就是人人都会拥有但又往往会错过的那些时光与事物。比如那盒磁带吧，就是触手可及但却又精巧错过的东西。当奶奶的音容笑貌，永远封存在小星对童年那碗香喷喷的三鲜米粉的记忆中的时候，我很感动，既为他错过了与很多奶奶生命中最后的时间而惋惜，也为他永远拥有着对奶奶的思念而动容。

错过的意义就在于珍惜。珍惜曾经的拥有，珍惜现在。在《小小的服装秀》中，宋一琳虽然不再是最有吸引力的年华，但她却拥有妹妹和朋友超越功利性的支持。所以珍惜现在，比什么都重要。

这三个小故事各有所长。从意象本身来说，三鲜米粉最有文艺范儿，上海恋的磁带故事最为饱满，而服装秀最能体现人的成长。青春不只是谈情说爱的容器，总还是要关注下成长的。所以从这个角度说，我最喜欢《小小的服装秀》。她曾拥有，也曾失去，但最终找到了更重要的东西。影片把主人公的这种成长表现得很清楚。

或许大部分中国观众还都不习惯在影院里观看短片，或者是《肆式青春》这种短片的集合。亦或者，短片往往需要导演更强的驾驭能力，要在更短的时间内把故事讲清楚、把人物讲动心。影片是一个很大胆的尝试，但却并没有取得很好的市场反响。不过，我想还是应该为这种尝试叫声好。









动画影评俱乐部 inside