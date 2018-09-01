inside的调酒房——动漫分馆

其实这不是国内第一部足球题材的动画电影。虽然影片在剧情上有各种简化处理，在人物塑造上有各种不到位，在足球技能上有明显模仿日本动漫之处，甚至根本不知道“王者”二字来源于何，但它却是一个很好的胚子，改进一下会很有成长空间。

其实现在的影片已经是一只五脏俱全的麻雀了。有几个有梦想的少年主人公，虽然他们的梦想并不那么燃；有一个颇有故事的教练兼父亲，相比之下这个角色最为立体，但他最后的亲自上场实在是让人窘得无言以对；有一个野心勃勃、无所不用其极的对手，虽然他最后没有获得应有的报应；还有一群善良而单纯的观众、两个吸引眼球的解说、一个桂冠等待选手们去争夺……作为一部足球动画应该具备的都具备了。

群体项目的体育动画有个最大的难点，就是要描写为数众多的群像角色。要把每个位置的本方队员和对方队员的技术特点、性格特点表现出来。这在短短80分钟的电影中是极难完成的。这也是为什么体育动画绝大多数都是系列片的缘故。《灌篮高手》就是最出类拔萃的代表作。作为电影的《足球王者》在这方面几乎全场做了让人无法容忍的简化处理，但如果推出电视系列动画片就会好很多。

体育动画另一个核心就是梦想。我的观点是，无梦想，不体育。而这个梦想的阻力一定是还不够坚强的意志，抑或是无比强大的敌人。这个阻力一定不是自己的家庭，那样就会把体育题材做成教育题材。影片中充当孩子们梦想阻力的，总是父亲的保守，虽然他最后改变了，但这个矛盾是脱离体育梦想本质的一种对抗。要我看，父亲重拾年轻时的梦想，击败伤病的胆怯，或许应该成为一条格外重点描述的副线。

在今天的体育动漫世界中，像《灌篮高手》《排球少年》这样写实题材的越来越少了。而像《网球王子》《黑子的篮球》这种靠大招、奇招、甚至魔幻招来激发观众产生明知为假、却宁愿信其为真的消费心理的作品越发多起来。影片无疑也属这类作品，但却没有像这类作品惯常和经典的做法那样，仔细给每个人设置不同的招数、冠以不同的名称、赋予不同的特效，而是过于随意地想起一出是一出，使得本来应该是超越观众心理期待的神奇变成了挑战观众智商的烂俗。

影片对街头小混混这一小人物的描写有点出人意料，甚至有点小惊喜。它从一个侧面反映出体育能够感染人的魅力与特质。





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