inside的调酒房——动漫分馆

作为追光动画首部青年向动画电影，《白蛇：缘起》中那种破釜沉舟般的诚意深深打动了我。

那片被红彤彤的枫叶覆盖的高矮村落，那叶在万重山中划过的轻舟，那份带给人无限美好与温存的夕阳盛景，和那如诗如画的镇江街桥，让人神往，让人迷醉，让人动情。

小白与许宣从相遇、到相知、到相爱、再到转生，这个五百年的轮回，这条凝神聚力的主线，都让人印象深刻。从他们第一次撑伞起飞时各自的青涩，到那首重山、深水、轻舟之上的人生吟唱，到佛陀见证下的深情一吻，到许宣与小白“泰坦尼克号”般的离别，再到在镇江古桥上白娘子深情的回眸一望，影片刻画了很多令人难以忘怀的、颇具情感张力的瞬间。

如果我是小白，我或许真的也会被这个许宣改变，他是这么乐观，这么充满活力，这么热爱生活，这么正直，这么用心爱着、用全力保护着一个自己喜爱的人。呀，没有缺点呢。可如果我是许宣，除了小白的美貌，和逐渐感受到的善良，我到底还爱着她什么呢？这个白娘子为什么值得、或者说配得上许宣的爱，似乎应该再讲一讲。

一个好的爱情，应该让相爱的双方都有所改变，还应该让双方周围的人也都有所改变。影片希望对后者做些阐述，比如许宣周边的村民从蒙昧到觉醒，当然小白身边的小青如果能从两个人的爱情中也获得前进的力量就更好了。这种讲述的尝试已经比一般的国产动画要深刻，但似乎还可以再明确些。特别是两个人各自的改变是不清晰的。许宣的存在是如何让小白勇敢面对自己的弱点的，小白的存在又让许宣如何从一个“不妨不妨来日方长”的放荡青年成长为一个敢爱敢恨、敢怒敢言、活在当下、只争朝夕的人的。

不是特别明白为什么许宣一定要变成妖。无论是聂小倩的故事，还是白娘子的故事，人与妖的跨越种族的爱情都远比妖与妖之间的爱情要凄美很多。他们有着不同的身体能力，不同的生活背景，不同的寿命，不同的命数，而哪怕这样他们都能相遇和相爱，这种百转千回来相聚不恰恰是最感人的嘛！人，又何必非成妖不可呢？

影片中最美的一刻我认为就是当许仙捡起玉钗跑向小白和小青时，白娘子的回眸一望了。500年的等待啊，前世的因缘啊，都相交在这一刻了。这毫无疑问是小白最重要的一个动作了，应该再慢些，再慢些，让观众多沉醉一会。同时，我也在心底奢求着，如果小白和许宣的相遇也有一场类似的回眸一望，那这命运的安排感将更为强烈。

至于影片中对国师、蛇族、宝青坊三股势力的描写，既丰富了影片的副线剧情，也为小白与许宣的爱情主线增加了一个个注脚。国师的阴险、蛇族的狠辣、宝青坊的神秘，三者既有差别，又有互补。所以我们也就会稍许淡忘国师死得轻率、蛇族逆鳞作用被简单处理这些瑕疵了。

或许正因为是追光首部青年向的动画电影，影片在妖法幻术以及宝青坊神秘主义的刻画中，再加上男主人公那张典型的国风脸庞，总是不自觉地让我感到一种“画江湖”的质感。可见“画江湖”系列作为青年动画和国风动画代表作的影响之深。当然，或许这只是我作为观众的一种错觉吧。